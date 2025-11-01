Le prime pagine dei quotidiani di oggi 1 novembre: la rassegna stampa di Sky TG24
In apertura dei giornali, dopo il via libera del Parlamento alla riforma della Giustizia parte la sfida per il referendum. Venezuela, indiscrezioni su un imminente attacco degli Usa, ma Trump smentisce. Maduro chiede aiuto a Putin. Pozzolo condannato a un anno e tre mesi per lo sparo di Capodanno. Calcio, riparte la Serie A. Esordio per Spalletti sulla panchina della Juventus. Tennis, Sinner batte Shelton e vola in semifinale a Parigi: oggi sfida Zverev
- La sfida per il referendum. Giustizia, parte la raccolta delle firme dei partiti. Confronto in tv con Nordio. Comitato per il no dell’Anm. Venezuela, “Trump sta per attaccare”, ma il tycoon smentisce. Maduro chiede aiuto. Uk, amori, soldi e destini incrociati. Il re aiuta il fratello ex principe.
- Giustizia, battaglia per il no. Nasce il comitato unitario guidato da Grosso. Venezuela nel mirino Usa, Maduro chiede aiuto a Putin. Cori fascisti a Parma, Schlein: “Meloni tace”. Un anno e tre mesi a Pozzolo per lo sparo di Capodanno. Campari, titoli sotto sequestro per 1,3 miliardi.
- “Ponte, no a nuove gare. A febbraio i cantieri”, dice Ciucci, ad dello Stretto. “Gli Usa attaccano”, il Venezuela chiede aiuto a Putin. C’era una volta un principe, dopo il caso Epstein, re Carlo toglie i titoli al fratello e lo costringe a cambiare casa. Prezzi raddoppiati, stop di Ferrero all’acquisto di nocciole turche.
- Pa, giro di vite sui consulenti. Stretta in manovra: stop a compensi a chi non è in regola con tasse e contributi. Referendum Giustizia: via ai comitati. Fondi coesione, sbloccati 3,4 miliardi. Meloni vede Giorgetti: bilancio blindato. Gli Usa: guerra ai narcos in Venezuela. Vita “selvaggia” nel bosco con 3 figli. Il pm: gli vanno tolti.
- Spallettata scudetto, il tecnico: “Juve da titolo”. L’uomo d’oro, i palloni di Modric sono già da record. Napoli, c’è Paz: Conte per il +3, il talento del Como nel tempio di Diego. L’intervista a Mbappé: “Fin da bambino non mi pongo limiti, vivo per il gol”. Sinner batte Shelton: è a due passi dal numero uno. Oggi con Zverev.
- Impatto Spalletti: “Credo nella Juve, obiettivo scudetto”. Ma Yildiz resta a casa. Napoli, i due tenori: Anguissa e McTominay all’assalto del Como. Inter, Chivu si prende la lode. Milan, chiavi a Leao. Tennis, neanche Shelton resiste a Sinner: Jannik vola in semifinale.
- Spalletti: “Scudetto, proviamoci”. Stasera a Cremona il primo esame. Il nuovo allenatore scuote subito la Juve: “Ho accettato 8 mesi di contratto perché ci credo”. Cose da Paz a casa di Diego. Trappola Como per il Napoli. Il Genoa congela Vieira, decisivo il Sassuolo. Sinner, e pensa se fosse stato bene…malgrado i problemi batte Shelton.
- I tre casi di malagiustizia che smentiscono le toghe, le storie di innocenti rovinati dai magistrati sono l’emblema della campagna referendaria per il Sì. Trump minaccia Maduro, lui si appella a Xi e Putin. Spari di Capodanno: Pozzolo condannato a un anno e tre mesi. Pasta e tariffe, dal governo pressing sull’Ue.
- Sui prezzi gelata di ottobre (+1,2%). Euforia da tech, Borsa di Tokyo a livelli mai visti. Separazione carriere: progetto di proroga tecnica per il Cdm. Il Washington Post rivela un rapporto Usa sulle violazioni dei diritti umani da parte di Israele. Trump, non considero attacchi al Venezuela. Intesa oltre le stime: nei primi nove mesi l’utile balza del 5,9%.
- Il Borsellino tradito: “Guai a spezzare la magistratura”. Meloni lo sconfessa. Cosa diceva il giudice contro le carriere separate. Venezuela, “Pronti raid Usa contro Maduro”. Ma Trump smentisce. Il Ponte non regge neppure sui conti: poco traffico e alti costi di manutenzione. Per i siti porno una app sull’età. In Uk traffico crollato.
- La verità sullo stop al Ponte: le audizioni alla Corte dei Conti. Quanto peserà il caso Garlasco sul referendum Giustizia. Coro fascista in una sede locale FdI. Tutti sospesi ma al Pd non basta. La brutta fine di Milano ultra-violenta. I civili massacrati in Sudan. È la strage senza Flotilla.
- Giustizia, sarà battaglia totale. Meloni punta a spaccare le toghe. Approvata la separazione delle carriere, parte la sfida sul referendum. Dopo il flop con Xi Trump rilancia sui test atomici. Precari a vita, perché l’Italia è un laboratorio. Il mercato delle maratone: correre è una cosa per ricchi.
- L’Anm si fa partito. La casta dei magistrati lancia il comitato per il No al referendum. Usa pronti a colpire il Venezuela, Maduro al capolinea? Caso Moro, il Pci fermo e risoluto. Fu la scelta giusta? “Basta polarizzazioni e odio”, noir sui casi irrisolti di De Giovanni.
- Nordio: “Contro la riforma solo slogan”. Il capo dello Stato non si schiererà. Ma per considerare la riforma della Giustizia un incubo antidemocratico rileggere Mattarella può essere utile. La vittoria dell’Ucraina è un’opportunità per l’Europa, e le conviene.
- Corsa nucleare Usa-Russia. Trump, il fronte Venezuela. Riforma della Giustizia, comitati al lavoro per il referendum. Cori fascisti a Parma, commissariati i giovani di FdI. Garlasco, le accuse al padre di Sempio: “Versamenti occulti, ma non ai legali”. “Io, il no di Fellini e Accattone”, quell’articolo di Pasolini.
- Giovinezza. “Camicia nera trionferà”. Cori fascisti a Parma nella sede di Gioventù nazionale. Meloni fa commissariare la federazione ma tace. Venezuela, gli Usa “pronti a colpire”. La Casa Bianca smentisce. Niente summit, meglio Halloween: Trump lascia l’Asean per il party. Ora è Israele che accusa Hamas di “genocidio”.