Addio a Paolo Taormina a Palermo: funerali in Cattedrale gremita. FOTO

Oggi l'ultimo saluto a Paolo Taormina a Palermo: funerali in Cattedrale gremita. FOTO

Cronaca fotogallery
7 foto
©Ansa

Il tagazzo, 21 anni, è stato ucciso nella notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre in via Spinuzza, fuori dal locale che gestiva con la famiglia. Convalidato ieri il fermo Gaetano Maranzano, 28 anni, reo confesso. Per oggi il sindaco Roberto Lagalla ha disposto il lutto cittadino

    Milano, femminicidio Pamela Genini: Gianluca Soncin non risponde a gip

    Cronaca

    Il 52enne, che martedì ha ucciso con almeno 24 coltellate l’ex compagna, si è avvalso della...

    In una combo Pamela Genini 29 anni e il luogo dove è stato uccisa dal compagno Gianluca Soncin di 52 anni. ANSA/Andrea Fasani/INSTAGRAM/bianca_chihuahuapretty__

    Fao, il Papa: "Uso della fame come arma di guerra è un crimine"

    Cronaca

    L'intervento di Leone XIV alla cerimonia di inaugurazione del Museo e Rete per l'Alimentazione e...

    Pescara, liceo Marconi chiuso: malori per sostanza sprigionata in aula

    Cronaca

    L'istituto è stato evacuato e chiuso questa mattina, per "concreto e immediato pericolo” per la...

    È scattato il protocollo per le maxi emergenze, a Pescara, al liceo statale Marconi, dopo che una sostanza si è sprigionata nella struttura. La Asl del capoluogo adriatico ha allestito un Posto medico avanzato: sul posto tre medici del 118, tre infermieri, 20 soccorritori e cinque ambulanze. Tante le persone che hanno avvertito malori. Quattro sono in pronto soccorso a Pescara (una docente e tre alunni), mentre un'altra è all'ospedale di Chieti. Altre persone vengono trattate sul posto. Tra gli intossicati ci sarebbero anche alcuni vigili del fuoco. Si tratterebbe, si apprende da fonti sanitarie, di intossicazioni da ammoniaca, che presumibilmente si è sprigionata da un laboratorio per cause in corso di accertamento. Lanciato l'allarme, l'istituto è stato subito evacuato. ANSA/PAOLO RENZETTI