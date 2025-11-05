Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 novembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la strage degli alpinisti italiani in Nepal per "valanghe e maltempo". Spazio anche all'inchiesta sul crollo della Torre dei Conti a Roma, in cui è morto un operaio edile di 66 anni: si indaga sul sì all'avvio dei lavori. In prima pagina anche il caso dell'ex presidente della Sicilia Salvatore Cuffaro: per la procura "a capo di un'associazione a delinquere per gli appalti". Infine, l'addio a Giorgio Forattini e all'ex vicepresidente Usa Dick Cheney
- In apertura il caso della donna accoltellata a Milano e la confessione dell'aggressore: "Quella donna? Mai vista, volevo colpire il potere economico". In prima pagina anche il caso degli alpinisti morti in Nepal e il crollo della Torre dei Conti a Roma, in cui ha perso la vita l'operaio Octav Stroici: "Tra le macerie gli parlavo della figlia". L'editoriale di Paolo Mieli sulla guerra in Ucraina: "Lo stallo dello zar in Ucraina".
- In primo piano la "strage" degli alpinisti italiani morti in Nepal per "valanghe e maltempo". In prima pagina anche il caso dell'ex presidente della Regione Sicilia, Salvatore Cuffaro, per il quale è stato chiesto l'arresto insieme al deputato Saverio Romano. L'accusa: "A capo di un'associazione a delinquere per gli appalti". Spazio anche all'intervista al presidente del Senato La Russa: "Nessuna guerra ai giudici, legge elettorale se slitta il premierato". Infine, la morte dell'ex vicepresidente Usa Dick Cheney.
- In apertura il caso degli alpinisti italiani morti in Nepal: "Cinque vittime sotto le valanghe sul Panbari e sul Yalung Ri". La Farnesina: "Temiamo altri dispersi". Spazio anche al crollo della Torre dei Conti a Roma: "Il sì ai lavori nel mirino dei pm". E le parole dell'ex sovrintendente: "Il deegrado già nel 2012". In prima pagina anche la morte di Giorgio Forattini: "La Satira va in Paradiso". Poi, la morte di Dick Cheney: "Il falco Cheney e la guerra al terrore".
- In apertura la scuola e gli "aumenti per i prof". In arrivo "fino a 185 euro per docenti e personale Ata". Spazio anche agli obiettivi green al 2040: "La Ue si spacca sui target flessibili. Italia in pressing per i biocarburanti". In prima pagina anche la morte degli alpinisti italiani in Nepal sull'Himalaya. E spazio anche al crollo della Torre dei Conti a Roma: "Si indaga sull'ok all'avvio dei lavori". Le parole dell'archeologo Meneghini: "Già nel 2006 avevo avvertito del rischio crollo".
- "Solo Vlahovic" è il titolo d'apertura della Gazzetta dello Sport dopo il pareggio di ieri della Juventus con lo Sporting. "La Signora cresce ma zero vittorie e per i playoff è vietato sbagliare". In prima pagina anche lo 0-0 di Napoli-Eintracht: "Conte non sfonda pòiù: 'Che catenaccio questi tedeschi'". Spazio anche l'Inter: "Lautaro devi sorridere". Poi, la Fiorentina "ultima", ma "7° negli ingaggi". Infine, le parole di Sinner: "Felice di essere italiano".
- In apertura la Juventus, dopo il pareggio di ieri con lo Sporting. "Si vede l'impronta di Luciano, avvio faticoso e gol di Araujo. Poi Vlahovic si prende la scena. Tre punti in 4 gare: serve il salto". Spazio anche al Napoli, dopo l0-0 con l'Eintracht: "Si fa dura". Le parole di Conte: "Avremmo potuto vincere 3-0. Loro hanno fatto solo catenaccio". Poi, la Fiorentina: "Via Pioli: Galloppa a tempo". Infine, il Genoa che "ha scelto": "Resta Criscito".
- "Juve, ma chi hai comprato?" è il titolo d'apertura di Tuttosport dopo il pareggio dei bianconeri con lo Sporting. "Spalletti tocca con mano i limiti della squadra: chi avrebbe dovuto garantire il salto di qualità continua a deludere". Spazio anche allo 0-0 del Napoli con l'Eintracht: "Conte, mal d'Europa. Inter e Dea d'assalto". In prima pagina anche il Golden Boy 2025: "Doué d'Europa, Pio d'Italia". Le parole di Sinner a Torino: "Italiano con orgoglio".
- In apertura la Consulta che "boccia i limiti statali" per il servizio di noleggio con conducente: "Non spetta allo Stato porre obblighi 'sproporzionati'". In prima pagina anche Confindustria: "Serve piano a tre anni, Pnrr ed energia le urgenze". Poi, la "corsa dei contratti Pa" e le parole di Zangrillo: "Entro il 2026 tutte le nuove intese". Spazio anche alla Ferrari che "batte le attese": "Ricavi oltre i 7,1 miliardi, sale anche l'utile netto". Infine, la scuola: "Più vicina la firma: arretrati di 1.450 euro e aumenti medi di 150 euro".