Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 novembre: la rassegna stampa di Sky TG24
Sulle aperture dei giornali, lo sciopero contro la Manovra indetto dalla Cgil per il 12 dicembre. Meloni e Salvini attaccano Landini: "Guarda caso è di venerdì". Incontro alla Casa Bianca fra Trump e Orbán, che incassa l'esenzione dalle sanzioni su petrolio e gas russi. Nuove droghe, appello di Mattarella alla Conferenza sulle dipendenze: "Serve una mobilitazione comune"
- Lite tra la Cgil e il governo sullo sciopero per la Manovra. Il segretario Landini annuncia una mobilitazione generale per il 12 dicembre, spiegando che i lavoratori sono penalizzati dalla legge di Bilancio. La premier Meloni ironizza: "Chissà in che giorno della settimana cade". Il riferimento è al fatto che lo sciopero sarà di venerdì. Petrolio russo, gli Stati Uniti "pronti all'esenzione dalle sanzioni per l'Ungheria": il presidente americano Trump apre al premier ungherese Orbán in visita alla Casa Bianca
- La Cgil ha annunciato un nuovo sciopero contro la Manovra per il 12 dicembre. Il segretario generale Landini ha anche proposto un contributo di solidarietà. Immediato il sarcasmo della premier Meloni: "Sempre di venerdì, guarda caso". Anche gli altri sindacati manifesteranno, ma in date differenti. Incontro alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro ungherese Orbán. Che poi afferma di aver ottenuto dal tycoon l'esenzione dalle sanzioni su petrolio e gas russi
- Manovra, la Cgil lancia lo sciopero generale per il 12 dicembre. La presidente del Consiglio Meloni sfida il segretario Landini: "Guarda caso è sempre di venerdì". Irritazione di Palazzo Chigi sugli stipendi al Cnel, il Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro: Brunetta fa dietrofront sull'aumento. L'asse Trump-Orbán all'attacco dell'Europa: apertura da parte del presidente americano sul petrolio russo all'Ungheria e a uno sconto sulle sanzioni. A New York è duello tra i fronti di Mamdani e del tycoon
- Nuove droghe, appello del presidente della Repubblica Mattarella alla Conferenza sulle dipendenze: "Serve una mobilitazione comune". La premier Meloni: "Le vecchie dipendenze si sovrappongo a quelle più recenti", come telefoni, gioco online e social. Manovra, la Cgil lancia lo sciopero generale il 12 dicembre. L'ironia del governo: "Sempre di venerdì". Incontro a Washington tra il presidente americano Trump e il premier ungherese Orbán: Budapest incassa la deroga alle sanzioni su petrolio e gas russo
- Juventus contro Torino, derby ti voglio: chi vince vola. Spalletti e Baroni (in tribuna) caricano Vlahovic e Simeone. Colpi di classe tra Yildiz e Vlasic. Il Milan a Parma tenta il sorpasso: Modric fa 11 partite su 11 a 40 anni, in attacco ancora Nkunku e Leao. Inter, pronto l'addio a Frattesi già a gennaio:g gioca poco (e male). Focus stadi, Marotta e Scaroni vogliono la "casa dei sogni", mentre De Laurentiis attacca: "Il Maradona è un semicesso"
- Parla Ventura, l'ultimo tecnico del Torino a imporsi nel derby: "Col Var ne avrei vinti di più, tra rigori non dati, mancati rossi e altro. Il calcio di oggi è comico, con regole demenziali. La Nazionale? Non mi assolvo, ma ho subìto scorrettezze". Milan, Max vuole quota 100: i rossoneri vanno a Parma per conquistare la vetta. Allegri prenota la ventesima vittoria sulla panchina del Diavolo. Nkunku in tandem con Leao: caccia al primo gol in campionato. De Rossi, il fuoco del Genoa: "Il Ferraris tornerà a essere un inferno"
- Sa di derby: la Juventus è rigenerata da Spalletti e in missione Scudetto, il Toro è in serie positiva da cinque partite e voglioso di crescere. Allo Stadium è sfida vera. Il tecnico bianconero riparte dallo Sporting: "Così si vince". Vlahovic è caldo, dubbio Thuram, Koop confermato in difesa. Baroni (squalificato): "Coraggio e sentimento, voglio vedere la luce negli occhi". Adams favorito su Ngonge come spalla di Simeone, in porta ancora Paleari e a sinistra torna Nkounkou
- Arriva il "weekend lungo" post Immacolata per Landini. Secondo il Giornale, il segretario della Cgil "blocca l'Italia con lo sciopero generale sulla Manovra indetto per venerdì 12 dicembre. È il 66esimo da settembre". Il ministro dell'Istruzione Valditara dice stop ai comizi nelle scuole: le parole d'ordine sono "pluralismo" e "spirito critico". Con una circolare, si decreta nelle scuole italiane la fine dei dibattiti e degli incontri orientati in una sola direzione
