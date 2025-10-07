Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 ottobre: la rassegna stampa

Tanti i temi che si spartiscono le aperture delle edizioni odierne. In primo piano l'esito delle Regionali in Calabria, che ha visto la netta affermazione del centrodestra per il bis di Occhiuto: il campo largo s'interroga dopo la sconfitta. Grosso spazio anche al caos francese, con le dimissioni del premier Lecornu e l'appello di Macron che rilancia le trattative nelle successive 48 ore. Via ai negoziati sul piano di Trump a Gaza nell'anniversario degli attacchi di Hamas. Il presidente Usa: "Accordo vicino"
- Aperture in ordine sparso sui principali quotidiani in edicola oggi. Sul Corriere della Sera ampio spazio al risultato delle Regionali in Calabria, che hanno visto la netta affermazione del centrodestra: Occhiuto fa il bis col 57%. Coalizione Pd-M5s staccata di oltre 16 punti. Di spalla, il caos francese con le dimissioni del premier Lecornu e subito sotto il via ai negoziati su prigionieri e ostaggi a Gaza. Trump: "Fare in fretta"
- La Repubblica dedica l'apertura alle convulse ore vissute dal governo francese dopo le immediate dimissioni di Lecornu. Macron prova a rilanciare: "Ancora 48 ore di trattative, se falliscono mi assumo le mie responsabilità". Negoziati di pace a Gaza al via nell'anniversario del 7 ottobre. Occhiuto stravince in Calabria, ora è allarme per il campo largo
- Sulla Stampa la fotonotizia principale è dedicata alle testimonianze dei familiari degli ostaggi di Hamas a due anni dalle stragi del 7 ottobre. Delegazioni al lavoro in Egitto sul piano di Trump, che dice: "L'accordo è vicino". Per il presidente Usa dai miliziani sono arrivate "concessioni importanti"
- Sul Fatto Quotidiano si torna a parlare della Global Sumud Flotilla, con i pm che , si legge, 'indagano su Tel Aviv (e su Roma)'. Denunce su droni, abbordaggio, arresti e maltrattamenti. Ancora 138 attivisti in carcere, mentre rientrano in patria gli ultimi 15 italiani. Taglio alto per il voto in Calabria, con una sottolineatura per gli alti numeri dell'astensionismo
- L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez protagonista sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport: il capitano tornerà in anticipo dopo le due gare con l'Argentina per mettere nel mirino le sfide con Roma e Napoli. David e Leao sono i due rebus offensivi da risolvere per Juventus e Milan
- Apertura dedicata, invece, alla Juventus sulla prima del Corriere dello Sport, con la serie di cinque pareggi consecutivi che preoccupa Tudor, alle prese con la stessa media punti di Thiago Motta lo scorso anno. Taglio alto per i due allenatori al comando della Serie A, la conferma Conte e la sorpresa Gasperini