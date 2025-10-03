Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 ottobre: la rassegna stampa

Largo spazio, sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, per lo sciopero generale indetto in diverse città italiane a seguito dell'arresto degli attivisti della Global Sumud Flotilla da parte di Israele. Ieri cortei e treni bloccati, Meloni ai manifestanti: "Fate il weekend lungo". Ed è scontro tra il Garante ed i sindacati sulla legittimità. Spazio, ancora, per l'attacco mortale davanti alla sinagoga di Manchester e, per lo sport, ai risultati delle squadre italiane in campo tra Europa e Conference League
- "Flotilla, è scontro sullo sciopero". Israele: "La provocazione degli attivisti è finita". Il fermo delle navi ha innescato "cortei e atenei occupati" con "caos da Torino a Bologna". E scatta lo sciopero generale, Landini: "Non ci fermiamo". Meloni: "Fate il week end lungo". Guerra in Ucraina, Mosca minaccia l'Ue: "Non provateci". Manchester: "Terrore e 2 morti nell'attacco alla sinagoga". Intervista ai genitori di Sammy Basso: "Beatificarlo? Era cristiano, ci penserà Dio"
- Dopo lo stop di Israele alla Flotilla, "Meloni contro lo sciopero". Attacco alla mobilitazione prevista oggi per Gaza, la premier: "Fanno il week end lungo". Il Garante: Illegittimo". Landini: "Si farà". Previste manifestazioni in molte città, gli italiani a bordo delle navi "portati in un carcere israeliano". Terrore a Manchester: "Uccisi due ebrei davanti alla sinagoga".
- "Flotilla, Meloni attacca ma non ferma lo sciopero" titola in prima pagina il quotidiano torinese. Gli italiani bloccati "al largo di Gaza verso l'espulsione. Nuova ondata di barche dalla Turchia". La premier: "Weekend e rivoluzione non stanno insieme". Scontri e treni bloocati: è "alta tensione". Uk, assalto alla sinagoga: "Paura a Manchester, tre morti e quattro feriti".
- "Flotilla, scontro sullo sciopero". Oggi l'Italia si ferma, il Garante: "Astensione illegittima". I sindacati: "Andiamo avanti". Meloni: "Rivoluzione? Vogliono il weekend lungo". Scontri nelle piazze e treni bloccati. Copenaghen: "Putin vuole colpire la Ue". Lo zar replica: "Assurdo". Orrore a Manchester: "Attacco alla sinagoga, tre morti e tra loro anche l'attentatore". Test antidroga in auto: "Chi si rifiuta commette un reato". Europa League: "Beffa Roma, rigore sbagliato tre volte".
- Il tesoro del Milan: "Baby Modric". Il centrocampista croato ha 40 anni ma "test fisici da record" e in campo "corre come i più giovani". Europa League, Roma: "Incubo rigori". Il Bologna fermato dal Friburgo, in Conference bene la Fiorentina. Serie A, per l'Inter "occasione Bonny" mentre il Napoli "si gode Hojlund". E Conceicao "si è preso la Juve"
- "Paura, eh?". Dopo 12 anni Max Allegri torna allo Stadium da avversario: "Cacciato dalla Juve, rivalutato dal Milan". Europa League: "Roma da non crederci", al Bologna non basta Orsolini contro il Friburgo (1-1). Piccoli e Ndour lanciano la Fiorentina in Conference. Serie A: "Kdb, il mago del Napoli"
- In campionato attesa per Juve-Milan "col veleno dell'ex". "Rabiot, milioni di rimpianti": l'anno scorso al francese, che adesos sarebbe leader del centrocampo bianconero, "non fu mai formalizzata una proposta di rinnovo". Torino, Cairo: "Baroni stai sereno". Europa League: "Roma, un rigore sbagliato tre volte". Pari del Bologna, in Conference vince la Fiorentina (2-0). Cannavaro: "Al mondiale allenerà l'Uzbekistan".
