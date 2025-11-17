Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 novembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi, il discorso di Mattarella al Bundestag contro ogni aggressione, da Kiev a Gaza: “Troppi Stranamore amano l’atomica”. In primo piano la manovra, con la Lega che tira dritto su età pensionabile e rottamazione e FdI che ritira la proposta sugli scioperi. E nello sport, Sinner è il re dell'edizione 2025 delle Atp Finals: battuto Alcaraz in due set
- In apertura il discorso del presidente della Repubblica a Berlino: “Affondo del Colle: ‘Crimine la guerra d’aggressione’”. In primo piano anche “Sinner trionfa nella grande sfida tra fenomeni”, con la vittoria del tennista altoatesino su Alcaraz alle Atp Finals di Torino. Tra gli altri titoli dedicati allo sport: “Fuochi d’artificio. Poi ha vinto la testa” e “Una bella rivalità che diventerà storia”. In taglio basso troviamo “Manovra, è scontro. Sullo sciopero la frenata di FdI”. In spalla, l’analisi “Le carte che ha Milano”.
- L’apertura è sul discorso di Sergio Mattarella al Bundestag di Berlino: “Mattarella: un crimine le guerre d’aggressione”. Sotto, l’analisi sulla guerra in Ucraina con “Kiev non deve restare sola”. In spalla spazio al tennis con “È Sinner il maestro: piegato Alcaraz in due set”. In primo piano anche “Dietrofront FdI sui limiti allo sciopero”. In taglio basso: “Se tutti ignorano la resistenza della classe media” e “Figuraccia Italia: ne prende quattro dalla Norvegia”.
- Apertura su sanità e manovra economica: “Meno visite private in ospedale”, con il ministro Schillaci che annuncia lo stop all’attività privata dei medici in caso di liste d’attesa pubbliche troppo lunghe. In evidenza anche: “Mattarella contro i nuovi Stranamore: ‘Sono in troppi ad amare la bomba’”. In taglio centrale la foto di Jannik Sinner con il titolo “Grazie Maestro”. Tra i titoli in primo piano: “Armi Nato a Kiev, l’Italia prende tempo” e “Perché Zelensky non è volato a Roma”.
- L’apertura è dedicata al capo dello Stato: “Mattarella: chi colpisce i civili non resti impunito”. In evidenza anche i contratti pubblici con “Statali, aumenti fino a 184 euro”. Sotto, ampio spazio allo sport con “Trionfo alle Atp Finals, il Maestro resta Sinner”. In spalla: “Allarme giovani: la nuova droga si trova al market”. In primo piano anche il commento “Se la Cina mette Berlino all’angolo”.
- In apertura “Giovani, tempi più lunghi per matrimonio, figli, studio e casa”, con il dato secondo cui il 63% dei maggiorenni under35 vive ancora con i genitori. Al centro pagina, il titolo “Liti fiscali, i privati pagano più spese”. In spalla, l’approfondimento “Copertura piena per gli studenti in formazione scuola-lavoro”. In basso, tra le altre notizie, “Il fondatore di una start up? Uomo di 39 anni. Le donne sono solo il 9%”.
- L’apertura è tutta per Jannik Sinner: “Sei sempre il re”. “Fantastico bis alle Finals di Torino”, il successo “in due set bellissimi” contro Alcaraz. In evidenza i commenti “Perché Jannik merita il numero 1” e “La rivalità, gli abbracci e il rispetto”. Sotto, spazio alla Nazionale di calcio con “Italia umiliata, San Siro fischia”, dopo la sconfitta 4-1 contro la Norvegia.
- L’apertura è dedicata alla politica britannica “Lotta ai migranti missione morale”, con la ministra “pakistana laburista che propone una stretta per ottenere i permessi”. In alto, la cronaca milanese con “Schianto mortale a Milano: una senza patente e l’altro è drogato”. Al centro pagina lo sport con “Sinner schiaccasassi”, dopo il successo alle Finals. In evidenza anche “Call center selvaggi, svolta Agcom”. In spalla: “Allarme del Colle: troppi leader amano l’atomica”.
- L’apertura è su economia e politica con “Maxi-risparmi dal Superbonus e gravi danni da chi l’ha abolito”. In alto spazio alle tensioni nel governo con “Salvini e Crosetto litigano sulle armi a Kiev?”, e alle “Tangenti ucraine, ecco la soffiata ai perquisiti: ‘Mindich&C. avvisati’”. In spalla, il commento di Marco Travaglio, “Ma mi faccia il piacere”. In taglio basso, lo sport celebra Sinner con “Re Carlos s’inchina al maestro Sinner”.
- Il titolo principale è “Pensioni, la Lega punta i piedi. Salta la stretta sugli scioperi”, sulla manovra e le tensioni interne al governo. In apertura anche il tennis con “Fantastico” dedicato al trionfo di Sinner alle Atp Finals. Tra le altre notizie, “La sindaca dice no al centro di accoglienza” e “Sgarbi alla figlia: ‘Evelina, potevi venire a trovarmi’”. In taglio basso, la tragedia di Milano con “Schianto a Milano, al volante di due auto un 32enne drogato e un ventenne senza patente: un morto e tre feriti”.
- L’apertura è dedicata all’economia con “I rischi di un azzardo chiamato patrimoniale”, analisi sulla tassa che “alla fine danneggia proprio le fasce più deboli”. In evidenza anche “La sfida delle città plurali”, dedicata alla New York del sindaco musulmano Mamdani e ai cambiamenti sociali delle metropoli. In spalla: “Il complottismo creativo del governo e il campo letargo dell’opposizione”. In taglio basso: “Approssimazione e ostinazione: i vizi del metodo Gratteri”.