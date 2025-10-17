Il segretario della Cgil Maurizio Landini, ospite di Sky TG24 Live In Roma, torna sulla polemica con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che aveva nei giorni scorsi definito "cortigiana" rispetto alla sua presenza alla firma del piano di pace per Gaza alla presenza di Trump, in Egitto. Intervistato da Andrea Bignami, Landini precisa: "Cortigiana? Lo ridirei precisando il contesto".



Landini: "Era un discorso di 10 minuti, non si può prendere solo una parola"

La parola "cortigiana" era all'interno di ''una discussione di 10 minuti che motivava questa cosa. Ho chiarito immediatamente per evitare strumentalizzazioni quello che intendevo dire e il contesto'', spiega Landini. "Non c'è nessuna volontà di sessismo o rancore. La fotografia di quello che io ho raccontato l'hanno vista tutti'', è il commento del sindacalista.