- Le prime sei banche italiane (ossia UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco Bpm, Monte Paschi, Bper e Credem) hanno generato nel terzo trimestre un utile netto di 6,5 miliardi di euro, dato in lieve crescita (+2,5%) rispetto allo stesso periodo del 2024. Nei nove mesi la variazione cumulata è pari al +8,6%. Numeri che confermano la solidità reddituale e la tenuta operativa del sistema. La crescita accelerata del margine di interesse, sostenuta dal rialzo dei tassi Bce, è alle spalle: nel trimestre si è registrato un calo aggregato del 3,6%
- Secondo il Fatto Quotidiano, la premier Meloni in quattro Manovre "ha rubato ai poveri per dare ai ricchi", una sorta di "Robin Hood al rovescio", con "tre miliardi in meno per i poveri, sgravi fiscali per i ricchi e il recupero dell'inflazione per i redditi più bassi". Intanto, la presidente della Commissione Ue von der Leyen "amica l'amica Giorgia sul golden power per l'operazione Unicredit-Bpm". Il segretario della Cgil Landini annuncia lo sciopero generale per il 12 dicembre. La presidente del Consiglio: "Il solito venerdì"
- Libero torna sul caso Almasri, sostenendo che "le carte smontano le bufale dell'opposizione: i documenti provano che la richiesta di estradizione è arrivata prima del rimpatrio. L'Italia agì correttamente". Intanto, arriva il "pacco Landini: la Cgil indice uno sciopero di venerdì sotto Natale". Per il quotidiano si tratta del "solito weekend lungo dei sindacati". Sulla Manovra interviene Zanetti, esperto di fisco, commercialista ed ex viceministro dell'Economia: "Il taglio delle tasse favorisce i ricchi? Beata ignoranza"
- Sciopero della Cgil contro la Manovra dei ricchi: il 12 dicembre il sindacato scende in piazza. Il segretario Landini: "Serve tassare i milionari, basta l'1 per cento. E chiediamo di aumentare i salari, di investire in sanità e scuola". La premier Meloni e il leader leghista Salvini deridono la Cgil: "Scioperano di venerdì, guarda caso". Energia, Unione europea e affari: è l'età dell'oro di Orbán e Trump. Il primo ministro ungherese ha incontrato alla Casa Bianca il presidente americano
- "Mazen tov", titola il Riformista. Si tratta di un gioco di parole tra "Mazel tov" - espressione ebraica che significa "buona fortuna" - e Abu Mazen, leader dell'Anp, ovvero l'Autorità nazionale palestinese. Da Roma, dove ha incontrato il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni, Mahmoud Abbas ha invitato i Paesi arabi a riconoscere lo Stato ebraico: "Vogliamo vivere accanto a Israele", ha affermato. "Ma quale credibilità ha", si chiede il quotidiano, "se non può neppure entrare a Gaza?"
- "Zombi generazione Mamdani", titola il Foglio. "La morte morale prevale ancora tra le armate a cavallo del luogo comune. Se ne fregano degli ucraini, bevono Gaza Cola e sbraitano contro il riarmo e per una pace ingiusta. Sono i nuovi morti che camminano", scrive il quotidiano. Manovra, il governatore della Banca d'Italia Panetta chiama il ministro Giorgetti dopo i rilievi e "spiega perché le critiche non erano davvero critiche". Intanto, la premier Meloni "aggira il Mimit per chiudere in anticipo Transizione 5.0, all'insaputa del ministro Urso"
- La Cgil annuncia uno sciopero contro la Manovra per il 12 dicembre e chiede tasse ai super ricchi. La premier Meloni ironizza: "Guarda caso è sempre di venerdì". Interviene Patuelli, presidente di Abi (Associazione bancaria italiana): "L'obiettivo degli istituti di credito è la ripresa". Cnel, Brunetta revoca l'aumento del suo stipendio dopo le polemiche". Incontro tra Abu Mazen, presidente dell'Anp, con il capo dello Stato Mattarella: "Attuare in fretta il piano di pace per Gaza"
- Il Manifesto titola "La voce del padrone". La Cgil annuncia una mobilitazione generale per il 12 dicembre; la reazione della destra è all'insegna del livore e dell'attacco ai diritti sindacali: "Fanno sciopero sempre di venerdì". Ma la protesta contro la Manovra cresce insieme alle mobilitazioni per la Palestina e contro l'autoritarismo. L'occasione di un appuntamento unitario è però persa. Usa, Casa Bianca contro i giudici per non pagare gli assegni alimentari a 42 milioni di poveri