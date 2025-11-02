Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 novembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi spazio al tema della riforma della Giustizia e al fronte del "sì" e del "no". In Ucraina, intanto, è battaglia per il controllo della roccaforte di Pokrovsk. E il presidente americano Trump minaccia Caracas con le navi da guerra
- In prima pagina spazio alla riforma della Giustizia con Pinelli, vice del Csm, che invita a un confronto "tecnico". Mentre sulla guerra in ucraina, una foto mostra l'artiglieria di Kiev in un'azione di difesa nella zona di Pokrovsk dall'attacco russo.
- Anche La Repubblica racconta dell'assalto finale di Mosca nel Donbass e dei duri scontri a Pokrovsk. Editoriale di Ezio Mauro sulla riforma della Giustizia. Spazio anche al racconto dell'assedio della flotta americana al Venezuela.
- "Trump minaccia Caracas, pronte le navi da guerra". Questa l'apertura del quotidiano che spiega come gli Usa abbiano inviato la portaerei Gerald Ford nelle acque dei Caraibi con a bordo 400 militari. Poi spazio anche allo sporto con la Juve e con l'esordio ok di Spalletti ( 2-1 ai danni della Cremonese) che "torna a inseguire lo scudetto".
- Punta sull'accordo Usa-Cina sulle terre rare il Messaggero. Intanto per un anno Pechino riapre alla fornitura di materie critiche all'Europa, che è fortemente dipendente dalla Cina su questo fronte. Spazio anche alla cronaca, con il caso del poliziotto morto dopo uno scontro con un suv nel Napoletano.
- In apertura, focus sugli Usa dove si registra 1 milione di occupati in meno. "Il 2025, per gli Stati Uniti, è l'anno dei licenziamenti", spiega il quotidiano economico. Poi spazio all' "Italia dei dati", con la mappa di 14 progetti per 2,5 miliardi. Approfondimenti anche su Btp "da record nel 2025" e sui bitcoin.
- "Paradosso Ponte: è l'unica grande opera bloccata", titola il quotidiano che spiega come il Ponte sullo Stretto in Italia resti "appeso agli umori e alle scartoffie della Corte dei Conti". Poi focus sulla riforma della Giustizia con "la Sinistra che vota sì. Politici e avvocati, si è già rotto il fronte del No".
- "Vogliono controllare i pm, ecco le prove", titola Il Fatto Quotidiano,con un fotomontaggio di Tajani, Meloni e Salvini vestiti da giudici. Poi intervista, sempre sul tema della Gustizia, al capo dei senatori del M5s, con Patuanelli che spiega: "Se il No battesse il Sì, Meloni non potrebbe continuare".
- "Trump assedia il Venezuela, flotta Usa pronta a colpire", titola il quotidiano parlando dell'arrivo della portaerei Ford con a bordo 4.000 militari. Poi spazio anche alla morte del poliziotto nello schianto con il suv a Torre del Greco. E, per lo sport, appuntamento con la finale a Parigi di Sinner, che, in caso di vittoria, tornerebbe n.1 del tennis mondiale.
- Anche Il Foglio punta sulla riforma della Giustizia e approfondisce il ruolo del presidente della Repubblica Mattarella che "non si schiererà". Nordio: "Contro la riforma solo slogan".
- Focus sulla Libia e sul memorandum Italia-Libia che si rinnova automaticamente per 3 anni, con "il governo Meloni" che "tace e acconsente". Poi spazio anche alla situazione in Cisgiordania "ridotta a brandelli".
- "L'Anm si fa partito", titola il quotidiano che racconta come "la casta dei magistrati" abbia lanciato il "comitato per il No" al referendum.
- Sceglie invece un focus sugli Usa, per l'apertura, il quotidiano Domani che punta sull' "incubo shutdown". Speciale dedicato a Pasolini, a 50 anni dal suo omicidio.
- Punta sulla riforma della Giustizia e sulla divisione dei magistrati anche Libero che titola: "Le toghe pro-riforma: 'Temiamo rappresaglie'". In foto, Greta Thunberg che "spunta" al corteo anti-Manovra.
- "È un'altra Juve" titola il quotidiano sportivo, dedicando gran parte della sua prima pagina al debutto vincente di Spalletti. Spazio anche a Sinner che oggi a Parigi si gioca la finale e se vince torna numero 1 del tennis mondiale.
- "Frenata Napoli" scrive il giornale, per descrivere lo 0-0 con il Como. Poi spazio all'esordio positivo di Spalletti con la Juve.
- "Spalletti furore Juve" il titolo scelto da Tutto Sport dopo la vittoria della Juve contro il Cremona (2-1). Spazio anche a "FantaSinner" che oggi si gioca il torneo di Parigi contro Auger-Aliassime: in caso di vittoria, tornerà n.1 al mondo.