Papa Leone XIV e Mattarella alla celebrazione degli 80 anni della Fao

All'evento a Roma attesi anche la premier Meloni e il direttore Generale della Fao QU Dongyu. Per l'occasione, si terrà anche l'inaugurazione del Food and Agriculture Museum and Network

La Giornata mondiale dell'Alimentazione, che cade oggi 16 ottobre, coincide quest'anno con l'80esimo anniversario della Fao, l'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura e ha come tema "Mano nella mano per un cibo migliore e un futuro migliore". All'evento, a Roma, partecipano il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Papa Leone XIV, la premier Giorgia Meloni e il direttore Generale della Fao QU Dongyu.

Gli altri ospiti Attesi anche il re Letsie III del Lesotho, ambasciatore Speciale Fao per la Nutrizione; la regina Letizia di Spagna, ambasciatrice Speciale Fao per la Nutrizione; la principessa Basma Bint Ali di Giordania, ambasciatrice Fao per il Vicino Oriente e Nord Africa; il presidente dell'Uruguay, Yamandù Orsi Martinez; il presidente del Fondo Internazionale per lo Sviluppo agricolo (Ifad), Alvaro Lario; la direttrice esecutiva del Programma alimentare mondiale (Wfp), Cindy Hensley McCain e l'8° segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon. Costa (Ue): "Continueremo a essere il maggior sostenitore della Fao" "Buon anniversario Fao! Per 80 anni, l'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura ha guidato la lotta contro la fame. L'Ue rimarrà il maggiore donatore di aiuti allo sviluppo al mondo e il maggiore sostenitore della Fao. Continuiamo a costruire un mondo in cui il cibo sia un diritto, non un privilegio". Lo scrive su X il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa.