Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 settembre: rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo "l'attacco di Meloni alla Flotilla" che ha definito "irresponsabile usare Gaza contro il governo". A seguito del nuovo attacco alle imbarcazioni della missione, il ministro Crosetto ha inviato una fregata. Spazio anche alla cronaca con l'omicidio di Cinzia Pinna, la donna scomparsa a Palau l'11 settembre: l'imprenditore vinicolo Ragnedda ha confessato. In primo piano anche la firma di 4 decreti di grazia da parte del presidente Mattarella