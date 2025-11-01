Poliziotto muore nel Napoletano in un incidente, ferito il collega

Incidente mortale durante un intervento a Torre del Greco: perde la vita un poliziotto, ferito un altro agente. La volante si è scontrata con un’auto, probabilmente nel corso di un inseguimento
Un poliziotto di 47 anni è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli in un incidente stradale. Lo ha reso noto la Questura di Napoli. Un altro agente è rimasto ferito. La volante sulla quale si trovavano si è scontrata con un'altra auto, probabilmente nel corso di un inseguimento.
Ansa/Ipa
