Schlein: "Democrazia a rischio con destra". Meloni: "Puro delirio"

La leader Pd dal palco del congresso del Pse ad Amsterdam è tornata ad attaccare l'esecutivo: "Producono solo propaganda, odio e polarizzazione". Citando il tentativo di attentato al giornalista Ranucci, ha poi detto che "la libertà" è a rischio quando l'estrema destra è al potere. Immediata la replica della premier: "Vai in giro per il mondo a diffondere falsità e gettare ombre inaccettabili sulla Nazione che, da parlamentare della Repubblica italiana e leader di partito, dovresti rappresentare e aiutare"

Non si abbassano i toni tra la segretaria del Pd Elly Schlein e la premier Giorgia Meloni. La leader dem ha attaccato “l’estrema destra” al governo dal palco del congresso del Pse ad Amsterdam, accusandola di produrre “solo propaganda, odio e polarizzazione” e ricordando che la presidente del Consiglio negli scorsi giorni aveva parlato di una sinistra “più fondamentalista” di Hamas. Poi ha espresso la sua solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci, vittima di un tentativo di attentato: “La libertà e la democrazia è a rischio quando l'estrema destra è al governo". Immediata la replica di Meloni: “Siamo al puro delirio. Vergogna, Elly Schlein”.