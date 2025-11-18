Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 novembre: la rassegna stampa

Gli aiuti all'Ucraina sono ancora il tema principale sulle aperture dei giornali in edicola stamattina. L'Italia ribadisce il pieno sostegno a Kiev, la Francia invia altri 100 jet e von der Leyen lavora a un piano da 135 miliardi. Grande evidenza per la morte delle gemelle Kessler, che hanno scelto di andarsene insieme con il suicidio assistito. Spazio, infine, alla cronaca con la frana nel Goriziano costata la vita a due persone e al ritorno della Serie A sugli sportivi