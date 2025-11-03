Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 novembre: la rassegna stampa

I venti di guerra in Venezuela campeggiano in apertura sulla maggior parte dei giornali in edicola oggi. Trump è pronto ad andare avanti e dice: "Per le operazioni non serve l'ok del Congresso". Duplice duello con Putin, che spinge l'offensiva a Kiev e potrebbe inviare missili a Maduro. Spazio anche al referendum sulla Giustizia, al piano del governo per gli sfratti lampo e alla cronaca, col brutale omicidio di Messina. Sugli sportivi il trionfo di Sinner a Parigi e il Milan vittorioso nel big match contro la Roma
- Ci sono le tensioni sul Venezuela in primo piano sui principali quotidiani in edicola oggi. 'Trump va avanti' scrive il Corriere della Sera, riportando le parole della Casa Bianca: "Per questo tipo di raid non serve l'ok del Congresso". Marines a Porto Rico, nel mirino le basi dei narcos. Taglio alto per la Giustizia, col referendum che agita le coalizioni. Nordio: "Molte toghe a favore del sorteggio"
- Su Repubblica si parla di 'duello Trump-Putin' sul duplice fronte Ucraina e Venezuela. Mosca spinge l'offensiva a Kiev ed è pronta a inviare missili a Maduro. Venti di guerra a Caracas, gli Usa simulano lo sbarco dei marines. Di spalla, il inuovo trionfo di Jannik Sinner che conquista Parigi in due set battendo Auger-Aliassime e torna numero uno al mondo
- Sulla Stampa in primo piano la strategia del governo per gli sfratti lampo. Salvini e Nordio studiano il decreto: fuori casa chi non paga l'affitto per due mesi. Anche qui in evidenza nella fotonotizia a centro pagina la riconquista del primato nel ranking Atp da parte di Sinner. Di spalla la cronaca, col caso del ragazzo rapito e gettato nel fiume da una gang di 15enni ad Halloween
- Intervista al ministro Foti in apertura sul Messaggero: "Piano casa, ci sono i fondi". Spazio anche al tragico episodio di Messina, dove un 16enne è stato barabaramente ucciso nel corso di un'esecuzione 'in stile Gomorra': il killer voleva uccidere un suo coetaneo, la vittima colpita dal fuoco aperto all'impazzata contro la folla
- 'Stramilan' titola La Gazzetta dello Sport celebrando il successo dei rossoneri sulla Roma che riavvicina la squadra di Allegri alla vetta. A San Siro decide una rete di Pavlovic, con Dybala che fallisce il rigore del possibile pareggio. In alto la vittoria parigina di Sinner, che permette a Jannik di tornare, almeno per una settimana, il numero uno al mondo
- Pavlovic e Sinner protagonisti anche sulla prima del Corriere dello Sport, che titola 'Addosso a Conte'. Classifica cortissima in Serie A, con quattro squadre in un punto. Milan e Inter raggiungono la Roma a meno uno dal Napoli. Flop Fiorentina: dopo il ko col Lecce Pioli a un passo dall'esonero