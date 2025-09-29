Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 settembre: rassegna stampa

Aperture interamente dedicate al caso Flotilla, col ministro della Difesa Crosetto che mette in guardia la portavoce della spedizione: "Rischi elevatissimi". Oggi faccia a faccia tra Tump e Netanyahu: sul tavolo il piano di pace del presidente Usa e il cessate il fuoco. Spazio anche al successo degli europeisti in Moldava e agli sviluppi delle nuove indagini su Garlasco. Oltre, ovviamente, all'impresa degli Azzurri del volley, campioni del mondo dopo le ragazze col 3-1 ai bulgari