Supermercati aperti il 1° novembre, la lista e gli orari

Introduzione
Domani, sabato 1° novembre, è una data festiva poiché ricorre il giorno di Ognissanti. Può quindi essere un problema se, all’ultimo, ci si accorge di non avere tutti gli ingredienti freschi per il pranzo o la cena. In questo caso, però, la buona notizia è che numerosi supermercati rimarranno operativi, anche se con orari ridotti. Ecco cosa sapere
Quello che devi sapere
Aldi
Il 1° novembre resteranno chiuse le seguenti filiali: Treviso, Vicenza in viale San Lazzaro, Jesolo, Belluno e Rimini in via Circonvallazione. Le filiali aperte seguiranno invece l’orario domenicale: i loro orari sono riportati sul sito ufficiale.
Bennet
I supermercati Bennet garantiranno l’apertura anche nel giorno di Ognissanti, ma si raccomanda di verificare sempre sul sito web o tramite l’app “Bennet Spesa Online” gli orari specifici dei punti vendita nella propria zona.
Carrefour
Numerosi supermercati Carrefour saranno operativi anche il 1° novembre, ma gli orari potrebbero cambiare a seconda della città. È quindi consigliabile controllare il portale ufficiale per scoprire quali filiali rimarranno aperte e in quali fasce orarie.
Conad
In occasione della Festa di Ognissanti, diversi negozi Conad saranno accessibili con orari particolari, soprattutto in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata e Molise. Da Milano a Lecce, passando per Parma, Brescia, Piacenza e Pescara, molte strutture resteranno attive. È comunque opportuno consultare la mappa delle aperture per avere indicazioni precise.
Coop e Ipercoop
Anche Coop, in via straordinaria, manterrà aperti alcuni supermercati il 1° novembre. Per sapere quali e con quali orari (spesso ridotti), si suggerisce di controllare le informazioni aggiornate sul sito.
Crai
Nel caso di Crai, la gestione delle aperture festive è demandata ai singoli punti vendita. Per evitare spostamenti inutili, è preferibile consultare la pagina ufficiale della catena e verificare orari e disponibilità.
Despar
Per conoscere quali negozi Despar saranno attivi durante la festività di Ognissanti, è consigliato cercare conferma online. Il sito ufficiale permette di controllare in pochi clic l’orario di apertura del punto vendita più vicino.
Esselunga
Molte filiali Esselunga saranno operative anche durante la festività, ma con orari ridotti o modificati. Prima di uscire di casa, conviene sempre verificare sul sito l’effettiva apertura e la fascia oraria del proprio supermercato di riferimento.
Eurospin
Anche Eurospin, in maniera eccezionale, terrà operativi diversi punti vendita durante la giornata del 1° novembre. Gli orari, che in alcuni casi potrebbero essere ridotti, e l’elenco aggiornato dei supermercati aperti sono consultabili direttamente sul sito ufficiale della catena.
Famila
Famila ha predisposto un programma di aperture eccezionali: numerosi supermercati accoglieranno i clienti anche il 1° novembre, sebbene alcuni solo nella fascia mattutina. Gli orari potranno variare, ma tutte le informazioni aggiornate sono disponibili online.
Il Gigante
La catena Il Gigante ha comunicato che tutti i propri punti vendita resteranno aperti sabato 1° novembre. Sul portale ufficiale è possibile consultare gli orari dettagliati di ciascun negozio, che possono differire da città a città.
Iper
Per avere la certezza che il supermercato Iper più vicino sia aperto, è consigliabile verificare telefonicamente oppure consultare il sito web, poiché le aperture potrebbero subire variazioni in base alla zona.
Lidl
I negozi Lidl saranno generalmente operativi durante la Festa di Ognissanti, ma con orari che possono cambiare da una località all’altra. Tutti i dettagli sono reperibili online. Si segnala che i punti vendita resteranno chiusi lunedì 3 novembre.
MD
La catena MD ha previsto un’apertura straordinaria per la giornata festiva, sebbene molti punti vendita possano adottare orari ridotti. Prima di recarsi al supermercato, è consigliato controllare sul sito la sezione dedicata alle aperture dei singoli negozi.
Pam Panorama
Gli orari dei supermercati Pam Panorama per la giornata di Ognissanti possono essere consultati online, dove è disponibile l’elenco completo delle aperture.
Sigma
Gli orari dei punti vendita Sigma previsti per la festività di Ognissanti sono facilmente verificabili online, dove è possibile trovare l’elenco completo delle filiali aperte e le relative fasce orarie di apertura.
Todis
Per essere sicuri che il punto vendita Todis più vicino sia operativo, è opportuno controllare direttamente sul sito ufficiale o contattare il supermercato per telefono, dal momento che gli orari di apertura possono variare a seconda dell’area geografica.
Unes e U2
Molti supermercati Unes e U2 saranno aperti, ma con modalità differenti: alcuni solo la mattina, altri per l’intera giornata, altri ancora chiusi. Le informazioni precise sugli orari festivi sono consultabili sul sito ufficiale della catena.
