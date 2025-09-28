Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 settembre: rassegna stampa

Esplora tutte le offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 settembre: la rassegna stampa di Sky TG24

Aperture dei giornali dedicate alla Flotilla per Gaza, che prosegue la traversata del Mediterraneo nonostante l'appello di Mattarella. Tajani sente la portavoce italiana e avverte: "Forzare il blocco israeliano è pericoloso". Scontri al corteo pro-Pal di Torino, con i manifestanti che volevano raggiungere l'aeroporto. Droni nei cieli, Zelensky avvisa: "L'Italia potrebbe essere il prossimo obiettivo". Regionali, urne aperte oggi e domani nelle Marche per l'elezione del presidente

Manifestazioni pro Palestina, cortei in tutta Italia: scontri a Torino

Cronaca

Oltre Roma e Milano, dove le mobilitazioni sono partite ieri, oggi sono state coinvolte le piazze...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 settembre: rassegna stampa

Cronaca

Le aperture dei giornali di oggi si dividono tra l’appello del presidente Sergio Mattarella alla...

Delitto Garlasco, dalla condanna di Stasi alle nuove indagini. Tappe

Cronaca

Il 13 agosto 2007 la 26enne viene trovata morta nella villetta di famiglia nel Pavese dal...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 settembre: rassegna stampa

Cronaca

Gli sviluppi dei conflitti in Medioriente e Russia dominano le prime pagine dei quotidiani in...

    Spari a Caivano, una decina di persone apre il fuoco al Parco Verde

    Cronaca

    Sei o sette tra scooter e moto hanno percorso ad alta velocità più strade del rione. In corso le...

    Roma, 5mila in piazza con Rizzo e Toscano per l'uscita dall'Ue

    Cronaca

    Per i due leader di Democrazia sovrana popolare “l’Ue vuole portarci alla guerra. E la...

    Ragazzo rapito e liberato a Vittoria, esclusa la pista dell'estorsione

    Cronaca

    Per il procuratore del capoluogo siciliano Francesco Puleio non c'è stata alcuna richiesta di...