Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 novembre: la rassegna stampa

Lo scontro interno alla maggioranza sulle armi all'Ucraina e la lite con l'opposizione sul condono sono i temi principali in apertura dei giornali in edicola questa domenica. Spazio anche all'appello della madre di Alberto Trentini, a un anno dall'inizio della detenzione in Venezuela, e alle nuove rivelazioni sul caso Almasri. Sugli sportivi la vigilia della finalissima delle Atp Finals in programma oggi a Torino tra Sinner e Alcaraz. In campo anche la Nazionale di Gattuso contro la Norvegia