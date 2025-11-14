Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 novembre: la rassegna stampa

Diversi i temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi. Spazio per gli sviluppi della guerra tra Russia e Ucraina, per le parole della premier Meloni sui centri per i migranti in Albania, per le ultime rivelazioni su Trump emerse dalle mail di Epstein e per la ricerca, a Roma, del corpo del giudice Adinolfi. Per lo sport in primo piano la vittoria dell'Italia nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio e i risultati delle Atp Finals di tennis
- "Albania, intesa e polemiche" è il titolo d'apertura. Meloni, vertice con Rama: "I centri per i migranti funzioneranno". Ma il Pd attacca. Usa, le mail di Epstein e quelle feste con Trump: "Io sono quello in grado di farlo cadere". Venezuela: "Un anno senza Trentini, l'Italia prigioniera con lui". Roma, i cani molecolari per trovare i resti di Adinolfi. Calcio, nelle qualificazioni ai Mondiali gli azzurri superano la Moldova ma "senza brillare".
- L'economia in primo piano: "Manovra, tassa sull'oro". Emendamento "per un'aliquota agevolata su lingotti e monete". Bce: "Italia e Germania non crescono". Centri in Albania, Meloni: "Persi due anni". Schlein: "Hai fallito". Guerra in Ucraina, pressing Usa su Roma: "Comprate armi per Kiev". Roma: "Sotto la casa del cassiere dei boss si cerca il corpo del giudice Adinolfi". Calcio: "Tifo contro gli azzurri che battono la Moldova".
- Musk spaventa l'Italia: "State scomparendo". Gelo demografico, il post dell'imprenditore "con la bandiera tricolore che brucia". Usa, le trame di Epstein: "Incastro Trump", e ora il popolo Maga "dubita di Trump". Cronaca: "Giovanni ucciso dalla madre a 9 anni, il dono dell'amore capovolto in morte". Intervista a Jolanda Renga: "Io umiliata e giudicata". Ucraina: "Guerra e tangenti, Zelensky all'angolo". Qualificazioni mondiali: "Gli azzurri dell'ultimo minuto, ma che fatica in Moldova".
- La guerra in Ucraina tra i titoli in primo piano: "Truppe di Kiev accerchiate, Donetsk verso la resa". Scontri in 7 città, Zelensky: "Liberi di ritirarvi". Economia: "Aliquote Imu, paletti del Mef". Vertice con Rama, Meloni rilancia i centri in Albania: "Bruxelles ci ha dato ragione". Roma, si cerca il corpo del giudice Adinolfi: "I segreti sepolti sotto la Casa del Jazz". Trieste: "Mamma uccide il figlio di 9 anni tagliandogli la gola". Calcio: "Moldavia ko, all'Italia contro la Norvegia servirebbe un 9-0".
- Qualificazioni mondiali, per l'Italia "troppo poco". Moldova battuta solo nel finale (2-0), "adesso i playoff". Gattuso si arrabbia con i tifosi: "Contestarci è una vergogna". Intervista ad Ancelotti: "Inter europea, Milan pratico, Gasp la sorpresa". Napoli: "Anguissa fuori almeno tre mesi". Tennis, Atp Finals: "Sinner vede Alcaraz".
- "Playoff, giusto così". L'Italia vince 2-0 in Moldavia, la Norvegia travolge l'Estonia 4-1: "Ormai è impossibile la qualificazione diretta ai Mondiali, domenica bisognerebbe battere Haaland con 9 gol di scarto". Intervista esclusiva a Berardi: "Mi sento rinato". Napoli: "Anguissa torna a gennaio". Tennis: "Alcaraz resta numero 1, Musetti no alla Davis".
- "Nessuno come Sinner". Per Santopadre, nuovo coach di Sonego, Jannik "resta il numero uno. In questa Finals è il top, Torino è magica". Calcio, contro la Moldova per l'Italia "non è una vittoria da Mondiale". Torino: "Cholito, roba da duri per rimanere al top". Napoli: "Guai Anguissa, fermo 4 mesi". Reportage: "Sul nostro pulmino è rinato Spalletti".
- Governo all'attacco: "Autostrade, stop ai rincari". Il ministro Salvini scrive ad Aspi: "Contenete i pedaggi e diteci cosa fate per la sicurezza di chi viaggia". Edilizia, la Cassazione blocca gli arresti: "Catella, non ci fu corruzione". Cronaca, i casi di Trieste e di Bergamo: "L'orrore inspiegabile delle mamme-assassine". Russia: "Ora Putin diventa un genio da Nobel".
- La politica in primo piano: "Dopo il referendum, FI prepara l'altra mazzata". E "già reclama una norma intimidatoria affinchè i magistrati paghino di tasca per presunti errori". Tasse: "Meloni è preoccupata, sonda gli italiani sulla manovra". Roma, scavi alla Casa del Jazz: "La Banda della Magliana e il tunnel segreto che può svelare il delitto Adinolfi".
- Concorrenza sleale: "Via libera ai dazi sui pacchi extra Ue". L'Ecofin "approva la tassa all'import sulle spedizioni di valore inferiore a 150 euro". Generali: "L'utile cresce del 14%, possibile andare oltre i target". Pannelli solari a rischio: "Mancano i fondi per lo smaltimento". Medioriente, Cisgiordania: "Coloni incendiano una moschea. Minacce all'Idf". Usa: "Finito lo shutdown record, male Wall Street".