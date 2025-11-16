Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 novembre: la rassegna stampa

Lo scontro interno alla maggioranza sulle armi all'Ucraina e la lite con l'opposizione sul condono sono i temi principali in apertura dei giornali in edicola questa domenica. Spazio anche all'appello della madre di Alberto Trentini, a un anno dall'inizio della detenzione in Venezuela, e alle nuove rivelazioni sul caso Almasri. Sugli sportivi la vigilia della finalissima delle Atp Finals in programma oggi a Torino tra Sinner e Alcaraz. In campo anche la Nazionale di Gattuso contro la Norvegia
- Sono le frizioni interne alla maggioranza ad aprire ancora una volta le edizioni dei quotidiani in edicola oggi. Sul Corriere della Sera in primo piano lo strappo della Lega sull'Ucraina, col partito di Salvini che solleva nuovi dubbi sugli aiuti italiani dopo lo scandalo corruzione che ha investito Kiev. Ma Meloni tira dritto: "Si va avanti". Tensioni con l'opposizione su condono edilizio e 'liste' di chi sciopera. A centro pagina intervista a Renzo Arbore
- Lo scontro sul condono è protagonista dell'apertura di Repubblica, con le opposizioni all'attacco della sanatoria che Fdi vuole in Manovra. Ira dei sindacati per l'annunciata nuova norma sugli scioperi nei trasporti: viola la Costituzione. Fotonotizia per le parole della madre di Alberto Trentini, a un anno dall'inizio della detenzione in Venezuela: "Il governo italiano ha fatto troppo poco"
- Anche sulla Stampa grande risalto alla lite nel governo sulle armi all'Ucraina, col gelo tra Salvini e Crosetto. Botta e risposta Tajani-Lega, il ministro della Difesa: "Avanti per la mia strada". A centro pagina la vigilia della super finale delle Atp Finals in programma oggi a Torino: duello annunciato per il titolo dei maestri tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz
- Sul Fatto Quotidiano si torna a parlare del caso Almasri: per il quotidiano diretto da Marco Travaglio, che riporta le anticipazioni della puntata di Report in onda stasera, la milizia seppe del rilascio 24 ore prima. Spazio anche alle critiche per gli emendamenti in Manovra e allo scandalo corruzione che ha colpito il vice premier ucraino
- Anche sulla Gazzetta dello Sport i protagonisti sono Sinner e Alcaraz, in campo oggi alle 18 in quella che viene presentata come la finale più bella. A contendersi il trofeo dei Maestri i primi due giocatori al mondo, vincitori quest'anno rispettovamente di due slam a testa. Nazionale in campo stasera contro la Norvegia. Haaland testa Gattuso in vista dei playoff
- Sul Corriere dello Sport intervista esclusiva a Flavio Briatore, che chiede "stabilità" per la sua Juve, parlando anche di Elkann, Agnelli, Alonso, Schumacher e Sinner. Di spalla, l'anteprima della finalissima delle Atp Finals tra i due migliori tennisti al mondo
- 'Musica Maestri' titola Tuttosport nel presentare l'ennesima super sfida tra Sinner e Alcaraz. L'italiano: "Vinca il migliore, ma con un tennis di alto livello". Lo spagnolo: "Almeno tre o quattro persone tiferanno per me..."
- Sulla prima del Giornale ancora spazio al referendum sulla giustizia, con un attacco a Nicola Gratteri, accusato di avere travisato le parole di Falcone
- Sul Sole 24 Ore in primo piano l'attesa di Wall Street per i conti Nvidia. Fotonotizia per l'Arabia Saudita, mercato da oltre 6 miliardi per il Made in Italy
- Cop30 sulla prima del Manifesto, dove si parla della road map per dire addio un giorno ai combustibili fossili. Una scatola vuota, senza tempi certi, meccanismi di verifica e sopratttutto volontà politica, scrive il quotidiano comunista
- La lite su condono e scioperi tra maggioranza e opposizione si prende la prima anche del Resto del Carlino. Parlano i genitori di Fallou, il 16enne uccisio da un coetaneo lo scorso anno a Bologna: "Togliamo le armi ai minori"
- 'Condono e sanità, ultimi fuochi' è il titolo principale del Mattino. Botta e risposta tra i due schieramenti in vista delle regionali. A Napoli nasce l'academy dell'archeologia