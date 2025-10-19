Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 ottobre: la rassegna stampa

Grande spazio sui giornali di questa mattina allo scontro tra la segretaria del Pd Elly Schlein e la premier Meloni. Focus anche sulle novità della Manovra. In campo sportivo, Sinner trionfa contro Alcaraz al Six Kings Slam
- Apertura sullo scontro Schlein-Meloni per il Corriere della Sera. La leader del Pd: "Con la destra libertà a rischio". La premier: "Puro delirio, vergogna". Focus anche sulla situazione in Ucraina. Grande foto a centro pagina per celebrare la vittoria di Sinner al Six Kings Slam contro Alcaraz.
- "In Italia democrazia a rischio" titola il quotidiano che punta sull'attacco della segretaria del Pd contro la premier Meloni. Poi un focus su Netanyahu che blocca il valico di Rafah. E una foto a centro pagina per celebrare Angelina Jolie a Roma.
- Anche la Stampa dedica in apertura molto spazio allo scontro Meloni-Schlein. Poi torna sul caso della bomba contro il giornalista Ranucci. Per Sinner il titolo è "Jannik d'Arabia", dopo la sua vittora al Six Kings Slam.
- Dedica invece spazio alla Manovra il Messaggero, con un focus sul taglio delle accise ma anche con le novità sui pensionamenti. Poi spazio anche allo scontro Schlein-Meloni e agli sviluppi del conflitto in Ucraina.
- Maxi Toro titola la Gazzetta dello Sport. Poi focus su Sinner e sulla sua vittoria in Arabia contro Alcaraz. E, tornando al calcio, "a Roma decide Bonny, aggancio in vetta: volo Inter".
- Parla di un "sabato elettrico" in campionato il Corriere dello Sport, con l'Inter che aggancia Roma e Napoli. Spazio, anche in questo caso, al tennis con la vittoria di Sinner al Six Kings Slam.
- "Yldiz per la Juve non si ferma mai" è il titolo d'apertura. Poi focus sul Toro. Mentre sul tennis, spazio all'impresa di Snner in Arabia: "FantaSinner".
- Focus sullo scontro Schlein-Meloni, la premier "Siamo al delirio". E, sull'attuale governo, il quotidiano che ad oggi quello di Meloni è il terzo per longevità. Poi, rimanendo in politica, un approfondimento sulle tensioni interne al M5s: "Pure Appendino scarica Conte".
- Non è uscito Il Sole 24 Ore di oggi (e il sito web non verrà aggiornato). L’assemblea dei giornalisti ha affidato al Cdr "un pacchetto di 6 giorni di sciopero e un più ampio piano di agitazione" dalla prossima settimana. La decisione, dopo l’intervista fiume alla premier Giorgia Meloni scritta da una collaboratrice esterna, "circostanza che si verifica per la seconda volta in due anni, a danno delle professionalità interne della redazione, ancora una volta mortificate". In foto, la prima pagina di ieri 18 ottobre
- Il giornale torna sulla bomba contro Ranucci e sulle indagini. Poi ampio spazio alla Giustizia e alla nuova riforma di Nordio: "Sarà vietato arrestare ladri, pusher e truffatori", titola il quotidiano.
- "Ai progressisti servirebbe uno bravo. Manicomio Pd" il titolo di Libero di oggi, sullo scontro Schlein-Meloni. Poi spazio anche al M5s, definito "a pezzi", per via delle dimissioni di Appendino.
- "Schlein e Meloni alzano lo scontro" titola il quotidiano. Poi spazio alla guerra in Ucraina con "Kiev senza missili, ma Zelensky non ha alternative agli Usa".
- Apertura sulla guerra in Ucraina, con il titolo "Al fianco di Kyiv", una foto di Zelensky e Meloni e un sondaggio in esclusiva sul sostegno degli italiani al governo ucraino.
- Zelensky riparte dalle basi, il leader ucraino cerca di far capire che per fermare Putin servono i Tomahawk. Trump aspetta. E la Manovra fa i conti con il populismo, sono gli argomenti principali trattati dal giornale.
- La Manovra, con "tutte le vie della pensione" e "un mese in più a lavoro" è il tema dell'apertura del giornale. Spazio poi anche alla cronaca con un omicidio dopo una rissa in discoteca. E alla politica, con la lite Schlein-Meloni.
- "Come se fosse l'America", questo il titolo del Manifesto che si concentra sulle proteste negli Usa contro Trump. Poi focus su Gaza, il caso Almasri e lo scontro tra la premier e la segretaria del Pd.