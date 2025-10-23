Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 ottobre: la rassegna stampa

La guerra tra Russia e Ucraina spicca nelle aperture dei quotidiani, in edicola oggi, con i malumori di Donald Trump nei confronti di Vladimir Putin, mentre i raid russi continuano a minacciare Kiev e non solo. Spazio anche per l'omicidio di una donna a Milano da parte dell'ex marito, per il via alla Manovra e per lo scontro politico tra Meloni e Schlein. Per lo sport, ecco i risultati della Champions League
- In primo piano la guerra russo-ucraina e lo scontro politico nel nostro Paese. Raid russo su un asilo, Meloni in Parlamento: "Sostegno all'Ucraina". Scintille con Schlein: "Elly nuoce all'Italia". Economia: "Parte la Manovra, così cambia la tassa sugli affitti". Cronaca, Milano: "Muore accoltellata dall'ex, la controllava da un mese". Champions League: "Pari Atalanta, la Juventus lotta ma perde contro il Real".
- Ancora Ucraina in apertura: "Trump sfida Putin". Sanzioni "più pesanti alle big del petrolio" e l'annuncio del tycoon che "non vedrà il presidente russo". Zelensky intanto apre al piano Usa: "Pronti al congelamento del fronte". Politica: "Lite Meloni-Schlein. Manovra, destra divisa". Cronaca: "Agguato a Milano, uccisa in strada dall'ex marito". Di spalla: "I 100 anni di Caracciolo, principe degli editori".
- "Ucraina, rottura Trump-Putin" è il titolo d'apertura del quotidiano torinese. Washington: "Lo zar non è stato onesto, ora maxi sanzioni". E la Russia "mobilita le forze nucleari". Economia, Manovra: "Tasse e bonus, chi vince e chi perde". Cronaca, Milano: "L'agguato e le coltellate, Luciana uccisa sotto casa dall'ex". Champions: "Tudor ritrova la sua Juve ma con il Real non basta".
- In primo piano il caso di Milano: "Uccisa a coltellate sul viso dall'ex marito stalker". Il killer "appostato da giorni preso dopo la fuga". Garlasco, giallo sullo scontrino-alibi: "Non è di Sempio. Ma lui si difende". Manovra: "Lavoro, meno tasse ai dipendenti". Medioriente, Gaza: "Spunta il piano di Usa e Israele per dividerla in due". Ucraina: "Nuove sanzioni" alla Russia, la mossa americana "per pressare Putin". Tiziano Ferro si racconta: "Abuso mentale, ecco cosa si prova"
- Champions League in apertura: "Juve senza rete". I bianconeri battuti dal Real Madrid, al Bernabeu "segna Bellingham" ma la squadra di Tudor "paga gli errori sotto porta". Pari per l'Atalanta. Serie A, verso la super sfida del prossimo turno. Napoli: "Caso De Bruyne". Inter: "Lautaro è un re". Europa League, oggi in campo Roma e Bologna. Tennis, Sinner e la Davis: "Accetto le critiche".
- "Juve viva". Nella sifda di Champions contro il Real "Vlahovic spreca e Bellingham non perdona". Per l'Atalanta è solo 0-0 contro lo Slavia Praga. Flop Napoli, l'allenatore chiede meno egoismi: "Le ragioni di Conte". L'Inter, invece, si diverte "col codice Chivu". Europa League, Roma e Bologna in campo mentre in Conference è di scena la Fiorentina. Tennis, a Vienna derby Sinner - Cobolli.
- "Cose da Juve". Bellingham colpisce ma "la squadra di Tudor spaventa il Real". I bianconeri in Champions perdono al Bernabeu ma "falliscono occasioni clamorose". Per l'Atalanta solo un pari mentre oggi scendono in campo anche Roma, Bologna e Fiorentina. Torino: "Boom pienone contro il Genoa". Tennis, Vienna: "A Sinner vengono i 58 minuti". Sci: "Bassino ko, Giochi a rischio".
