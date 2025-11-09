Offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 novembre: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
16 foto

La patrimoniale e lo scontro tra la premier Giorgia Meloni ed Elly Schlein campeggiano in apertura sulle principali testate italiane, come la polemica per gli stipendi del Cnel e la morte di Beppe Vessicchio

    Maltempo, allerta arancione su Sardegna, gialla su 5 regioni

    Cronaca

    Una nuova area di bassa pressione sta riportando il maltempo su diverse regioni dell'Italia....

    Firenze, donna 35enne violentata in centro: arrestati due uomini

    Cronaca

    Una turista 35enne sarebbe stata violentata nella notte in piazza San Pancrazio, nel centro di...

    Maltempo, allerta arancione in Sardegna, gialla in sei regioni

    Cronaca

    In arrivo un peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia. Una saccatura atlantica in...