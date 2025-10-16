Meloni a Landini: "Io cortigiana? È obnubilato dal rancore"

Si infiamma il botta e risposta tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il segretario della Cgil Maurizio Landini. Il leader sindacale aveva definito martedì la premier una “cortigiana” di Trump e Meloni non ha esitato a rispondere sui social: “Evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo), mi definisce una ‘cortigiana’”, scrive Meloni. A supporto della sua posizione, ha pubblicato la definizione dali dizionario: “Donna dai facili costumi, etera; eufem. prostituta”. La premier ha attaccato anche la sinistra: “Un’altra splendida diapositiva della sinistra: quella che per decenni ci ha fatto la morale sul rispetto delle donne, ma che poi, per criticare una donna, in mancanza di argomenti, le dà della prostituta”.

L'uscita di Landini nel talk show di Giovanni Floris

Il riferimento di Meloni è a un passaggio dell'ultima puntata di di Martedì su La7, di cui Landini è stato ospite. Il programma, a proposito di Gaza e delle manifestazioni, ha fatto rivedere alcune delle parole della premier pronunciate sul sindacato, e in particolare il passaggio pronunciato dal palco del comizio del centrodestra prima delle regionali in Toscana, sul fatto che lo sciopero generale, "in Palestina non cambia niente e in compenso in Italia gli italiani hanno un sacco di problemi e particolarmente ce l'hanno i lavoratori che il sindacato dovrebbe difendere". Landini in trasmissione ha replicato che "i lavoratori in Italia sono scesi in piazza per difendere l'onore dell'Italia in nome della fratellanza, della democrazia, cosa che non ha fatto la Meloni che si è limitata a fare la cortigiana di Trump e non ha mosso un dito, per fortuna c'erano i cittadini italiani che sono scesi in piazza e hanno difeso la dignità e l'onore di questo paese". Lo stesso conduttore, Giovanni Floris, era intervenuto dicendo che "cortigiana verrà ripreso perché è un termine in qualche modo sessista. Intende dire stare sulla scia di Trump senza incidere?". "Beh certo - ha precisato quindi Landini - stare alla corte di Trump, essere la portaborse di Trump".