Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 novembre: la rassegna stampa di Sky TG24
Diversi i temi affrontati dalle aperture dei giornali. In primis gli attacchi russi su Kiev e le tensioni nella maggioranza sulla questione degli aiuti a Kiev. Spazio anche agli emendamenti della Manovra. Poi il cammino inarrestabile di Jannik Sinner alle Atp Finals
- Apertura con titolo "Kiev, pioggia di droni sui civili". Centinaia di bombe russe colpiscono la capitale. Zelensky in difficoltà tra inchieste interne e fronte militare. Salvini frena sulle armi all'Ucraina: "Rischio corruzione". Scontro con Crosetto. Spazio anche alla Legge di Bilancio "Affitti, tasse: come può cambiare la Manovra. La maggioranza presenta 1.600 emendamenti".
- Apertura con titolo "Le bombe di Putin sui civili. Armi a Kiev, lite nel governo". Massiccio attacco sulla capitale ucraina con missili e droni. Mosca: colpiti obiettivi militari. Salvini: "C'è corruzione, basta aiuti a Zelensky". Crosetto lo ferma: "Giudizio sbagliato". Poi ancora "Manovra, proposta FdI spunta condono edilizio".
- Apertura con titolo "Armi e banche, strappo di Salvini". Il leader: basta aiutare i corrotti di Kiev. Gelo di Crosetto e Tajani. Meloni: la linea non cambia. L'emendamento del Carroccio alla Finanziaria: raddoppiare l'Irap agli istituti. Spunta la riapertura del condono edilizio. Spazio anche al caso Epstein-Trump e a un'inchiesta dal titolo "Prezzi alti, periferie insicure. Esplode l'emergenza casa".
- Apertura con titolo "Abusi edilizi, fondi per demolire". Decreto Economia, mossa di FdI e FI per aumentare gli interventi dei Comuni sulle case fuori regola. Manovra: dai partiti 5.500 emendamenti da bonus terme a Mes e detrazioni sui libri scolastici. Poi la cronaca: "Farmaco anti-fame sul web: era insulina. Una donna in coma".
- Apertura con titolo "Bonny esclusivo, 'Pazzo dell'Inter. La maglia di Eto'o in regalo e il nerazzurro nel destino. Vorrei la fame di Lautaro e muovermi come Thuram. Che bello il derby sarà una battaglia". Poi "Sinner da gran finale" con la sfida in semifinale contro De Minaur.
- Apertura con intervista dal titolo "Sentite Marotta". "Chivu, che bravo: con tutto il rispetto c'è chi voleva Mou. Il mio culmine da dirigente l'ho toccato alla Juve". Poi le Atp Finals: "Sinner-Alcaraz, la serie". De Minaur per Jannik, Aliassime per Carlos: ci risiamo?
- Apertura con titolo "Tutta l'Italia, Vai Jannik!". Asfalta Shelton, ritrova De Minaur, omaggia Alcaraz: ma conta ancora di dimostrargli che il vero n.1 rimane lui.
- Apertura con titolo "Un altro venerdì di violenza". Torino messa a ferro e fuoco per il No Meloni Day: assalto agli agenti, feriti 8 poliziotti. Agitazioni anche a Genova e Roma. Smentita la narrazione della sinistra: con il centrodestra reati in calo. Spazio anche alle tensioni fra Salvini e Crosetto sull'Ucraina e all'emendamento alla Manovra che propone di dimezzare la tassa sull'oro.
- Apertura con titolo "Fondo garanzia Pmi, proroga in vista". Ampio spazio alla Manovra e agli emendamenti. Poi "Bitcoin in caduta a 95mila dollari". E ancora "I prezzi dei terreni battono l'inflazione ma ci sono 1,5 milioni di ettari incolti".
- Apertura con titolo "Si vota in Campania: FdI riapre il condono edilizio". Sanatoria di scambio, emendamento per riesumare quella di B. del 2003. Un esercito di abusivi: nella regione il colpo di spugna interessa una bella fetta di elettori.
- Apertura con titolo "Ecco la tassa Landini". Cosa farebbe la sinistra al governo. Il leader della Cgil propone una patrimoniale all'1,3% per 500mila italiani. E Avs fa subito un emendamento. Meloni attacca Fico per la barca. Spazio anche alle tensioni di piazza: "Ma tornate a studiare". Studenti in piazza: agenti feriti, treni bloccati e deliri anti-esecutivo.
- Apertura con titolo "Terrore e morte nel cuore di Kiev. Zelensky è debole, Putin accelera". E ancora "Armi e Manovra, la destra va in pezzi". A Napoli la sceneggiata della maggioranza unitaria. Ma sull'Ucraina è scontro Salvini-Crosetto. Al Senato un diluvio di proposte per stravolgere la Legge di Bilancio. Tutti i dubbi di Giorgetti.
- Apertura con titolo "Eppur si muove". Prodi dà la scossa al Pd: "Si può vincere senza radicalizzarsi". Ruffini lancia Più Uno, nel solco dell'Ulivo: "È l'ora della serietà".
- In prima pagina sull'edizione del weekend "Lo spettro dell''incidente' per Ursula": Il voto sul pacchetto Omnibus rivela le fratture nella maggioranza europeista. Gli errori di von der Leyen e il malcontento si accumulano. Poi "Parlare di bolla dell'AI non è più un tabù" e "Il patto stellare fra Mosca e Teheran". Editoriale di Giuliano Ferrara: "Basta balle, l'Iraq ci dice che la guerra di Bush era giusta e che nation building ed esportazione di democrazia e benessere non sono bestemmie".
- Apertura con titolo "Assalto alla Manovra. Torna la sanatoria edilizia". Poi la cronaca: "Morta in casa, giallo a Napoli. L'ombra del femminicidio". E ancora: "Bimbo morto all'asilo. Cinque avvisi di garanzia. Martedì l'autopsia".
- Apertura con titolo "Tutti gli uomini del presidente". Mentre la Russia scatena gli attacchi più pesanti su Kiev, uccidendo civili e spegnendo le centrali elettriche, lo scandalo della corruzione sugli aiuti internazionali si allarga e si avvicina a Zelensky. L'Europa è spiazzata e il governo italiano diviso. Salvini: basta soldi all'Ucraina. Spazio anche a "Un condono 'elettorale' in Manovra". FdI propone di riaprire i termini per una sanatoria edilizia del 2003 indirizzata alla Campania.