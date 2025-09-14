Sulmona, violentano una 12enne e postano video su WhatsApp

Al centro della vicenda un diciottenne e un quattordicenne, indagati dalla Procura con l'accusa di violenza sessuale aggravata e revenge porn. Secondo quanto emerso, sarebbe stato il racconto della giovane vittima ai propri genitori a far scattare le indagini
Due giovanissimi hanno abusato di una dodicenne e poi, dopo aver filmato le violenze, hanno diffuso un video su alcuni gruppi di WhatsApp. È quanto successo a Sulmona, centro abruzzese nella Valle Peligna, dove un diciottenne e un quattordicenne sono stati indagati dalla Procura con l'accusa di violenza sessuale aggravata e revenge porn. A darne notizia, tra gli altri è il quotidiano "Il Messaggero", nelle pagine locali. Secondo quanto emerso, sarebbe stato il racconto della giovane vittima ai propri genitori a far scattare le indagini che hanno poi condotto alle perquisizioni nelle case dei due indagati e al sequestro di materiale informatico.
Ipa/ Sky TG24 / Quorum YouTrend
Sondaggio, 80% delle donne non si sente al sicuro per strada di notte
In Italia continua a restare molto alta l’attenzione sui femminicidi, dopo il caso di Giulia Cecchettin. Secondo una rilevazione realizzata da Quorum / YouTrend per Sky TG24, il 58% degli intervistati concorda nel considerarli un reato più grave rispetto agli altri omicidi. Le soluzioni ritenute più efficaci per contrastare il fenomeno sono l’insegnamento di parità di genere ed educazione affettiva nelle scuole e l’inasprimento delle pene. Per l’83% quando le donne denunciano un abuso sessuale devono essere credute