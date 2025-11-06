Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 novembre: la rassegna stampa

Il trionfo di Zohran Mamdani a New York domina le aperture dei giornali in edicola oggi. Si parla di successo dell''America anti-Tump', col tycoon che non ci sta e attacca: "A Manhattan regime comunista". Grosso spazio anche per l'arresto a Tripoli del generale Almasri che riaccende lo scontro politico in Italia. Palazzo Chigi: "Sapevamo del mandato da gennaio". Sugli sportivi i successi di Inter e Atalanta in Champions. La squadra di Chivu prima a punteggio pieno con Bayern Monaco e Arsenal
- È il trionfo di Zohran Mamdani a dominare la scena sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, a cominciare dal Corriere della Sera. Sul quotidiano di via Solferino l'apertura è, però, condivisa con l'arresto del generale Almasri a Tripoli. Si riaccende lo scontro politico in Italia, col governo che dice: "Anche per questo l'abbiamo espulso". Pd e M5s all'attacco
- Su Repubblica si celebra 'Il sindaco dell'altra America', con Trump su tutte le furie che sbotta: "A Manhattan regime comunista, la gente scapperà". Ai democratici pure Virginia e New Jersey. Anche qui, subito sotto, spazio all'arresto di Almasri. Palazzo Chigi: "Sapevamo del mandato da gennaio"
- Sulla Stampa Mamadani viene presentato come il volto dell''America l'anti-Trump'. Raddoppiati i votanti nell'ezione del 34enne socialista, musulmano e immigrato. I Maga:”È un terrorista". Fotonotizia a centro pagina per la sindaca di Genova Silvia Salis che chiede un patto per combattere la violenza contro le donne
- Sulla prima del Messaggero, invece, si torna a parlare di piano casa e di aiuti per i giovani. In Manovra emendamento che finanzia alloggi a prezzi accessibili per coppie e redditi bassi. Green deal, c'è l'intesa: ok su biofuel e felssibilità. Giallo sulla morte nel sonno di due maratoneti a Vicenza
- 'Inter da pazzi' scrive la Gazzetta dello Sport raccontando la vittoria dei nerazzurri nella serata di Champions League di ieri contro i kazaki del Kairat Almaty: la risolve Carlos Augusto. L'Atalanta passa in extremis a Marsiglia. Decide un gioiello di Samardzic, scintille Juric-Lookman
- Ottavi vicini per la squadra di Cristian Chivu, sottolinea il Corriere dello Sport dopo il quarto successo dell'Inter nei primi quattro match. Primo posto a quota 12 in compagnia di Bayern Monaco e Arsenal. Fiorentina, scelto l'allenatore che sostituirà Pioli: è l'ex granata Vanoli
- Dusan Vlahovic di nuovo protagonista nella Juventus su Tuttosport: il serbo gioca meglio e segna di più di chi avrebbe dovuto relegarlo ai margini. La società ora può accettare condizioni più morbide per il rinnovo
- Sul Giornale si legge che 'il governo alza i i salari. Aumenti anche per i prof'. Rinnovo dei contratti, in tasca circa 150 euro in più al mese. E la Cgil non firma
- Si torna a parlare di clima sul Sole 24 Ore, con l'intesa Ue sul taglio dei gas serra. Le imprese: rischio delocalizzazione. Cristoforetti: "Con la navetta per la Stazione spaziale in gioco la sovranità Ue"
- 'La Libia dà ripetizioni di diritto a Nordio" scrive il Fatto Quotidiano commentando l'arresto di ieri del generale Almasri a Tripoli. Palazzo Chigi si difende: "Liberato per farlo arrestare là"
- Libero si scaglia contro l'interrograzione M5s sull'accatastamento del villino della premier Meloni: 'secondo loro', scrive il quotidiano, 'dovrebbe pagare più tasse'
- 'Nuova York' è il gioco di parole scelto dal Manifesto a corredo della foto a tutta pagina di Zorhan Mamdani. Taglio alto per l'arresto di Almasri da parte dei libici
- Per il Resto del Carlino il nuovo sindaco di New York è 'l'anti Trump'. Apertura anche qui per Almasri. Per la procura libica ha torturato e ucciso. Le vittime del generale chiedono il risarcimento al governo