Marcia per la pace Perugia-Assisi, presenti migliaia di persone. FOTO

Marcia per la pace Perugia-Assisi, presenti decine di migliaia di persone. FOTO

Cronaca fotogallery
12 foto
©Ansa

È in corso la Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità "Imagine all the people", Immagina tutte le persone vivere insieme in pace. Una stima precisa dei partecipanti ancora non c’è, ma si sta rivelando come la più partecipata degli ultimi anni e forse di sempre: sono  infatti decine di migliaia le persone coinvolte

