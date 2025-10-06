Esplora tutte le offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
6 foto

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi l’attenzione è rivolta a Gaza, con l’inizio dei negoziati di pace in Egitto e l’ultimatum lanciato da Trump a Hamas: “Sarà annientata se rifiuterà di cedere il controllo di Gaza”. Oggi lasceranno Israele gli ultimi 15 attivisti italiani della Flotilla. In primo piano anche la Calabria al voto, urne aperte fino alle 15. Spazio anche al tennis con Sinner che si ritira al Masters di Shanghai: costretto ad abbandonare a causa dei crampi al terzo set 

