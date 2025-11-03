Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 novembre: la rassegna stampa

I venti di guerra in Venezuela campeggiano in apertura sulla maggior parte dei giornali in edicola oggi. Trump è pronto ad andare avanti e dice: "Per le operazioni non serve l'ok del Congresso". Duplice duello con Putin, che spinge l'offensiva a Kiev e potrebbe inviare missili a Maduro. Spazio anche al referendum sulla Giustizia, al piano del governo per gli sfratti lampo e alla cronaca, col brutale omicidio di Messina. Sugli sportivi il trionfo di Sinner a Parigi e il Milan vittorioso nel big match contro la Roma