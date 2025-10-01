Le prime pagine dei quotidiani di oggi 1 ottobre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi l’attenzione è rivolta a Gaza, con la Global Sumud Flotilla senza scorta nelle acque a rischio. Meloni invita a fermarsi: “Se forza il blocco navale israeliano, è a rischio il piano Trump”. La replica: “La vera minaccia è l'assedio, non noi”. In evidenza anche il no di Netanyahu alla creazione di uno Stato palestinese, mentre dagli Stati Uniti Trump chiede ai suoi generali di prepararsi al conflitto. In primo piano anche il femminicidio nel Beneventano
- L’apertura è su Gaza con il titolo: "Gaza, pressione su Hamas", che racconta l’azione della marina israeliana contro la Flotilla e l’appello della premier: "Gli attivisti si fermino". In evidenza anche "Il piano Trump in Parlamento, appello di Meloni all’opposizione”, con l’Italia pronta a fare la sua parte. Spazio all’intervista a Vittorio Sgarbi: "Sabrina mi ha salvato, la sposerò a Venezia". In taglio basso "La destra woke". In spalla l’ennesimo femminicidio: "Ammazza moglie e un figlio a sassate, la fuga e l’arresto"
- L’apertura è su: "La Flotilla sotto attacco", “la spedizione verso Gaza è senza scorta nelle acque a rischio, si muove la Marina israeliana. Hamas riunito con Qatar e Turchia per la risposta a Trump che minaccia: intesa o inferno”. In primo piano anche l’analisi “Gli ostacoli al piano Usa" e "Meloni: fanno saltare la pace, la sinistra non ascolta il Colle". In taglio basso: "Strage in famiglia a colpi di pietra". Fotonotizia dedicata allo "Show di Hegseth ai generali, prepariamoci alla guerra"
- Il titolo principale è su Gaza: "Pace, no della destra israeliana", sul piano Trump. “Colloquio con Meloni: "L'opposizione voti con noi sul piano Trump". Flotilla, si muove la Marina di Bibi”, con le analisi “Perché è arrivato il giorno del perdono” e “"Blair, per gli arabi un ritorno al passato". In spalla l’ennesimo femminicidio: "Uccide la moglie a pietrate poi si accanisce sui due figli"
- Apertura su "Piano Gaza, pressing su Hamas", con il racconto dell’ultimatum di Trump: "Avete 3 giorni, se rifiutate, all’inferno". In evidenza "Israele accusa: barche degli attivisti finanziate con i soldi dei miliziani". Nel taglio basso spazio alla cronaca: "Massacra la moglie e fugge con i 2 figli. Poi ne uccide uno". Di spalla l’economia: "Un italiano su due non paga l’Irpef, Lazio il più virtuoso". In primo piano anche la "Fuga dalle isole: tra 10 anni solo over 60"
- Il quotidiano economico apre con "Irpef senza sconti oltre i 50mila euro: escluso il 7% che paga il 45% del gettito". Ampio spazio anche al Medio Oriente: "Hamas spaccato sul piano, l’avviso di Trump: se lo rifiuta sarà l’inferno". In evidenza "Flotilla, la Marina israeliana pronta a bloccare le navi, Meloni: fermatevi o pace a rischio". Spazio anche a "Rottamazione, piani flessibili e con rata minima da 50 euro" e "Tassi e multipli di Borsa, spie di allerta a Wall Street"
- Titolo principale: “Le carte ritrovate dall’Idf ‘Hamas finanzia la Flotilla’”, con la Marina israeliana in azione e l’appello di Meloni: "Fermatevi". "Miliziani tentati dall’ok al piano Trump. Il pressing del Papa". In primo piano anche la politica interna: "Per Pd e M5S meno voti del referendum". E la cronaca: "Uccide la moglie a pietrate, poi il figlio. Strage a Benevento, fermato l’uomo". In evidenza l’editoriale: "La narrazione a senso unico" di Ferdinando Adornato e San Siro: "Quello stadio diventato luogo del cuore"