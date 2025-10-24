Sulmona, abusano di una 12enne e diffondono video: arrestati 3 giovani

I tre ragazzi, un 18enne e due minorenni, sono stati rintracciati dai carabinieri nelle rispettive abitazioni, in diverse località della provincia aquilana, e condotti, rispettivamente, presso la casa circondariale di Sulmona e presso l’Istituto Penale Minorile di Roma – Casal del Marmo, a disposizione dell’Autorità giudiziaria ascolta articolo

Sono scattati gli arresti per tre giovani, un 18enne e due minorenni, che in settembre erano finiti sotto indagine a Sulmona per aver abusato di una 12enne e poi, dopo aver filmato le violenze, aver diffuso un video su alcuni gruppi di WhatsApp. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia sulmonese.

Le accuse contro gli indagati Gli indagati dovranno rispondere a vario titolo di violenza sessuale di gruppo aggravata, violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minori di 14 anni, produzione di materiale pedopornografico, detenzione di materiale pedopornografico e atti persecutori. Gli arrestati sono stati rintracciati nelle loro case e condotti nel carcere di Sulmona e nel minorile di Casal del Marmo, a Roma. Le misure cautelari sono state disposte dai giudici per le indagini preliminari del Tribunale dell'Aquila e del Tribunale per i minorenni del capoluogo sulla base dei gravi indizi di colpevolezza raccolti dai carabinieri nella fase d'indagine, coordinata dalle Procure della Repubblica, ordinaria e minorile, dell'Aquila. Approfondimento Reati sui minori, in Italia 7200 nel 2024. I dati nel Dossier Indifesa