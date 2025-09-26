Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 settembre: rassegna stampa

Gli sviluppi dei conflitti in Medioriente e Russia dominano le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Prosegue la tensione nei cieli a causa degli sconfinamenti dei jet russi, con il Cremlino che rilancia: "Se colpite i nostri aerei sarà guerra". Intanto la Flotilla avanza verso Gaza nel mezzo di uno scontro politico e Trump avvisa di aver parlato con Netanyahu per quella che definisce una "svolta vicina". Dalla Francia spazio per la condanna per l'ex presidente Sarkozy per i fondi libici
- I conflitti mondiali in primo piano, tra Medioriente e Russia. "Tensione nei cieli sui jet russi": rilevati altri sconfinamenti, "Mig intercettati dall'Estonia all'Alaska". Il Cremlino: "Se colpite i nostri aerei sarà guerra". Intanto la Flotilla avanza verso Gaza: "E' scontro politico". Trump: "Ho sentito Netanyahu, svolta vicina". Fotonotizia sulla condanna a 5 anni per Sarkozy per i fondi libici. L'ex presidente francese: "Io in cella da innocente"
- "La battaglia nei cieli". I caccia della Nato "respingono incursioni dei jet russi sull'Alaska e sul confine lettone". La minaccia del Cremlino: "Se abbattete un aereo è guerra". Trump: "Putin deve fermarsi". Prosegue la navigazione della Flotilla verso Gaza e la sfida ad Israele: "Andiamo avanti". Francia: "Sarkozy va in carcere 5 anni per i fondi libici". Milano: "Addio San Siro, verso il sì al nuovo stadio"
- "La Flotilla non si ferma. Italia, idea filtro navale" è il titolo d'apertura del quotidiano torinese. Arrivato il no alla mediazione, "Roma prepara il piano d'emergenza". Trump sente Netanyahu: "Pace vicina". Jet russi intercettati in Alaska e Lettonia, Mosca: "Sarà guerra se li abbattete". Francia, fondi libici: "Cinque anni all'ex presidente francese Sarkozy"
- "Sfida russa nei cieli della Nato". Quattro jet di Mosca intercettati dagli Usa vicino all'Alaska. Rutte: "Pronti ad abbatterli". Il Cremlino: "Allora sarà guerra". Medioriente, la Flotilla "rifiuta la mediazione italiana". Crosetto: "In pericolo se forza il blocco". Francia: "Sarkozy, condanna a 5 anni. Va in carcere". Sfogo di una 14enne abusata: "Dopo i video in chat non esco più di casa".
- "Vlahovic in uscita". La Juventus "lo rimetterà sul mercato a gennaio". Tudor "deve valorizzare David e Openda, già con l'Atalanta Dusan in panchina". Serie A, domenica Milan-Napoli: "Undici scudetti a San Siro". Inter: "Chivu crede nella rimonta". Coppa Italia, bene il Torino che supera il Pisa. Europa League: "Il Bologna lotta ma non fa l'impresa"
- Intervista esclusiva a Benatia in apertura: "Italia, e i talenti?". Da ex di Udinese, Roma e Juventus a manager dell'Olimpyque Marsiglia "come sempre diretto". Sfida di campionato tra Milan e Napoli in vista: "I cannibali. Allegri e Conte i mister scudetto". Europa League, Bologna sconfitto dall'Aston Villa: "Colpa di una traversa". Coppa Italia: "Tris Genoa, Toro avanti e Gilardino ko"
- "Il Toro vince, Cairo perde". Coppa Italia: "Casadei elimina il Pisa in un clima di contestazione sempre più dura per il presidente". Juventus: "Si scalda Adzic. Dubbio Conceicao, con l'Atalanta chance per il baby montenegrino". Fininvest cede il Monza agli americani: "Galliani può tornare al Milan". Europa League: "Il Bologna gioca, l'Aston Villa segna"
