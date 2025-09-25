Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 settembre: rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo "l'attacco di Meloni alla Flotilla" che ha definito "irresponsabile usare Gaza contro il governo". A seguito del nuovo attacco alle imbarcazioni della missione, il ministro Crosetto ha inviato una fregata. Spazio anche alla cronaca con l'omicidio di Cinzia Pinna, la donna scomparsa a Palau l'11 settembre: l'imprenditore vinicolo Ragnedda ha confessato. In primo piano anche la firma di 4 decreti di grazia da parte del presidente Mattarella
- "Inter stessa faccia" è il titolo d'apertura della Gazzetta su Chivu che "resta nella scia di Inzaghi". "Dal modulo ai giocatori, il nuovo tecnico non cambia", scrive il quotidiano. Spazio anche all'appuntamento di domenica 28 settembre a San Siro con Milan-Napoli: "Nemici geniali". E sempre sul caso San Siro, "l'avviso di Gravina: senza stadio nuovo niente Europeo". Spazio anche al volley, con l'Italia in semifinale
- "Juve alla Coq" è l'apertura del Corriere dello Sport sulla promozione di Damien come Ad. "Sempre più francese", scrive il quotidiano, che sottolinea: "Anche il prossimo presidente potrebbe arrivare dalla Francia". Spazio anche all'Europa League e la vittoria della Roma: "I giallorossi centrano il quarto successo in 5 partite". Poi, l'appuntamento di domenica 28 settembre a San Siro con Milan-Napoli: "Leao c'è, Buongiorno no"
- "Milinkovicn tappa buco" è il titolo in prima pagina di Tuttosport sui bianconeri. "La Juve si è resa conto del gap a centrocampo rispetto alle altre big: ecco perché è tornata sul serbo", scrive il quotidiano. Spazio anche al Torino, alle 21 con il Pisa in Coppa: "Vittoria o caos". In prima pagina anche il tennis, con Sinner: "Ho cambiato il mio gioco: vediamo se...". Poi, i mondiali di volley con la vittoria degli azzurri che volano in semifinale: "Schiacciati!"
- In primo piano l'edilizia privata: "Pronta la riforma: sanatoria per abusi precedenti al 1967". Spazio anche all'intervento del ministro Giorgetti: "Le Ue faccia mea culpa, transizione ecologica un disastro". In prima pagina anche l'attacco alla Flotilla e l'invio di una nave da parte di Italia e Spagna. Mentre la premier definisce "irresponsabili" gli attivisti a bordo della Flotilla. Infine, l'appello di Zelensky all'Onu: "Non restate in silenzio, fermiamo Putin"
- In primo piano ancora l'attacco alla Flotilla e le parole della premier Meloni sulla missione: "Prima i droni, poi Meloni". Intanto, il ministro Crosetto invia una fregata. Ma da Tel Aviv "niente garanzie". Spazio anche al "piano in 21 punti" di Trump, che precisa: "Impedirò l'annessione della Cisgiordania". Nel frattempo, Berlino contro Mosca: "Ci provoca". In prima pagina anche lo stop dei pm sontabili a Salvini per il Ponte sullo Stretto. Infine, l'addio a Claudia Cardinale, "l'anti-diva più bella e fascinosa"
- In apertura l'invio della fregata Fasan da parte di Crosetto per proteggere la Flotilla: "Militari per salvare i pacifisti". E la premier Meloni attacca: "Attivisti irresponsabili, non aiutano Gaza". Spazio anche alla firma di 4 decreti di grazia da parte del presidente Mattarella. Poi, lo stop al Ponte sullo Stretto: "Chiarimenti sui costi". L'editoriale di Alessandro Sallusti sulla missione della Global Sumud Flotilla: "Non c'è eroismo, ma solo furbizia"
- "Avviso ai naviganti" è il titolo d'apertura del Manifesto sull'attacco alla Global Sumud Flotilla, "abbandonata dall'Italia". Per Meloni, la missione "vuole solo creare problemi al nostro governo". Crosetto invia una fregata "per osservazione". Spazio anche ai "piani per Gaza senza palestinesi" formulati da Trump e i Paesi arabi: "Crescono le proposte di tregua ma nessuno stop ai massacri". L'appello di Zelensky all'Onu: "Chiede armi e amici". Infine, la Corte dei Conti chiede "chiarimenti" sul Ponte sullo Stretto
- "Giorgia smaschera la Flotilla" è il titolo d'apertura di Libero, dopo l'attacco alle imbarcazioni della missione umanitaria. Le parole della premier Meloni: "Inutile rischiare la vita, possiamo far arrivare gli aiuti". Spazio anche alle elezioni nelle Marche: "Ricci ammette ai suoi: non so se nelle Marche vinco". In prima pagina anche il report Cisl: "Oltre 1,3 milioni di occupati in più". L'editoriale di Mario Sechi sugli attivisti della Flotilla: "Si rischia la guerra per le idiozie dei progressisti"
- In apertura ancora l'attacco della premier Meloni alla Flotilla: "Usano Gaza contro il governo". E rimarca: "Irresponsabili, gli aiuti li diamo noi". Intanto Crosetto invia una fregata a difesa delle navi. Spazio alla situazione della sanità nelle Marche, in vista delle elezioni regionali: "Sta male? Vada a casa". In prima pagina anche l'editoriale di Francesca De Benedetti sull'Ucraina: "Trump, l'Ue e la trappola delle armi all'Ucraina". E quello di Fabio Anselmo sulla morte di Aldovrandi: "Aldovrandi e la fatica della giustizia"
- "Fermare la violenza" è l'apertura di Avvenire su Gaza. L'appello dei vescovi: "Inutile strage, esilio forzato del popolo palestinese". Poi, l'attacco alle barche della Flotilla e l'invio di una fregata da parte di Crosetto. Spazio anche ai dati sul welfare: "Sempre più poveri per l'Italia. E i ricchi lo saranno di più". In prima pagina anche il trasferimento nel carcere di Cagliari di 90 capimafia. Poi, lo stop della Corte dei Conti al Ponte sullo Stretto
- "Flotilla delle nebbie" è l'apertura del Riformista sulla missione per Gaza. Il ministro Crosetto invia la fregata Fasan e Meloni attacca: "Irresponsabili". Spazio anche all'Ucraina con Zelensky che si "trumpizza": "Le armi decidono chi sopravvive". L'analisi di Giuliano Cazzola: "Fra nascere uno Stato ignorando Israele è il Patto del disonore". In prima pagina anche l'editoriale di Aldo Torchiaro: "Ricusare i magistrati militanti: il querelante ebreo e il giudice di MD"
- In primo piano ancora le parole della premier Meloni sulla Flotilla: "Missione irresponsabile". E aggiunge: "Viaggio inutile e pericoloso". Schlein replica: "Irresponsabile sei tu". Poi l'intervista a Tajani: "Aiuti alla Striscia attraverso Cipro, sto lavorando alla mediazione". Spazio anche al femminicidio di Cinzia Pinna, per il quale ha confessato l'imprenditore vinicolo Emanuele Ragnedda. In prima pagina anche la Russia che "ignora l'affondo di Trump" e rimarca: "Non ci fermiamo"