Sulmona, violentano una 12enne e postano video su WhatsApp

Due giovanissimi hanno abusato di una dodicenne e poi, dopo aver filmato le violenze, hanno diffuso un video su alcuni gruppi di WhatsApp. È quanto successo a Sulmona, centro abruzzese nella Valle Peligna, dove un diciottenne e un quattordicenne sono stati indagati dalla Procura con l'accusa di violenza sessuale aggravata e revenge porn. A darne notizia, tra gli altri è il quotidiano "Il Messaggero", nelle pagine locali. Secondo quanto emerso, sarebbe stato il racconto della giovane vittima ai propri genitori a far scattare le indagini che hanno poi condotto alle perquisizioni nelle case dei due indagati e al sequestro di materiale informatico.