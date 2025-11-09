Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 novembre: la rassegna stampa

La patrimoniale e lo scontro tra la premier Giorgia Meloni ed Elly Schlein campeggiano in apertura sulle principali testate italiane, come la polemica per gli stipendi del Cnel e la morte di Beppe Vessicchio
- "La patrimoniale agita i partiti", si legge in apertura del Corriere della Sera. Poi la politica: "C'è chi non mi voleva, vedremo quanto valgo. Il ruolo? Operativo", dice il governatore uscente del Veneto Luca Zaia in un'intervista. "La circolare fantasma sui maxi stipendi. E chi può aumentarli" per la vicenda Brunetta-Cnel. Federica Pellegrini e Matteo Giunta si raccontano
- "Scontro sulle tasse" con la polemica politica sulla patrimoniale in apertura anche per La Repubblica. In prima pagina anche l'addio a Beppe Vessicchio, un mese di tregua tra Hamas e Gaza e la stretta del governo sui maxi-stipendi dopo la vicenda Brunetta
- Lo scontro sulla patrimoniale tra Meloni e Schlein anche su La Stampa. Grande risalto alle Atp Finals di Torino: "C'è anche Musetti". Poi crisi climatica e cibo alla Cop30 e un focus sulle "crisi mondiali"
- "Mai la patrimoniale": il no della premier è anche su Il Messaggero. Spazio poi all'ultima orchestra di Beppe Vessicchio e a "Cassazione: punire il giudice in ritardo sulle sue sentenze"
- Su La Gazzetta dello Sport c'è il derby torinese in taglio alto: "Juve frenata. Il Toro è tosto". Notizia di punta: "Rimontato a Parma, niente sorpasso. Mezzo Milan". Taglio basso per il tennis: "Sinner più Musetti. Che Finals"
- Il 2-2 tra Parma e Milan anche sul Corriere dello Sport: "Blackout Milan". Poi "Frenata derby, Lucio stop. La Juve sbatte sul Toro". E ancora: "Sarri agita l'Inter", "Roma formula Glasgow", "Sinner e Cahill avanti insieme" e "A casa Senna Antonelli anti-Norris"
- "Anche Musetti alla Finals! Cahill: 'Resto con loro'" per il taglio alto di Tuttosport. Ancora Torino per l'apertura: "La Juve non sfonda, il Toro resiste e punge. Il derby finisce 0-0. Di Gregorio e Paleari decisivi. Hanno vinto solo loro". Poi: "Al Milan il 'piccolo' è indigesto. folle pari", "Inter: Thuram l'anti-Sarri. Tranello Italiano per il Napoli", il rugby con gli azzurri che battono l'Australia, la Ferrari "che esalta"
- Torniamo alla politica con Il Giornale. "I comunisti ci riprovano. Landini e Schlein spingono per la patrimoniale, Meloni li gela: 'Con noi al governo non si farà mai'. Ecco perché è una follia". Intervista a Enrico Pazzalli: "I dossier illegali, i soldi, il caso La Russa. Basta fango su di me, sono stato tradito". E poi "Il Tribunale ferma il poltronificio di De Luca e il centrodestra vede la rimonta in Campania"
- Su Il Sole 24 Ore troviamo "Investimenti e BTp, l'Italia più attrattiva ma nella crescita è fanalino di coda Ue". L'economia in nero "vale 182 miliardi", e ancora una volta la polemica sulla patrimoniale
- Il Fatto Quotidiano punta su altro. "Non solo Orban. Anche Germania, Bulgaria e Romania. Sanzioni bucate: metà Ue con l'energia russa" è la notizia del giorno. In alto "Il Garante tutela la sua privacy e si fa pagare anche il coiffeur". Tra le altre novità di giornata il dl elettorale "Bollette, lo spot di Meloni: pochi spiccioli al mese" e i "detenuti torturati senza luce" nel carcere di Rackefet in Israele
- "Le bufale sul favore ai ricchi. Tutta la verità sulle tasse": anche Libero va sulla patrimoniale. In prima pagina anche "le spese senza senso per la scorta di Fico", "Clima, riparte il delirio. L'Occidente paghi" e "L'annuncio per l'affitto. Niente eterosessuali"
- "La Manovra dei ricchi e dei tagli. Ma i soldi per i ministri aumentano". Così Domani torna sulla Legge di Bilancio. Una riflessione su "Mamdani, i macachi e la violenza sul diverso", "Il Pd e lo sport di far fuori i suoi leader" e ancora "Gaza, ultimo orrore: 'In carcere senza cibo, aria e luce'"
- "Mazen Tov!". Il Riformista apre con la visita del leader dell'Anp Abu Mazen in Italia. Poi la "contro-inchiesta" sul Cnel, gli scontri sulla Manovra, lo shutdown Usa e il commento: "Un processo giusto, equilibrato e credibile. Lo dobbiamo soprattutto a Enzo Tortora"
- Su Il Foglio: "Medio Oriente. Africa. Trump. L'Italia di Meloni è un ponte tra leader incapaci di dialogare. Il posizionamento c'è, la visione no. Passi per il futuro". Tra le altre notizie: "Zombie generazione Mamdani", Orban alla Casa Bianca, la "dissimulazione onesta" tra Elly Schlein e Silvia Salis
- Su Il Manifesto "Addio a Paolo Virno: 'Comunista, non di sinistra'". Si va negli Usa con "Gang of New York" e la rappresaglia di Trump per l'elezione di Mamdani
- "Rispunta la patrimoniale. Scontro tra Meloni e Pd" è la notizia su cui punta La Nazione. In prima pagina anche l'addio a Vessicchio, "Mobilità sanitaria: le Regioni in crisi e i servizi a rischio", i quattro milioni di italiani che guidano senza patente e la cronaca con la turista violentata nel centro storico a Firenze