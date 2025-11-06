Offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 novembre: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
13 foto

Il trionfo di Zohran Mamdani a New York domina le aperture dei giornali in edicola oggi. Si parla di successo dell''America anti-Tump', col tycoon che non ci sta e attacca: "A Manhattan regime comunista". Grosso spazio anche per l'arresto a Tripoli del generale Almasri che riaccende lo scontro politico in Italia. Palazzo Chigi: "Sapevamo del mandato da gennaio". Sugli sportivi i successi di Inter e Atalanta in Champions. La squadra di Chivu prima a punteggio pieno con Bayern Monaco e Arsenal

