Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 ottobre: la rassegna stampa

La guerra tra Russia e Ucraina spicca nelle aperture dei quotidiani, in edicola oggi, con i malumori di Donald Trump nei confronti di Vladimir Putin, mentre i raid russi continuano a minacciare Kiev e non solo. Spazio anche per l'omicidio di una donna a Milano da parte dell'ex marito, per il via alla Manovra e per lo scontro politico tra Meloni e Schlein. Per lo sport, ecco i risultati della Champions League