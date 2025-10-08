Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 ottobre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la guerra a Gaza e la trattativa per la pace in corso: arrivano i primi sì da Hamas che annuncia il disarmo e il rilascio degli ostaggi. Intanto, Israele attacca il cardinale Parolin per le sue posizioni su Gaza, e il Papa lo difende: "Ha espresso la posizione del Vaticano". Spazio anche a Ilaria Salis che ottiene l'immunità parlamentare per un voto. Infine, la premier Meloni rivela: "Denunciata per concorso in genocidio"
- In primo piano la guerra a Gaza e l'anniversario del 7 ottobre: "Spiragli per la trattativa". La premier Meloni rivela: "Io denunciata per concorso in genocidio, la sinistra fomenta". Spazio anche all'immunità di Ilaria Salis, mentre "scoppia la lite tra Lega e Forza Italia". L'intervista all'eurodeputata: "Terrorizzata da Orban, non dirò chi mi ha aiutata". In prima pagina anche l'intervista al ministro Schillaci sulla sanità: "Ora infermieri da tanti Paesi"
- In apertura lo "scontro tra Israele e Vaticano". L'ambasciata presso la Santa Sede accusa: "Parolin mina la pace a Gaza". Papa Leone XIV lo difende. Intanto la premier Meloni è stata "denunciata per genocidio": "Clima barbaro". Spazio anche all'immunità di Ilaria Salis "per un voto", mentre scoppia la "lite Salvini-Tajani". Poi, il caso della morte di Luisa Asteggiano: "Non è femminicidio, libero il compagno". Infine, il premio Nobel per la Fisica "a tre scienziati per l'effetto tunnel"
- Lo scontro tra Israele e Vaticano domina ancora l'apertura. L'ambasciata di Gerusalemme accusa Parolin: "Il nostro non è un massacro". Il Papa rimarca: "Condivido il giudizio del segretario di Stato". Intanto, arrivano "i primi sì di Hamas": "Cederemo le armi, ostaggi liberi lunedì". La premier Meloni: "Denunciata per genocidio". Spazio anche all'immunità di Ilaria Salis per un voto, mentre scoppia la lite Salvini-Tajani "sugli assenti". In prima pagina, il treno tra Domodossola e Locarno celebrato dal New York Times
- In primo piano l'annuncio di Israele: "Ostaggi presto a casa". Intanto, Hamas "apre sul disarmo", ma "veto su Blair nel direttorio". Mattarella ricorda il massacro del 7 ottobre: "Pagina turpe". Spazio anche a Ilaria Salis che ottiene l'immunità per un voto, mentre è "lite nel centrodestra". In prima pagina anche l'economia, con la "riforma per Opa e quotazioni". Poi, il caos politico in Francia e "l'ipotesi elezioni politiche a novembre". Infine, il caso della sindaca tedesca "accoltellata dai 2 figli adottivi"
- In prima pagina l'intervista ad Adrien Rabiot: "Milan sei un mito". E ancora: "Scudetto? Il Napoli è favorito ma anche noi lotteremo". Spazio anche al tennis che "si ribella": dopo il ritiro di Sinner per crampi a Shanghai, anche Djokovic "crolla e vomita" per il caldo. In primo piano anche l'Inter: "Comanda Akanji: sarà riscattato , il dopo Acerbi è già cominciato". Poi, la Juve: "Fiducia a Tudor: pochi risultati ma la Juve sta col tecnico". Infine, il nuovo piano Uefa: "Più soldi solo per i top club"
- In primo piano l'oro che aumenta e "arriva a 4mila dollari l'oncia". Spazio anche al Decreto Tuf: "La soglia per l'Opa totalitaria sale dal 25 al 30%". Le parole del Nobel per l'Economia Simon Johnson: "Temo una crisi finanziaria scatenata dalle stablecoin". In prima pagina anche l'attacco di Israele a Parolin, con il Papa che lo difende: "Ha espresso la posizione del Vaticano". Continua intanto la trattativa su Gaza, con Trump che afferma: "L'accordo di pace è vicino". L'anniversario del 7 ottobre, Mattarella: "Pagina turpe"
- In apertura il caso dei consumi in Italia, "ridotti dal 11% dal 2019": "Un italiano su tre si taglia i viveri". L'allarme di Confesercenti: "Il 31% ha ridotto acquisti di cibo: è un dramma". Spazio anche all'attacco di Israele al cardinale Parolin, mentre la premier Meloni attacca manifestanti e l'opposizione che "aizza i cortei contro di noi". Intanto, Hamas "negozia su armi e ostaggi (ma senza Blair)". Ancora la crisi gdi governo in Francia, con Plenel che afferma: "Macron favorisce LePen"
