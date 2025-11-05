Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 novembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la strage degli alpinisti italiani in Nepal per "valanghe e maltempo". Spazio anche all'inchiesta sul crollo della Torre dei Conti a Roma, in cui è morto un operaio edile di 66 anni: si indaga sul sì all'avvio dei lavori. In prima pagina anche il caso dell'ex presidente della Sicilia Salvatore Cuffaro: per la procura "a capo di un'associazione a delinquere per gli appalti". Infine, l'addio a Giorgio Forattini e all'ex vicepresidente Usa Dick Cheney