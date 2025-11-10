Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 novembre: la rassegna stampa

Manovra in primo piano sulle aperture dei giornali in edicola, con l'affondo di Giorgetti che risponde alle critiche di opposizione, Bankitalia e Istat: "Noi massacrati, ma nel giusto". Spazio anche al referendum sulla Giustizia e alle nuove assunzioni nella Sanità. Per gli esteri in evidenza il terremoto alla Bbc e l'Ucraina al buio, mentre sugli sportivi domina la nuova coppia al comando del campionato, formata da Inter e Roma
- Manovra e Giustizia i temi in primo piano siulle aperture dei quotidiani in edicola oggi. Sul Corriere della Sera spazio all'affondo del ministro dell'Economia Giorgetti, che sulla legge di Bilancio dice: "Noi massacrati, ma nel giusto". Schlein: "Redistribuire le ricchezze". Guerra in Ucraina, colpita la rete elettrica: a Kiev meno di 12 ore di energia al giorno, blackout totale a Kharkiv. Lavrov. "Pronto a incontrare Rubio"
- Le parole di Giorgetti in primo piano anche su Repubblica, con la replica alle critiche di opposizione, Istat e Bankitalia: "Difendiamo il ceto medio". Scorza sul caso privacy: "Pronto a dimettermi". Bufera alla Bbc dopo la manipolazione di un video su Donald Trump: via i verticii
- Giustizia in apertura sulla Stampa, con in sondaggi che danno in vantaggio di 10 punti i sostenitori del sì nel referendum sulla riforma costituzionale. Fotonotizia a centro pagina per Jannik Sinner: oggi alle Finals di Torino è il giorno dell'esordio del numero uno e di Musetti. per la prima volta due italiani tra i migliori otto
- Si parla di Sanità sul Messaggero, con 7.300 nuove assunzioni in arrivo tra infermieri e medici. Schillaci: "Condizioni migliori per fermare la fuga". Spazio anche qui al terremoto che ha travolto la Bbc e alla cronaca: a Prato donna condannata a due anni per stalking e revenge porn. Adescava i mariti e riferiva alle mogli
- Inter e Roma, show e primato in apertura sulla Gazzetta dello Sport. Lazio e Udinese ko, c'è una nuova coppia in cima al campionato. Taglio alto per lo sfogo di Conte dopo la sconfitta del Napoli a Bologna: "Non ho voglia di accompagnare un morto"
- 'Fanno sul serio' scrive il Corriere dello Sport a corredo delle foto di Lautaro Martinez e Celik, protagonisti dei successi delle due capolista. Sotto il crollo dei campioni d'Italia al Dall'Ara. Dallinga spegne il Napoli di un Antonio Conte sempre più duro