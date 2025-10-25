Roma, oggi la manifestazione della Cgil: interverrà anche Ranucci

Le richieste della Cgil

Per la Cgil è "il momento di dire stop al riarmo: le risorse pubbliche devono essere destinate a sanità, istruzione, non autosufficienza, politiche abitative e sociali". Il sindacato sottolinea poi che bisogna "occorre prendere i soldi dalle grandi ricchezze e dall'evasione fiscale", rifiutando "flat tax generalizzata e condoni. Vanno restituiti a lavoratori e pensionati i soldi persi con il drenaggio fiscale, neutralizzando quello futuro". La Cgil chiede inoltre "il rinnovo dei contratti pubblici e privati, l'introduzione del salario minimo, una legge sulla rappresentanza e un vero equo compenso per lavoro autonomo e professionale. Serve contrastare la precarietà, il lavoro povero e lo sfruttamento". Sulle pensioni, il sindacato propone "una piena rivalutazione degli assegni, con l'estensione della quattordicesima e il superamento della legge Fornero, insieme a una pensione di garanzia per giovani e precari". Sono poi "necessarie nuove politiche industriali e del terziario per contrastare le delocalizzazioni, creare lavoro, e realizzare la transizione energetica, ambientale e tecnologica, dando seguito a una vera strategia di sviluppo per il Mezzogiorno". Infine, per il sindacato, "prioritaria è la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, e il contrasto agli appalti non genuini e ai subappalti". Per la Cgil, "la strada intrapresa dal governo peggiorerà le condizioni di vita e di lavoro della stragrande maggioranza delle persone, colpendo lavoratori, pensionati, giovani, donne". Per questi motivi, il segretario Landini ha invitato "tutte e tutti a scendere in piazza a Roma".