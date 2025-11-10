Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 novembre: la rassegna stampa

Manovra in primo piano sulle aperture dei giornali in edicola, con l'affondo di Giorgetti che risponde alle critiche di opposizione, Bankitalia e Istat: "Noi massacrati, ma nel giusto". Spazio anche al referendum sulla Giustizia e alle nuove assunzioni nella Sanità. Per gli esteri in evidenza il terremoto alla Bbc e l'Ucraina al buio, mentre sugli sportivi domina la nuova coppia al comando del campionato, formata da Inter e Roma