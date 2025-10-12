Sciopero aeroporti Roma Fiumicino e Ciampino, orari e cosa sapere

Domani è in programma una mobilitazione di 4 ore, dalle ore 12 alle ore 16, del personale degli scali aeroportuali di Roma Ciampino e Roma Fiumicino, convocata dal sindacato FAST Confsal. Garantiti tutti i voli da e per la regione Toscana, dove sono in corso le consultazioni elettorali per l'elezione del nuovo presidente di Regione

Si prospetta un lunedì difficile per coloro che partiranno da uno dei due aeroporti di Roma. Dalle ore 12 alle ore 16 è previsto uno sciopero nazionale di 4 ore indetto dal sindacato FAST Confsal che interesserà il personale degli scali di Fiumicino e Ciampino. Tra i motivi dell’agitazione c’è “la decorrenza economica: il contratto entrerà in vigore solo dal 1° gennaio 2026, a fronte di una scadenza fissata al 31 dicembre 2022. Questo implica la cancellazione, di fatto, di trentasei mesi di vuoto retributivo. Un triennio non riconosciuto economicamente, il nuovo contratto ha validità fino alla fine del 2027. In pratica, si sottoscrive un contratto per 66 mesi e se ne retribuiscono solo 36”, sottolinea il sindacato. Tutti i voli da e per la regione Toscana, dove sono previste le elezioni regionali oggi 12 ottobre e domani, lunedì 13 ottobre, saranno regolarmente effettuati.