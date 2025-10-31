Supermercati aperti il 1° novembre, la lista e gli orari

In occasione della Festa di Ognissanti, diversi negozi Conad saranno accessibili con orari particolari, soprattutto in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata e Molise. Da Milano a Lecce, passando per Parma, Brescia, Piacenza e Pescara, molte strutture resteranno attive. È comunque opportuno consultare la mappa delle aperture per avere indicazioni precise.