Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 settembre: rassegna stampa

Aperture interamente dedicate al caso Flotilla, col ministro della Difesa Crosetto che mette in guardia la portavoce della spedizione: "Rischi elevatissimi". Oggi faccia a faccia tra Tump e Netanyahu: sul tavolo il piano di pace del presidente Usa e il cessate il fuoco. Spazio anche al successo degli europeisti in Moldava e agli sviluppi delle nuove indagini su Garlasco. Oltre, ovviamente, all'impresa degli Azzurri del volley, campioni del mondo dopo le ragazze col 3-1 ai bulgari
- Aperture ancora una volta monopolizzate dal caso Flotilla, che occupa la gran parte delle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. 'Flotilla, l'allarme dell'Italia' scrive il Corriere della Sera, riportando le parole del ministro della Difesa Crosetto che ha parlato di "rischi elevatissimi". A centro pagina fotonotizia per l'impresa degli Azzurri del volley, che bissano il successo delle ragazze e si confermano campioni del mondo
- 'Flotilla, troppi rischi' è anche il titolo di Repubblica, con Crosetto che mette in guardia la portavoce della spedizione. Gli attivisti chiedono un canale di aiuti permanente e la Chiesa come unico mediatore. Anche qui ine veidenza l'impresa della Nazionale italiana di pallavolo, mentre trovano spazio pure l'allarme di Zelensky sulle petroliere russe e il successo degli europeisti in Moldavia
- Sulla Stampa si parla di uno 'spiraglio di Israele', col presidente Herzoh che dice all'Italia: l'ordine è non usare la forza letale. Oggi, il vertice tra Trump e Netanyahu. Il presidente Usa: "Sul mio piano orrime risposte da tutti per la pace". Volley protagonista anche sul quotidiano torinese, con i ragazzi di De Giorgi immortalati mentre festeggiano il successo sulla Bulgaria
- Le parole di Crosetto aprono anche l'edizione odierna del Messaggero, mentre la premier Meloni chiama Trump per alimentare il pressing sul cessate il fuoco a Gaza. C'è spazio anche per gli sviluppi dell'indagine su Garlasco. 'A Sempio il denaro dello zio: non potevo dire no', si legge. Caccia agli intermediari tra famiglia e pm indagato
- Prima pagina a due facce per la Gazzetta dello Sport: da un lato lo straordinario oro iridato dell'Italia del volley, al quinto trionfo in un Mondiale. Dall'altro il successo del Milan sul Napoli che rende la Serie A. sempre più equilibrata: ora al comando della classifica ci sono i rossoneri e la Roma con i campioni d'Italia in carica
- 'Ci sono anche Max e Gasp' titola in proposito il Corriere dello Sport, che sceglie i volti di Pulisic e Dovbyk per raccontare le imprese di giornata di rossoneri e giallorossi. Taglio alto, in questo caso, per la storica doppiatta azzurra arrivata dopo il 3-1 alla Bulgaria