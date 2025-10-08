Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
16 foto

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la guerra a Gaza e la trattativa per la pace in corso: arrivano i primi sì da Hamas che annuncia il disarmo e il rilascio degli ostaggi. Intanto, Israele attacca il cardinale Parolin per le sue posizioni su Gaza, e il Papa lo difende: "Ha espresso la posizione del Vaticano". Spazio anche a Ilaria Salis che ottiene l'immunità parlamentare per un voto. Infine, la premier Meloni rivela: "Denunciata per concorso in genocidio"

Cronaca: Ultime Gallery

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la guerra a Gaza e la trattativa...

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

Tanti i temi che si spartiscono le aperture delle edizioni odierne. In primo piano l'esito delle...

13 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi l’attenzione è rivolta a Gaza, con l’inizio...

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

Aperture dei giornali dedicate al corteo pro-Gaza di Roma. "Siamo un milione, fermate il...

15 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

Aperture dei giornali dedicate allo sciopero generale per Gaza, che ha visto manifestazioni e...

16 foto

video in evidenza

    Cronaca: Articoli correlati

    Rieti, va ad acquistare droga e viene picchiata e violentata

    Cronaca

    La Squadra Mobile di Rieti unitamente alla polizia di Napoli  ha proceduto al fermo di un...

    Riscaldamento, dal 15 ottobre accensione dei termosifoni a Milano

    Cronaca

    Come previsto dall'ordinanza del Comune, da metà mese e, salvo eccezioni, fino al 15 aprile 2026...

    Scuola, attesa per i bandi del concorso Pnrr3: date e prove

    Cronaca

    Potrebbero arrivare entro la fine di ottobre i due bandi relativi al terzo concorso dall’avvio...