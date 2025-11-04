Offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 novembre: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
16 foto

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi il crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali, a Roma. È morto Octay Stroici, l’operaio di 66 anni estratto dopo 11 ore dalle macerie; altri tre feriti, uno dimesso. Mosca sfrutta la tragedia per attaccare Roma: “Finché il governo italiano manda soldi a Kiev, crollerà tutto”. Tajani: “Frasi vergognose, non si speculi su una disgrazia”. In evidenza anche l’arresto dell’uomo che ha accoltellato una donna in centro a Milano, riconosciuto dalla sorella gemella

4 novembre 1966: 59 anni fa l'alluvione che travolse Firenze. FOTO

Cronaca

Sono passati quasi 60 anni da quando l'Arno esondò nel capoluogo toscano: per salvarlo arrivarono...

21 foto

Rescue teams work on the site after a part of medieval tower "Torre dei Conti" collapses near the Roman Forum in the historic center of Rome on November 3, 2025. Three workers inside were evacuated, with one taken to hospital in critical condition, a spokesman for firefighters told AFP. But one worker remained inside, according to an official from the mayor's office. (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 novembre: la rassegna stampa

Cronaca

I venti di guerra in Venezuela campeggiano in apertura sulla maggior parte dei giornali in...

13 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 novembre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi spazio al tema della riforma della Giustizia...

16 foto

