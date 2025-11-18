Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 novembre: la rassegna stampa

Gli aiuti all'Ucraina sono ancora il tema principale sulle aperture dei giornali in edicola stamattina. L'Italia ribadisce il pieno sostegno a Kiev, la Francia invia altri 100 jet e von der Leyen lavora a un piano da 135 miliardi. Grande evidenza per la morte delle gemelle Kessler, che hanno scelto di andarsene insieme con il suicidio assistito. Spazio, infine, alla cronaca con la frana nel Goriziano costata la vita a due persone e al ritorno della Serie A sugli sportivi
- C'è ancora il sostegno ribadito dall'Italia all'Ucraina sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Sul Corriere della Sera si parla anche del piano Ue, con von der Leyen che dice: "Servono 135 miliardi". Di spalla, le gemelle Kesslere e la loro scelta di morire assieme. Più sotto, spazio alla frana nel Goriziano: due le vittime dopo il ritrovamento in mattinata del corpo dell'anziana donna scomparsa
- "Sostegno e armi all'Ucraina" titola anche La Repubblica, riportando i contenuti del Consiglio supremo di difesa. Allarme per la minaccia ibrida russa. Anche qui grande spazio, con una fotonotizia a tutta pagina, per la scomparsa delle gemelle Kessler, che hanno scelto di andarsene con il suicidio assistito
- Sulla Stampa in primo piano le previsioni della Commissione Ue, con l'Europa che cresce e l'Italia che rallenta. Tagliato il Pil nazionale nel 2025, male l'export. E nel 2027 saremo ultimi nell'Unione. Bruxelles propone i soldi del Mes per l'Ucraina, mentre a Kiev arrivano nuovi jet dalla Francia
- Il Fatto Quotidiano parla di 'tangenti sulle armi' in Ucraina nell'inchiesta che si allarga alle forniture militari. Crolla al 20% il consenso di Zelensky. Ma von der Leyen, si legge, impone ai 27 nuovi maxi-aiuti: "Subito 135 miliardi"
- Sulla Gazzetta dello Sport l'avvicinamento al derby tra Inter e Milan in programma domenica con la sfida a distanza tra Modric e Calhanoglu. Taglio alto per la nuova sfida di Sinner, che punta a riconquistare il primato nel ranking. Domani al via la Coppa Davis a Bologna senza Jannik e Musetti
- 'Juve alla Sinner' titola il Corriere dello Sport traendo ispirazione dall'abbraccio tra Spalletti e il vincitore delle Atp Finals a Torino. Vetta a meno cinque, l'allenatore bianconero punta sulla difesa a quattro e spera nel recupero di Vlahovic per Firenze
- Su Tuttosport un antipasto del marcato di gennaio, con la Juventus che avrebbe messo nuovamente gli occhi sul centrocampista svizzero del Sunderland Granit Xhaka. Taglio alto per Sinner, che sogna il Grande Slam
- 'Gemelle fino alla morte' scrive il Giornale nel ricordo delle gemelle Kesslerr. Dalla Corte dei Conti arriva un nuovo stop per il ponte sullo Stretto di Messina. Ma il governo: "Chiariremo"
- Si parla di dazi sul Sole 24 Ore, col crollo del Pil in Giappone (-1,8%), ma anche di un'Italia fanalino di coda in Europa per la crescita. Condono edilizio a maglie larghe, il governo va in pressing
- Sul Manifesto l'inchiesta che svela il trasferimento di palestinesi da mesi imbarcati da una Ong tedesca fantasma dall'aeroporto di Ramon, nel deserto israeliano. Sono destinati ad Africa e Sud-est asiatico: così Tel Aviv "alleggerisce" la Striscia
- Il maltempo in apertura sul Resto del Carlino, con la bomba d'acqua che ha investito il Friuli: è salito a due in queste ore il bilancio delle vittime della frana nel Goriziano. Anche qui fotonotizie per le Kessler, sottto il titolo 'Insieme sempre'
- Su Avvenire l'appello alla Chiesa del cardinale Zuppi per creare comunità e impegnarsi attivamente per la pace. Subito sotto, il fango che travolto il Friuli e l'asse Mattarella-Meloni per il sostegno italiano a Kiev