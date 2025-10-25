Offerte Sky
Roma, oggi la manifestazione della Cgil: interverrà anche Ranucci

Cronaca
©Ansa

Il corteo partirà alle 13.30 in piazza della Repubblica e arriverà in piazza San Giovanni, dove tra gli altri parlerà anche il giornalista oggetto di un attentato. Il sindacato chiede l'aumento di salari e pensioni, maggiori investimenti nella sanità e nella scuola, una vera riforma fiscale, e per dire "no" alla precarietà e al riarmo

Oggi, sabato 25 ottobre, la Cgil scende in piazza a Roma per una manifestazione ribattezzata "Democrazia al lavoro". L'iniziativa è stata proclamata per chiedere l'aumento di salari e pensioni, maggiori investimenti nella sanità e nella scuola, una vera riforma fiscale, e per dire "no" alla precarietà e al riarmo.

Il programma

L'inizio della manifestazione è previsto alle 13.30 in piazza della Repubblica, a Roma. Da lì partirà un corteo verso piazza San Giovanni, dove, intorno alle 15, inizieranno gli interventi. Tra gli altri, sono previsti quelli del giornalista Sigfrido Ranucci, oggetto recentemente di un attentato con una bomba, di Luc Triangle, segretario generale dell'Ituc (Confederazione sindacale internazionale) e dello stesso Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, che prenderà la parola intorno alle 17.

Meloni a Landini: "Io cortigiana? È obnubilato dal rancore"

Le richieste della Cgil

Per la Cgil è "il momento di dire stop al riarmo: le risorse pubbliche devono essere destinate a sanità, istruzione, non autosufficienza, politiche abitative e sociali". Il sindacato sottolinea poi che bisogna "occorre prendere i soldi dalle grandi ricchezze e dall'evasione fiscale", rifiutando "flat tax generalizzata e condoni. Vanno restituiti a lavoratori e pensionati i soldi persi con il drenaggio fiscale, neutralizzando quello futuro". La Cgil chiede inoltre "il rinnovo dei contratti pubblici e privati, l'introduzione del salario minimo, una legge sulla rappresentanza e un vero equo compenso per lavoro autonomo e professionale. Serve contrastare la precarietà, il lavoro povero e lo sfruttamento". Sulle pensioni, il sindacato propone "una piena rivalutazione degli assegni, con l'estensione della quattordicesima e il superamento della legge Fornero, insieme a una pensione di garanzia per giovani e precari". Sono poi "necessarie nuove politiche industriali e del terziario per contrastare le delocalizzazioni, creare lavoro, e realizzare la transizione energetica, ambientale e tecnologica, dando seguito a una vera strategia di sviluppo per il Mezzogiorno". Infine, per il sindacato, "prioritaria è la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, e il contrasto agli appalti non genuini e ai subappalti". Per la Cgil, "la strada intrapresa dal governo peggiorerà le condizioni di vita e di lavoro della stragrande maggioranza delle persone, colpendo lavoratori, pensionati, giovani, donne". Per questi motivi, il segretario Landini ha invitato "tutte e tutti a scendere in piazza a Roma".

Live In, Landini: "Meloni cortigiana? Lo ridirei precisando contesto"
Le misure sulle banche contenute in Manovra
Manovra 2026, governo diviso sul tema banche: le misure più discusse

La Legge di Bilancio, che non è ancora arrivata in Parlamento, fa discutere i partiti di governo, in particolare sul tema delle banche. Le scelte della maggioranza, poi, potrebbero subire ancora diverse modifiche dopo il parere della Bce. Le misure più discusse sono state al centro della puntata di “Numeri”, il programma di Sky TG24 andato in onda il 20 ottobre 2025. E negli altri Paesi cosa succede?

