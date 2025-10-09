Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 ottobre: la rassegna stampa

A spiccare nelle aperture dei quotidiani, in edicola oggi, il nuovo e decisivo sviluppo nella guerra in Medio Oriente, con la prima intesa su Gaza che prevede il rilascio degli ostaggi e il ritiro dalla Striscia da parte di Israele. Spazio poi per la crisi politica in Francia con Macron che dovrà nominare il nuovo premier entro le prossime 48 ore. Per lo sport, in primo piano, le nazionali dell'Italvolley ricevute da Mattarella e il patrimonio miliardario per Cristiano Ronaldo
- La guerra in Medioriente in primo piano: "Gaza, c'è la prima intesa". Rilascio degli ostaggi e "ritiro di Israele dalla Striscia: oggi la firma". Annuncio di Trump: "Orgoglioso". Crisi in Francia: "Macron, 48 ore per nominare il nuovo premier". Elezioni regionali in Italia, accordo nel centrodestra: "Ecco i candidati". Fotonotizia dedicata a Cristiano Ronaldo, "il calciatore miliardario". La7, addio all'uomo del meteo: "Morto Paolo Sottocorona, aveva 77 anni"
- "Gaza, ultimi ostacoli". Ore decisive "per la trattativa di pace, scambiate le liste dei prigionieri: ancora vivi 20 ostaggi". Trump domenica in Medio Oriente. Crisi politica in Francia: 48 ore per nominare il nuovo premier". Regionali: "Rivolta nella Lega per la Lombardia in quota FdI". Festività del 4 ottobre: "Il Colle scrive alle Camere sul pasticcio dei due santi". Fotonotizia sull'incontro tra Mattarella e le nazionali di volley al Quirinale. Bufera su Venezi: "Scioperi degli orchestrali alla Fenice"
- "Gaza, sì allo scambio tra ostaggi e terroristi". La tregua "è più vicina, Hamas consegna la lista dei prigionieri". Il primo via libera all'accordo potrebbe arrivare già "oggi o domani". Di spalla spazio per la manovra, Giorgetti agli alleati: "Deficit, il 3% non si può superare". Caso Fenice: "Silenzio Venezi, l'orchestra sciopera". Fotonotizia incentrata sui "mister miliardo": Nico Rosberg dai Gp all'alta finanza e Ronaldo, "primo calciatore con patrimonio bilionario".
- "Patto per Gaza, si punta a chiudere in settimana". Scambiate le liste dei prigionieri, Trump annuncia: "Sarò lì domenica". Caos politico in Francia, "Macron cerca un nuovo premier". Vertice sulla Manovra, i paletti di Meloni: "Taglio Irpef fino a 50mila euro". "Generazione eccezionale": Mattarella incontro al Quirinale i campioni azzurri del volley. Cronaca: "Estorsioni e droga, la mala romana puntava su Cortina"
- In primo piano l'intervista al centrocampista Mkhitaryan: "Rinati con Chivu". Il nuovo tecnico "è un grande e cambiare ci sta aiutando". Intanto Lautaro avrà "meno riposo" visto lo slittamento delle gare della sua Argentina. Champion League: "Almeno fino al 2023 il format non cambia". Inizia il festival dello sport a Trento: "Inaugurazione con Tamberi e la Kostner. Poi c'è Platini". Festa del volley al Quirinale, Velasco: "Modelli di diversità"
- "Ibra, con chi ce l'hai?" Il dirigente milanista: "Tutelate i calciatori, serve un calendario sostenibile. Il Var? Va usato bene". Napoli: "Che guaio!": Lobotka e Politano sono ko, Conte perde due pilastri. Juventus: "Mistero Zhegrova". Inter, manovre per gennaio: "25 milioni sul tavolo". Roma, Fredkin: "Gasperini, sei unico". Mattarella abbraccia i campioni del volley: "Siete un esempio per i giovani"
- Juventus, scelto il braccio destro di Comolli per il mercato: "Ottolini ds. E piace Norton-Cuffy". Mosse sul fronte Genoa, il dirigente "può sciogliere in anticipo il rapporto con i rossoblù". Caso Osimhen: "I messaggi che imbarazzano il Napoli e Chinè". I campioni del mondo del volley da Mattarella: "Presidente, torneremo". Torino: "I tormenti Aboukhlal e Vlasic". De Siervo-Rabiot, scontro aperto: "Abbia rispetto"
- La Manovra in apertura: "Tasse, ecco cosa cambia". Cartelle, Fisco e Inps: "Si punta su crescita e natalità". Politica: "Intesa nel centrodestra con il Veneto alla Lega e la Lombardia verso FdI". Monito sulla festività: "Francesco e Caterina, guerra santa di Mattarella". L'analisi: "Con Trump è tornata l'industria negli Stati Uniti". Il reportage: "Armi e filo spinato, il fronte blindato tra Polonia e Bielorussia"