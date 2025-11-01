Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Poliziotto muore nel Napoletano in un incidente, ferito il collega

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Incidente mortale durante un intervento a Torre del Greco: perde la vita un poliziotto, ferito un altro agente. La volante si è scontrata con un’auto, probabilmente nel corso di un inseguimento

ascolta articolo

Un poliziotto di 47 anni è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli in un incidente stradale. Lo ha reso noto la Questura di Napoli. Un altro agente è rimasto ferito. La volante sulla quale si trovavano si è scontrata con un'altra auto, probabilmente nel corso di un inseguimento.

FOTOGALLERY

Ansa/Ipa

1/33
Cronaca

Fatti di cronaca 2024, da Ferragni indagata a esplosione di Calenzano

Fra gli avvenimenti di cronaca che hanno segnato l’ultimo anno c’è il cosiddetto “Pandoro gate” che ha coinvolto l’imprenditrice digitale. Poi le proteste degli agricoltori, le stragi in famiglia - Altavilla Milicia, Cisterna di Latina, Paderno Dugnano e Nuoro -, gli incidenti sul lavoro - da Firenze a Bargi -, le inchieste sui casi di dossieraggio, Toti ai domiciliari, il ritorno in Italia di Chico Forti, il naufragio del Bayesian, l’omicidio di Sharon Verzeni e l’inchiesta sulle curve ultras

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Poliziotto muore nel Napoletano in un incidente, ferito il collega

Cronaca

Incidente mortale durante un intervento a Torre del Greco: perde la vita un poliziotto, ferito un...

Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza a novembre 2025

Cronaca

Nel mese di novembre scadono i termini per partecipare a molti bandi di concorso. Si cercano...

Roma, il maxi concorso pubblico del Comune al Palalottomatica all'Eur. In foto i molti banchi vuoti

Scioperi a novembre 2025: calendario manifestazioni, date e orari

Cronaca

Anche il mese di novembre è interessato da diversi scioperi, soprattutto nel settore del...

Gdf sequestra azioni Lagfin. La holding: "Caso non riguarda Campari"

Cronaca

Il provvedimento di sequestro è stato firmato dal gip di Monza nell'ambito di una indagine in cui...

Roma, blitz interforze dopo minaccia social con un fucile a Gualtieri

Cronaca

Uno dei residenti di via Arzachena a Rocca Cencia, teatro di un’operazione di sgombero e...

Cronaca: i più letti