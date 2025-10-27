Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 ottobre: la rassegna stampa

C'è l'accordo sui dazi tra Usa e Cina sulla gran parte delle aperture dei giornali in edicola oggi. Nell'intesa anche terre rare, soia e TikTok. Giovedì l'incontro tra Trump e Xi jinping. Spazio anche alla Manovra, con le novità su affitti e pensioni e all'ultimo trionfo di Jannik Sinner a Vienna davanti alla famiglia. Sugli sportivi domina la crisi Juve: con la Lazio arriva il terzo ko consecutivo, Tudor ora rischia