- La Flotilla insiste: "Cercano il morto". C'è il "rischio di incidente in acque israeliane". Tensioni con la Nato, Mosca provoca con droni e jet: "Se li abbattete sarà guerra". Francia: "Sarkozy andrà in carcere". Politica interna, parla Tajani: "Forza Italia più liberale". Fini torna a fare Fini: "Lezione in tv alla Gruber". Cospito resta al 41 bis: "No al ricordo"
- "Ogni giorno un falso pretesto per la guerra. Non erano russi i droni danesi né l'hacker degli aeroporti". Ieri allarme per i Mig "senza sconfinamenti". La Flotilla sfida Israele: "A Gaza". E Crosetto "invia un'altra fregata". Milano, per San Siro altro rinvio sulla vendita. Dalla Chiesa: "C'è il rischio mafia". Nelle Marche si vota, Castelli (Fdi): "Spot da mezzo milione coi soldi del sisma"
- Criptovalute in primo piano. "Stablecoin, l'Europa sfida gli Usa". Obiettivo "contrastare il dominio americano e creare uno standard europeo". Sanatoria: "Nella riforma edilizia anche il salva bonus per gli abusi sanati". Francia: "Per Sarkozy condanna a 5 anni". In Alaska "intercettati jet russi, droni in Danimarca". Abu Mazen: "Hamas non ha futuro a Gaza". Crolla la produzione di nocciole: "Colpa del cambiamento climatico".
- "La Flotilla ci porta alla guerra". I pro-Pal "rifiutano di consegnare il cibo e andarsene". I deputati Pd e M5S a bordo: "Forziamo il blocco di Gaza". Scritte choc a Torino, minacce al premier: ma per Schlein "fa la vittima". La Bce riabilita la carta: "Conservate i contanti". Fini-show su La7: "La Gruber va all'angolo"
- "Putin invade i cieli della Nato". La risposta danese resta "cauta", "sorvoli su Alaska e Baltico". Intanto Zelensky dice di avere "il sostegno di Trump per colpire le raffinerie russe". Il governo Meloni e Gaza: "Le preoccupazioni di Piantedosi e l'asse con Mattarella". Flotilla, parla Crosetto: "In acque israeliane la sicurezza non sarà garantita". I fronti di Israele: "Con le spalle diplomatiche al muro all'Onu e nei cieli, Netanyahu bombarda gli houthi"
- "Sono una Donald". Meloni parla all'Onu "ma sembra Trump", attacca la burocrazia delle Nazioni Unite e "dichiara guerra alle magistrature politicizzate". Medioriente: "La Flotilla discute, ma punta Gaza". Respinta la proposta di far sbarcare gli aiuti a Cipro: "Colpa del governo italiano". Ucraina, Ue e Nato: "Abbattere i jet russi". Mosca: "Sarebbe guerra"
- Guerra in Russia, "l'escalation non si ferma". Il Cremlino: "Se la Nato abbatte i jet è guerra". Si moltiplicano le incursioni di aerei e droni sospetti, "Mosca esclude responsabilità e minaccia Usa e Ue". Dopo la sentenza al no sul tetto "all'Inps si brinda: stipendi più alti per 43 dirigenti". Il commento sulla guerra in Medioriente: "C'è sempre una scusa per non far nascere la Palestina"
- "Chi governerà il nuovo mondo?". Plauso "trasversale" al discorso di Meloni alle Nazioni Unite. Le guerre e i nuovi equilibri "impongono una riforma Onu". Guerra in Russia-Ucraina, jet russi in Alaska e sulla Lettonia. Nato: "Li abbatteremo". Marche, Ricci (e M5S) ottimisti: "Sanità e salario minimo"
- Mosca minaccia la Nato: "Se colpite i Mig è guerra". Caccia russi vicino all'Alaska e alla Lettonia, droni in Danimarca. Rutte: "Li abbattiamo se serve". Meloni all'Onu sferza Israele: "Superati i limiti". Francia, l'ex presidente Sarkozy condannato per i fondi libici: "Dormirò in carcere". Marche al voto, Acquaroli e Ricci "all'ultimo duello, il nodo sanità"