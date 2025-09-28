Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 settembre: rassegna stampa

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 settembre: la rassegna stampa di Sky TG24
Aperture dei giornali dedicate alla Flotilla per Gaza, che prosegue la traversata del Mediterraneo nonostante l'appello di Mattarella. Tajani sente la portavoce italiana e avverte: "Forzare il blocco israeliano è pericoloso". Scontri al corteo pro-Pal di Torino, con i manifestanti che volevano raggiungere l'aeroporto. Droni nei cieli, Zelensky avvisa: "L'Italia potrebbe essere il prossimo obiettivo". Regionali, urne aperte oggi e domani nelle Marche per l'elezione del presidente
- Gaza, la Flotilla non si ferma: risolte le varie avarie all'imbarcazione guida, la spedizione è ripartita da Creta in direzione Striscia. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiamato Maria Elena Delia, la portavoce italiana a bordo: "Non forzate il blocco israeliano". La replica è di non chiusura a una trattativa, con la necessità di attivare corridoi umanitari. A Torino nuova manifestazione pro-Pal: scontri con le forze dell'ordine, cinque feriti. Regionali, oggi e domani le Marche al voto per eleggere il governatore
- La Flotilla riparte da Creta in direzione Gaza. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, al telefono con la portavoce italiana Maria Elena Delia, avverte: "Forzare il blocco è pericoloso". Da parte del movimento c'è "disponibilità a lavorare a una soluzione per un corridoio di aiuti". Scontri al corteo pro-Pal a Torino, con i manifestanti che hanno tentato di raggiungere l'aeroporto. Nella stagione delle provocazioni ad alta quota, arriva l'allarme del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: "L'Italia potrebbe essere il prossimo obiettivo"
- La Flotilla riparte verso Gaza nonostante l'appello del capo dello Stato Sergio Mattarella e le trattative con l'esecutivo, che proseguono sotto traccia. Il governo avverte gli attivisti: "Se forzerete il blocco, non faremo nulla". Nuova svolta nella guerra in Ucraina: il presidente americano Donald Trump apre alla possibilità di fornire missili Tomahawk a Kiev. E mentre i droni creano allarme sorvolando la base militare della Danimarca e l'aeroporto di Amsterdam, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rivela: "L'Italia sarà la prossima"
- L'Inter decolla: vittoria meritata in casa del Cagliari con Lautaro Martinez (117 reti in Serie A con la maglia dell'Inter, superato Mazzola) e Pio Esposito (al primo gol assoluto in Serie A). Stasera, alle 20.45, va in scena un Milan-Napoli stellare: per chi vince è piatto ricco, tra sogni di balzare in testa alla classifica o, invece, di consolidare la fuga. Italvolley, alle 12.30 la finale mondiale: battuta la favorita Polonia, ora gli azzurri si trovano davanti la Bulgaria per il bis
- L'allarme del presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo la presenza dei droni nei cieli di Norvegia e Danimarca: "La prossima sarà l'Italia". Il Cremlino minaccia la Nato: "Reagiremo a qualsiasi aggressione". Gaza, la Flotilla ignora le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella e prosegue la traversata verso la Striscia. Alta tensione a Torino, dove il corteo pro-Pal finisce in scontri con le forze dell'ordine: i manifestanti volevano assaltare l'aeroporto Caselle e fermare i voli
- Nella revisione del Pnrr che l'Italia si appresta a portare in Parlamento e poi trasmettere a Bruxelles, i fondi comunitari tornano a finanziare Transizione 4.0. Per passare all'azione servirà il timbro della Commissione Ue, atteso per il 23 ottobre in vista della successiva ratifica all'Ecofin del 13 novembre. La proposta del governo ha però preso forma dopo mesi di intenso negoziato con i tecnici comunitari. Parla il presidente di Confindustria Emanuele Orsini: "Fondamentale abbassare i toni, si respira un'aria molto pesante"
- Gaza, il presidente americano Donald Trump e Hamas "incastrano" Benjamin Netanyahu: il premier israeliano mette già le mani avanti annunciando "concessioni dolorose". Il piano statunitense per la fine della guerra vede il ritiro dell'Idf dalla Striscia, la liberazione degli ostaggi israeliani e il rilascio di migliaia di palestinesi detenuti dallo Stato ebraico. La Flotilla riparte in direzione Gaza: ad annunciarlo il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo una telefonata con la portavoce Maria Elena Delia
- Sulla Flotilla per Gaza "c'è chi nega gli stupri del 7 ottobre e chi dice che bisogna 'contestualizzare' gli omicidi compiuti da Hamas". Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, dà invece "lezioncine al presidente della Repubblica Sergio Mattarella". Intanto, l'ex premier Massimo D'Alema, che era presente alla parata in Cina, "fa il funerale" al leader russo Vladimir Putin: "Sono rimasto impressionato dalle sue condizioni, era sostenuto da due persone"
- Sotto le bombe e preda di Hamas: è l'esercito degli orfani di Gaza. Secondo le Ong, potrebbero essere oltre 18mila i minori senza genitori che sopravvivono nella Striscia. I bambini rimasti soli rischiano di essere reclutati dai terroristi. Emergono, intanto, i primi dettagli del piano americano per il futuro di Gaza: stando alla Cnn, tra le richieste del presidente statunitense Donald Trump c'è il ritiro delle forze israeliane. Oggi, domenica 28 settembre, la Moldavia è chiamata rinnovare il Parlamento
- La Flotilla, che ha deciso di continuare la traversata nel Mediterraneo in direzione Gaza, spacca la sinistra. La premier Giorgia Meloni telefona al capo dello Stato Sergio Mattarella, che lancia un appello agli attivisti affinché "raccolgano la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme di svolgere il compito di consegnare in sicurezza" gli aiuti umanitari. In tutto questo, secondo Il Foglio, emerge il coraggio di Israele, un baluardo contro l'isteria idolatrica di chi se ne frega di Hamas
- La Flotilla non cambia rotta e rischia l'attacco di Israele: gli attivisti proseguono la traversata del Mediterraneo verso Gaza, ma dieci italiani decidono di scendere dalle barche. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani: "Forzare il blocco è pericoloso". Proteste pro-Pal a Torino, ancora scontri con le forze dell'ordine: cinque feriti. Hamas smentisce il proprio via libera al piano americano per la Striscia. Droni nei cieli di Danimarca e Norvegia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avverte: "L'Italia può essere la prossima"
- La Global Sumud Flotilla salpa l'àncora: la missione diretta a Gaza riparte da Creta con gli equipaggi al completo, deputati italiani compresi. La destra attacca le opposizioni: "Richiamateli". Nel frattempo, nella Striscia i raid israeliani uccidono 82 palestinesi in 24 ore. Guerra in Ucraina, il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov - all'Assemblea generale dell'Onu - nega ogni provocazione verso i Paesi Nato: "Vladimir Putin ha smentito. Ma qualsiasi aggressione contro di noi incontrerà una risposta decisa"