Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 settembre: rassegna stampa

Aperture dei giornali dedicate alla Flotilla per Gaza, che prosegue la traversata del Mediterraneo nonostante l'appello di Mattarella. Tajani sente la portavoce italiana e avverte: "Forzare il blocco israeliano è pericoloso". Scontri al corteo pro-Pal di Torino, con i manifestanti che volevano raggiungere l'aeroporto. Droni nei cieli, Zelensky avvisa: "L'Italia potrebbe essere il prossimo obiettivo". Regionali, urne aperte oggi e domani nelle Marche per l'elezione del presidente