- "I fuorilegge di Landini" è il titolo d'apertura. Dopo lo stop alla Flotilla indetto uno sciopero generale, il Garante: "Illegittimo". Meloni: "Fanno il weekend lungo". Esplode la violenza ProPal: "Porti, treni e atenei bloccati". Netanyahu "pagherà il ritorno degli attivisti". Torna l'antisemitismo: "Attacco in sinagoga, due morti a Manchester".
- Da Israele "assalto fuorilegge" alla Flotilla. Mantovani e due deputati Pd non possono vedere i legali: "Ci negano gli avvocati". Scattano le proteste in tutta Italia. Riarmo: "Meloni butta 20 miliardi in più in spese militari". Torna il nucleare: "Il Cdm stanzia 60 milioni, pieni poteri a Pichetto Fratin". Intervista a Tridico: "Nessun effetto Marche, riporto la gente al voto"
- I numeri della manovra in primo piano: "Deficit al 3%, 12 miliardi per la Difesa". Riarmo in tre anni, "ma solo con l'uscita dalla procedura Ue. Meno tasse sul lavoro". Confindustria, Orsini: "Contro l'incertezza un grande progetto Paese". Usa: "L'impero immobiliare di Trump punta a sbarcare sulla blockchain". Medioriente: "Flotilla fermata dall'Idf, arrestati parlamentari e reporter: saranno espulsi"
- Guerriglia per la Flotilla: "Arriva il circo pro-Pal". Scontri in mezza Italia per Gaza, "oggi lo sciopero". Il Garante: "Illegale". Ma Landini "tira dritto". Meloni irride: "Rivoluzione col weekend lungo". Manchester, torna la paura in Europa: "Terrorista fa due morti in sinagoga". Intervista ad Occhiuto: "In Calabria la sinistra è rimasta ai forestali"
- "Scioperare contro la pace" è uno dei titoli in prima pagina. "Il campo largo, in versione campo letargo, che si rifiuta irresponsabilmente di votare per il piano di pace a Gaza. Lo sciopero generale che ignora chi è oggi il vero ostacolo alla pace: Hamas. Cortocircuiti pericolosi a sinistra". Russia: "Putin corteggia Trump ma accusa l'Alleanza atlantica e l'Ue". La "nave fantasma": "Non solo il muro anti droni, la Francia intercetta e blocca una nave della flotta ombra di Putin"
- "Non si arresta" è il titolo in primo piano. Oggi lo sciopero generale "contro il genocidio a Gaza e con la Flotilla assaltata da Israele". Non lo fermano il Garante per il quale è "illegittimo" e nemmeno Salvini che "minaccia precettazione" ma poi "ci ripensa". Piazze già piene da giorni. Meloni: "Vogliono solo il weekend lungo". Trump-Netanyahu: "Non è un piano di pace, è un ultimatum". Manchester: "Due morti nell'attacco davanti alla sinagoga"
- "Gaza e Flotilla, l'Italia si schiera. Uno sciopero contro l'indifferenza". Il Garante: Mobilitazione illegittima". Landini: "In piazza lo stesso". Meloni attacca. "Disobbedienza civile e ibrida: così gli attivisti hanno vinto", è uno dei commenti alla vicenda. Medioriente: "Il piano Trump è mix di affari e colonialismo". "Il riarmo c'è già e ci costa 40 miliardi": la manovra che verrà "aumenterà ancora la spesa
- "Chi accoltella la pace?". A Manchester, Yom Kippur "di sangue: uccisi ebrei in sinagoga". Strategia "del caos" nei cortei Pro-Pal in tutta Italia, occupazioni ovunque. Landini tira dritto: "Lo sciopero si farà". Università, parla la prof. D'Arienzo alla conferenza dell'Onu: "Basta odio in aula". Economia, la ricetta di Zaffini: "Una sanità attrattiva e più sostenibile"
- "Flotilla, dilaga la protesta. Treni bloccati e scontri". Migliaia di persone protestano in tutta Italia, "occupate stazioni e università". Oggi lo sciopero, "ma per il garante è illegittimo". Israele ha portato "i 46 italiani fermati (tra cui 4 parlamentari) in un centro di detenzione. Poi saranno espulsi". Terrore a Manchester: "Due morti in sinagoga". Putin: "Paesi Nato in conflitto con noi"