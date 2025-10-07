Esplora tutte le offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
13 foto

Tanti i temi che si spartiscono le aperture delle edizioni odierne. In primo piano l'esito delle Regionali in Calabria, che ha visto la netta affermazione del centrodestra per il bis di Occhiuto: il campo largo s'interroga dopo la sconfitta. Grosso spazio anche al caos francese, con le dimissioni del premier Lecornu e l'appello di Macron che rilancia le trattative nelle successive 48 ore. Via ai negoziati sul piano di Trump a Gaza nell'anniversario degli attacchi di Hamas. Il presidente Usa: "Accordo vicino"

