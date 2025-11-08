Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 novembre: la rassegna stampa

Sulle aperture dei giornali, lo sciopero contro la Manovra indetto dalla Cgil per il 12 dicembre. Meloni e Salvini attaccano Landini: "Guarda caso è di venerdì". Incontro alla Casa Bianca fra Trump e Orbán, che incassa l'esenzione dalle sanzioni su petrolio e gas russi. Nuove droghe, appello di Mattarella alla Conferenza sulle dipendenze: "Serve una mobilitazione comune"