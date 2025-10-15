Papa Leone XIV riceve in dono cavallo purosangue arabo dalla Polonia

Proton, questo il nome dell'animale, è stato donato da un membro della parrocchia di San Adalberto a Londra, ha fatto sapere la sala stampa vaticana. "La ragione del dono è che il Santo Padre, quando era missionario in Perù, andava spesso a cavallo. Nell'intenzione del donatore, un dono così raro e prezioso potrebbe poi essere messo all'asta, e il ricavato destinato all'aiuto dei poveri e dei bisognosi", è stato spiegato

Il dono per il Pontefice

ll dono consegnato al Papa arriva da un membro della parrocchia di San Adalberto a Londra, ha fatto sapere la sala stampa vaticana. "La ragione del dono è che il Santo Padre, quando era missionario in Perù, andava spesso a cavallo. Nell'intenzione del donatore, un dono così raro e prezioso potrebbe poi essere messo all'asta, e il ricavato destinato all'aiuto dei poveri e dei bisognosi". Cavalli come i purosangue arabi sono considerati tra i più affascinanti al mondo. "Proton", in particolare, "è nato nella più antica scuderia polacca, fondata oltre 200 anni fa a Janow Podlaski. Ha origini internazionali. Suo padre, lo stallone Kahil, è nato nella filiale statunitense di un allevamento del Qatar. La madre, Pradera, proviene da Janow Podlaski, ma suo padre era lo stallone Hlayyil, allevato da Sua Altezza Reale la Principessa Alia Al Hussein di Giordania", ha spiegato ancora la sala stampa vaticana. Il cavallo ha dodici anni ed è di "mantello grigio con macchie scure".