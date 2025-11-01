Bari, travolto mentre soccorre un automobilista: morto 25enne

È di un morto e di un ferito il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle sei del mattino di oggi, sulla statale 16, in direzione nord all'altezza di Bari-Palese. La vittima è un 25enne che sarebbe stato investito e ucciso da un'auto mentre era intento a prestare soccorso a un automobilista in difficoltà
Un uomo di 25 anni è morto e un'altra persona è rimasta ferita in un incidente avvenuto intorno alle 6 di questa mattina sulla statale 16, in direzione nord, all'altezza di Bari-Palese. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato investito e ucciso da un'auto mentre era intento a prestare soccorso a un automobilista in difficoltà. La persona ferita, un amico della vittima, è stata soccorsa dal 118 e trasportata all'ospedale San Paolo di Bari. Non è ancora chiaro se il conducente della vettura coinvolta si sia fermato dopo l'impatto. Le indagini sono in corso.
Ansa/Ipa
Fatti di cronaca 2024, da Ferragni indagata a esplosione di Calenzano
Fra gli avvenimenti di cronaca che hanno segnato l’ultimo anno c’è il cosiddetto “Pandoro gate” che ha coinvolto l’imprenditrice digitale. Poi le proteste degli agricoltori, le stragi in famiglia - Altavilla Milicia, Cisterna di Latina, Paderno Dugnano e Nuoro -, gli incidenti sul lavoro - da Firenze a Bargi -, le inchieste sui casi di dossieraggio, Toti ai domiciliari, il ritorno in Italia di Chico Forti, il naufragio del Bayesian, l’omicidio di Sharon Verzeni e l’inchiesta sulle curve ultras