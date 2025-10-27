Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 ottobre: la rassegna stampa

C'è l'accordo sui dazi tra Usa e Cina sulla gran parte delle aperture dei giornali in edicola oggi. Nell'intesa anche terre rare, soia e TikTok. Giovedì l'incontro tra Trump e Xi jinping. Spazio anche alla Manovra, con le novità su affitti e pensioni e all'ultimo trionfo di Jannik Sinner a Vienna davanti alla famiglia. Sugli sportivi domina la crisi Juve: con la Lazio arriva il terzo ko consecutivo, Tudor ora rischia
- È l'accordo sui dazi tra Usa e Cina a farla da padrone sulle maggior parte delle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, a cominciare dal Corriere della Sera. Anche fentanyl e terre rare nell'intesa. Giovedì Trump incontra Xi. Fotonotizia riservata al trionfo di Jannik Sinner a Vienna, quarta affermazione stagionale per l'azzurro numero due al mondo
- Di 'accordo Usa-Cina sui dazi' si parla anche in apertura su Repubblica. Escluse le tariffe al 100%, i negoziati in Malesia avvicinano l'intesa su terre rare, soia e TikTok. Mosca testa super missile nucleare. Arrestati i due ladri del colpo al Louvre: stavano per fuggire
- 'Affitti e pensioni, la manovra cambia' è, invece, il titolo principale dell'edizione odierna della Stampa. Banche, scontro nel governo, il ministro Foti: "Ognuno rinunci a qualcosa". A centro pagina anche qui il trionfo di Sinner a Vienna con vista sulle Atp Finals di Torino
- Si torna a parlare dell'accordo Usa-Cina anche sul Messaggero, dove, però, grosso spazio è dedicato ai Lea, i livelli essenziali di assistenza con esenzioni e ticket. Tra le prestazioni del Servizio sanitario nazionale entrano la cura di disturbi alimentari e patologie rare. Fisco, per chi evade l'Iva dichiarazione d'ufficio con l'importo da pagare
- La crisi Juve si prende la prima pagina sulla Gazzetta dello Sport: con la Lazio arriva il terzo ko consecutivo dei bianconeri, che non vincono da otto partite. Tudor ora rischia. Il tecnico: "Io non lascio". Ma la società ora riflette sul futuro
- 'Tudor alla fine' scrive il Corrire dello Sport, con la Lazio che affonda il croato. Mercoledì c'è l'Udinese: al tecnico potrebbe non bastare la vittoria. Sorride la Roma: a Reggio Emilia basta un gol di Dybala per ritrovare la vittoria e il primo posto
- 'Non è più Juve' scrive Tuttosport a corredo dell'immagine di Jonathan David, tra i peggiori in campo nella sconfortante sconfitta bianconera all'Olimpico. Esulta, invece, il Torino, che al 90esimo ribalta il Genoa per il 2-1 finale
- Sul Giornale nuovo attacco a Report sul caso del Garante e il presunto audio rubato. Garlasco, parla l'avvocato Taormina: "Sempio confessi il falso alibi. Era lì con Stasi, ma non è il killer"
- Legge di Bilancio in primo piano sul Sole 24 Ore. 'Lavoro, le flat tax spingono contratti e produttività', si legge in apertura. Bonus casa 2026, investimenti in allerta
- Si parla di Ucraina sul Fatto Quotidiano, dove si denuncia la sparizione di mezzo milione di mitra, fucili e pistole: 'ordini miliardari ai big delle armi anche se scoppia la pace'
- Libero si scaglia di nuovo contro la magistratura, parlando di 'toghe in mezza retromarcia', mentre a centro pagina c'è spazio per l'attaco di Ranucci a Fratelli d'Italia
- Sul Resto del Carlino si torna a parlare dell'accordo Usa-Cina sui dazi , che comprende soia, terre rare e TikTok. Banda del Louvre, due persone arrestate: stavano per fuggire all'estero
- 'Sanità, aumentano le cure gratis' è l'apertura del Mattino: aggiornali i livelli essenziali di assistenza e ampliate le prestazioni del Sistema sanitario nazionale. Fotonotizia per Donald Trump e l'accordo con la Cina sui dazi