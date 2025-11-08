Offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 novembre: la rassegna stampa di Sky TG24

Cronaca fotogallery
16 foto

Sulle aperture dei giornali, lo sciopero contro la Manovra indetto dalla Cgil per il 12 dicembre. Meloni e Salvini attaccano Landini: "Guarda caso è di venerdì". Incontro alla Casa Bianca fra Trump e Orbán, che incassa l'esenzione dalle sanzioni su petrolio e gas russi. Nuove droghe, appello di Mattarella alla Conferenza sulle dipendenze: "Serve una mobilitazione comune"

    Trento, medico generico circoncide oltre 40 bimbi: arrestato

    Cronaca

    L'uomo, secondo i Nas dei carabinieri, ha eseguito una serie di interventi chirurgici di...

    Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

    Cronaca

    L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla...

    Sciopero trasporti oggi 7 novembre, orari e settori

    Cronaca

    Un'altra giornata di scioperi con ricadute per chi viaggia con mezzi pubblici e privati in...