- Politica: "Tutte le verità di Meloni". La premier: "Non inviamo i soldati a Kiev". Poi smonta "le bugie della Schlein sull'allarme democrazia". Sentenza in Cassazione: "Restano zitti i megafoni della bufala mafia-Berlusconi". Da Travaglio a Scarpinato: "Basta querele a Ranucci, ma loro denunciano a tappeto". Scontro sui social: "Vespa contro, Mentana pro: Sinner divide anche loro". Manovra: Incognita affitti brevi, soluzione in Aula".
- Il conflitto in Ucraina in primo piano: "Avanti, marsch!". Zelensky disperato: "Congelare la guerra sul fronte attuale". E pure l'Ue "si alinea: niente più proclami di vittoria". Mosca: "Lavoriamo per il summit Trump-Putin". La Cassazione e il caso Borsellino: "B.&mafia, le bugie sul verdetto e lo stop al film per non urtarlo". M5S, parla Appendino: "Alleanze sì, però senza snaturarci". Attentato a Ranucci, Piantedosi: "C'è libertà di querele".
- La Manovra in apertura: "Rottamazione solo per il 3% del debito. Contributo banche, una parte è a tempo". Ecco i numeri della relazione tecnica e il testo bollinato della Ragioneria. Emissioni obbligazionarie: "Tornano sul mercato italiano, 165 milioni di corporate bond". Lo studio: "A rischio automazione oltre 10 milioni di lavoratori". Vertice Ue: "Asset russi, difesa e ambiente i tre nodi da sciogliere".
- La politica in apertura: "La sinistra s'ammoscia". Scontro col premier in Parlamento, "finisce male l'assalto dell'opposizione in aula". Scioperi per la Palestina: "Il procedimento contro Cgil e soci dà ragione a Salvini". Caso Flotilla: "A Roma si indaga per rapimento".
- "La scomparsa delle flottille per la pace" è uno dei titoli in prima pagina. "La tregua in Medio Oriente ha disorientato i pacifisti abituati a salpare solo quando vi è l'Occidente da denigrare". Politica, parla Arianna Meloni: "Abbiamo tenuto i conti in ordine e difeso la libertà". Caso Sinner: "Grottesco tiro al bersaglio dei giornali su Jannik" dopo la scelta di rinunciare alla Davis. Russia: "Putin ha una certezza, quello che non può ottenere con la guerra lo avrà con i negoziati".
- "Il ballo del mattone". Arriva il testo della legge di bilancio: "La tassa un po' più alta sugli affitti brevi c'è, ma con eccezioni". E Salvini e Tajani annunciano che "la toglieranno del tutto in Parlamento". Politica: "Meloni all'assalto del green deal". Medio Oriente: "La Corte internazionale non arretra, Israele ha l'obbligo di far entrare gli aiuti dell'Unrwa".
- Guerra in Ucraina, Zelensky apre al compromesso: "Congeliamo la linea del fronte". Il leader ucraino "dice sì al piano di Trump per fermare il conflitto". Politica: "Giallo a Capri, Bartolozzi ci va in motovedetta". Guerini: "Tema della difesa centrale, Pd e M5S non possono più evitarlo". Usa: "La destra Maga contro Leone XIV".
- "Pax Europea" è il titolo d'apertura. Meloni: "In Ucraina nessuna pace senza l'Europa". Intanto Mosca colpisce un asilo a Kharkiv e il summit Trump-Putin è "sempre più in forse". Legge di bilancio: "Prima approva il testo, poi i ministri frenano. Il Cdm serve ancora?". Medio Oriente: "Le esecuzioni di Hamas sono una minaccia per Egitto e Giordania".
- "Manovra, battaglia in aula. Scontro su affitti e banche". Il testo del governo approda in Parlamento, ma "Lega e FI sono pronte alle modifiche". Meloni alle Camere e "con Schlein sono scintille". Cronaca: "Un'altra donna uccisa a Milano, accoltellata in strada dall'ex". Ucraina: "Zelensky apre al piano di Trump. Sanzioni Usa a Putin". Garlasco, parla Sempio: "Lo scontrino del parcheggio lo presi io".