Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 ottobre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi l’attenzione è rivolta a Gaza, con l’inizio dei negoziati di pace in Egitto e l’ultimatum lanciato da Trump a Hamas: “Sarà annientata se rifiuterà di cedere il controllo di Gaza”. Oggi lasceranno Israele gli ultimi 15 attivisti italiani della Flotilla. In primo piano anche la Calabria al voto, urne aperte fino alle 15. Spazio anche al tennis con Sinner che si ritira al Masters di Shanghai: costretto ad abbandonare a causa dei crampi al terzo set
- In apertura il piano di pace a Gaza: “Trump, ultimatum a Hamas: distruzione completa se non cederete il potere a Gaza", ma apre a modifiche del piano di pace. "Da oggi negoziati in Egitto". In evidenza anche “Quel 7 ottobre e la fine resta oscura” e l’editoriale “Gli azzardi di Donald”. Spazio anche allo sport con “Crampi, nuovi guai per Sinner. Si è ritirato per la settima volta”. In spalla: “La Calabria sceglie il governatore, il test per i partiti”
- Il quotidiano apre con: “Trump minaccia Hamas”, “Il pressing del presidente americano sui negoziati che oggi si aprono a Sharm el-Sheik:
"Annienterò i miliziani se non cedono il controllo di Gaza". Sì a modifiche del piano di pace”. In apertura anche “Inferno russo su Leopoli, bombe sfiorano un treno con 110 pacifisti italiani”. A centro pagina, lo sport con “Ancora un ritiro per Sinner a Shanghai si arrende ai crampi”. In spalla, l’editoriale di Paolo Gentiloni: “La speranza e l’equilibrio fragilissimo della trattativa”
- In apertura Gaza: “Trump: Hamas, pace o morte”, “L’aut aut del presidente: "Annientati se non cedono il potere. Gli ostaggi torneranno tutti a casa”, con il commento “L'ultimo negoziato prima del baratro” e il monito del “prefetto Giannini: allerta antisemitismo”. Spazio allo sport: “Che rischio” su Juventus-Milan e “Che dolore” su Jannik Sinner, ritirato per crampi. In spalla “L’Italia senza redditi che beffa il Fisco”
- Apertura su “Gaza, primi passi per la pace”, con “il via ai colloqui a Sharm el-Sheikh” e Trump che “bacchetta Netanyahu: ‘È un ottimo accordo sei troppo negativo’”. In alto, lo sport con “Errani e Paolini regine della Cina” e “Sinner ko per i crampi”. Spazio anche al calcio: “Roma, blitz a Firenze: il volo continua. I giallorossi passano (2-1)”
- L’apertura è sull’ambiente: “Frane e alluvioni, cresce del 15% il territorio italiano a rischio dissesto: Interessati 70mila chilometri quadrati: dall'Emilia-Romagna al Piemonte eventi eccezionali sempre più frequenti”, con l’analisi “Il piano nazionale se non applicato condanna all'emergenza”. In primo piano anche la “Scuola, nuovo concorso per 58mila prof”. E gli incentivi economici con “Aiuti per chi si mette in proprio: voucher e sostegno agli investimenti”
- In apertura: “Flotilla, la verità sugli aiuti: ‘Neanche mezzo camion’”, con le parole dell’ambasciatore israeliano Peled e l’editoriale: “Cattivi ragazzi, pessimi maestri“. A centro pagina spazio al tennis con “Sinner campione di cristallo: si ritira per crampi”. In basso, “Il treno di pacifisti finisce sotto le bombe di Putin”, con riferimento all’attacco russo a Leopoli. In spalla, “La sinistra intollerante che abbandona i salotti tv”