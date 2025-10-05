Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 ottobre: la rassegna stampa

Aperture dei giornali dedicate al corteo pro-Gaza di Roma. "Siamo un milione, fermate il genocidio", hanno affermato gli organizzatori. Durante la protesta, si sono registrati cori contro Israele e uno striscione inneggiante al 7 ottobre; presente qualche vessillo di Hamas e Hezbollah tra le migliaia di bandiere palestinesi. Una minoranza di manifestanti ha poi scatenato una guerriglia, con 41 feriti tra le forze dell'ordine. Lunedì 6 ottobre, in Egitto, prendono il via i negoziati per la pace nella Striscia