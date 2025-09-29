Esplora tutte le offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 settembre: rassegna stampa

Cronaca fotogallery
6 foto

Aperture interamente dedicate al caso Flotilla, col ministro della Difesa Crosetto che mette in guardia la portavoce della spedizione: "Rischi elevatissimi". Oggi faccia a faccia tra Tump e Netanyahu: sul tavolo il piano di pace del presidente Usa e il cessate il fuoco. Spazio anche al successo degli europeisti in Moldava e agli sviluppi delle nuove indagini su Garlasco. Oltre, ovviamente, all'impresa degli Azzurri del volley, campioni del mondo dopo le ragazze col 3-1 ai bulgari

    Caivano, proiettile consegnato in chiesa a don Patriciello: un arresto

    Cronaca

    Un uomo, in fila per ricevere la Comunione, si è presentato davanti al sacerdote e gli ha...

    Torino, bambino di 4 anni cade dal balcone: è grave

    Cronaca

    Il piccolo avrebbe riportato un grave trauma cranico ed è attualmente ricoverato in rianimazione...

    Vicenza, consigliere Fdi insegue ladri dopo assalto a casa fratello

    Cronaca

    Cinque banditi hanno preso di mira l'abitazione ad Albettone. A sorprendere gli aggressori, con...