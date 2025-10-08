Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 ottobre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la guerra a Gaza e la trattativa per la pace in corso: arrivano i primi sì da Hamas che annuncia il disarmo e il rilascio degli ostaggi. Intanto, Israele attacca il cardinale Parolin per le sue posizioni su Gaza, e il Papa lo difende: "Ha espresso la posizione del Vaticano". Spazio anche a Ilaria Salis che ottiene l'immunità parlamentare per un voto. Infine, la premier Meloni rivela: "Denunciata per concorso in genocidio"