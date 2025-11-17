Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 novembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi, il discorso di Mattarella al Bundestag contro ogni aggressione, da Kiev a Gaza: “Troppi Stranamore amano l’atomica”. In primo piano la manovra, con la Lega che tira dritto su età pensionabile e rottamazione e FdI che ritira la proposta sugli scioperi. E nello sport, Sinner è il re dell'edizione 2025 delle Atp Finals: battuto Alcaraz in due set