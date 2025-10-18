Schlein: "Democrazia a rischio con destra". Meloni: "Puro delirio"

Esplora tutte le offerte Sky
Schlein: “Democrazia a rischio con destra al governo”. Meloni: “Puro delirio, vergogna”

Politica
©Ansa

La leader Pd dal palco del congresso del Pse ad Amsterdam è tornata ad attaccare l'esecutivo: "Producono solo propaganda, odio e polarizzazione". Citando il tentativo di attentato al giornalista Ranucci, ha poi detto che "la libertà" è a rischio quando l'estrema destra è al potere. Immediata la replica della premier: "Vai in giro per il mondo a diffondere falsità e gettare ombre inaccettabili sulla Nazione che, da parlamentare della Repubblica italiana e leader di partito, dovresti rappresentare e aiutare"

ascolta articolo

Non si abbassano i toni tra la segretaria del Pd Elly Schlein e la premier Giorgia Meloni. La leader dem ha attaccato “l’estrema destra” al governo dal palco del congresso del Pse ad Amsterdam, accusandola di produrre “solo propaganda, odio e polarizzazione” e ricordando che la presidente del Consiglio negli scorsi giorni aveva parlato di una sinistra “più fondamentalista” di Hamas. Poi ha espresso la sua solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci, vittima di un tentativo di attentato: “La libertà e la democrazia è a rischio quando l'estrema destra è al governo". Immediata la replica di Meloni: “Siamo al puro delirio. Vergogna, Elly Schlein”.

Meloni a Schlein: "Getti ombra su Nazione che dovresti aiutare"

Meloni ha ribattuto alla segretaria dem con un post sui suoi profili social, pubblicato a soli pochi minuti dalle dichiarazioni di Schlein. “Vai in giro per il mondo a diffondere falsità e gettare ombre inaccettabili sulla Nazione che, da parlamentare della Repubblica italiana e leader di partito, dovresti rappresentare e aiutare", scrive la premier, riprendendo proprio una notizia di agenzia arrivata dal congresso del Pse.

