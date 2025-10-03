Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 ottobre: la rassegna stampa

Largo spazio, sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, per lo sciopero generale indetto in diverse città italiane a seguito dell'arresto degli attivisti della Global Sumud Flotilla da parte di Israele. Ieri cortei e treni bloccati, Meloni ai manifestanti: "Fate il weekend lungo". Ed è scontro tra il Garante ed i sindacati sulla legittimità. Spazio, ancora, per l'attacco mortale davanti alla sinagoga di Manchester e, per lo sport, ai risultati delle squadre italiane in campo tra Europa e Conference League