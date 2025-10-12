Esplora tutte le offerte Sky
Palermo, giovane cerca di fermare un pestaggio ma viene ucciso a colpi di pistola

Tragedia nella movida di Palermo: un 21enne è stato ucciso a colpi di pistola mentre cercava di sedare una rissa davanti a un locale vicino al Teatro Massimo. Il giovane sarebbe intervenuto per difendere un coetaneo, quando uno degli aggressori gli ha sparato alla testa ed è fuggito in scooter

Cerca di sedare una rissa, provando a salvare un ragazzo da un pestaggio ma viene ucciso a colpi di pistola. E' accaduto nella notte nella zona della movida di Palermo, a pochi passi dal Teatro Massimo di Palermo. La vittima è un ragazzo di 21 anni, Paolo T., figlio dei titoli del locale in cui è avvenuto il pestaggio. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, poco dopo le 3, avrebbe notato il pestaggio di un coetaneo da parte di un gruppo quando è intervenuto per sedare la rissa dal branco. All’improvviso uno dei membri del branco avrebbe estratto la pistola e avrebbe esploso un colpo a distanza ravvicinata puntando alla fronte. Il giovane che ha sparato si è poi dileguato a bordo di uno scooter con gli altri del gruppo. Indagano i carabinieri. 

