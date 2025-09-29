Sciopero treni 2 e 3 ottobre 2025: gli orari e le fasce di garanzia

La mobilitazione del 2 e del 3 ottobre tocca in realtà "tutte le categorie pubbliche e private", e non quindi solo il comparto ferroviario, esclusi però - come si legge sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - dei "settori interessati da astensioni precedentemente proclamate e dalle consultazioni elettorali delle Regioni Valle d'Aosta, Marche e Calabria".