Bari, travolto mentre soccorre un automobilista: morto 25enne

È di un morto e di un ferito il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle sei del mattino di oggi, sulla statale 16, in direzione nord all'altezza di Bari-Palese. La vittima è un 25enne che sarebbe stato investito e ucciso da un'auto mentre era intento a prestare soccorso a un automobilista in difficoltà

Un uomo di 25 anni è morto e un'altra persona è rimasta ferita in un incidente avvenuto intorno alle 6 di questa mattina sulla statale 16, in direzione nord, all'altezza di Bari-Palese. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato investito e ucciso da un'auto mentre era intento a prestare soccorso a un automobilista in difficoltà. La persona ferita, un amico della vittima, è stata soccorsa dal 118 e trasportata all'ospedale San Paolo di Bari. Non è ancora chiaro se il conducente della vettura coinvolta si sia fermato dopo l'impatto. Le indagini sono in corso.