- In apertura l'immunità parlamentare di Ilaria Salis: "Salis, ALbanese & C.: il mondo alla rovescia". L'Europarlamento "salva l'estremista dal processo", scrive Il Giornale. Intanto, la premier Meloni annuncia di essere stata "denunciata per genocidio": "Non conto più le minacce". Poi, il quotidiano denuncia ancora: "Per Wikipedia il 7 ottobre non c'entra con il terrorismo". Spazio anche al Fisco: "Cartelle, come cambia la rottamazione"
- "Onda su onda" è il titolo d'apertura del Manifesto dedicato alla Freedom Flotilla, che "è arrivata nelle acque internazionali dove Israele ha assaltato la Sumud". Intanto, proseguono le trattative di pace in Egitto: "Ostaggi tutti liberi solo con il ritiro completo dell'Idf". L'editoriale di Valentina Pazè: "Riconoscono lo Stato per disconoscere il popolo". In prima pagina anche l'immunità di Ilaria Salis. Poi, la Manovra: "Nuovi tagli, nessuna crescita ma più armi". Intanto negli Usa, "la Guardia nazionale arriva anche a Chicago"
- "Meloni si ribella all'odio dei pro-Pal" è l'apertura di Libero, dopo la denuncia per "genocidio" contro la premier Meloni. La presidente del Consiglio: "La sinistra cerca di impedire agli altri di parlare". E ancora: "Non conto più le minacce di morte". Spazio anche all'immunità di Ilaria Salis: "Continuavano a chiamarla impunità", scrive il quotidiano. In prima pagina anche l'anniversario del 7 ottobre con il "corteo anti-Israele" e gli "scontri in piazza"
- In primo piano le trattative per la pace a Gaza, con Hamas che dichiara: "Sì al disarmo, no a Blair". Intanto, è "scontro totale" tra Israele e il Vaticano con l'ambasciata di Gerusalemme che attacca Parolin, ma il Papa lo difende. Spazio anche al caso di Igor Squeo e le parole della madre: "Mio figlio morto dopo il fermo della polizia". In prima pagina anche la Flotilla, con l'editoriale di Nicola Lacetera: "La Flotilla ci mostra la nudità dell'Occidente"
- "La pace a un passo" è il titolo d'apertura di Avvenire sulle trattative per Gaza. I colloqui a Sharm "a un punto decisivo, ultime resistenze". Trump: "Accordo possibile". E l'appello del Papa: "Basta odio". Spazio anche all'immunità di Ilaria Salis: "Occhi sul Ppe". Focus sull'economia: "Per le comunità energetiche fondi Pnrr con il contagocce". L'editoriale di Francesco Ognibene sul viaggio di Leone XIV in Libano: "Sulla rotta del dialogo"
- In apertura l'annuncio di Israele: "Ostaggi presto liberi". Prosegue la trattativa per Gaza ed è "possibile un accordo nel weekend". Intanto Netanyahu rimarca: "Il ritiro resta inaccettabile". Sull'anniversario del 7 ottobre, Mattarella dichiara: "Pagina turpe". E la premier: "Clima pericoloso". Spazio anche alla crisi di governo in Francia: "Macron sempre più isolato, verso il voto anticipato". Infine, lo sport: "Infermeria Napoli" dopo lo stop per un mese di Lobotka e gli esami per Politano
- In prima pagina l'annuncio di Israele: "Ostaggi presto a casa". Trump ribadisce: "Pace possibile". Netanyahu: "Progressi nei negoziati. C'è ottimismo, ma molta cautela". Intanto, Hamas "apre al disarmo ma pone il veto sull'amministrazione guidata da Blair". In primo piano anche le parole di Mattarella in occasione dell'anniversario del 7 ottobre: "Turpe pagina". E la premier: "Clima pericoloso". Infine, Ilaria Salis "salva per un voto" sull'immunità, mentre è "lite" nel centrodestra
- "La capanna della speranza" è l'apertura del Riformista sui colloqui a Sharm per la pace a Gaza, che proseguono "con ottimismo". Spazio anche all'anniversario del 7 ottobre: "Commemorazioni con il freno a mano, geopolitica da salotto". L'editoriale di Costanza Esclapon dopo la denuncia per "concorso in genocidio" alla premier Meloni: "L'unico genocidio". Infine, spazio alla politica: "Campo largo imploso: riformisti alzano la voce, Fico vacilla"
- Le parole della premier Meloni sugli sconti in piazza per Gaza: "Clima imbarbarito, non fomentate le piazze". La premier: "Sono stata persino denunciata per genocidio all'Aia". In prima pagina anche l'anniversario del 7 ottobre, con le parole di Mattarella: "Pagina turpe". Spazio anche all'immunità di Ilaria Salis, ottenuta per un voto. Sulla Manovra, le parole di Giorgetti: "C'è spazio per taglio Irpef e pace fiscale"