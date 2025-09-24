Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 settembre: rassegna stampa

Le parole di Trump che attacca l'Onu e l'Europa e sostiene l'abbattimento dei jet russi da parte della Nato nel caso in cui ci sia sconfinamento, i paletti di Giorgia Meloni sul riconoscimento della Palestina, senza Hamas e con gli ostaggi liberi, il primo passo verso l'immunità per Ilaria Salis e la morte di Claudia Cardinale. Per lo sport, invece, focus sulle gare di Coppa Italia e sugli errori arbitrali in serie A. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi
- In primo piano le parole di Donald Trump ed il suo "attacco a Onu ed Europa". Il leader Usa: "I Paesi Nato abbattano i jet russi, Kiev può riconquistare i suoi territori". Meloni sulla Palestina: "Sì al riconoscimento se non c'è Hamas e con gli ostaggi liberi". Focus sul corteo di Milano pro Pal e sui "liceali finiti in cella" sull'immunità a Salis che provoca "l'ira dell'Ungheria". In apertura anche la morte di Claudia Cardinale, "la diva indomabile"
- "Ridi Milan". In Coppa Italia "il Diavolo non si ferma mai" e supera il Lecce per 3-0. Gimenez "finalmente si sblocca". Anche Cagliari e Udinese proseguono nel torneo, dopo le vittorie contro Frosinone e Palermo. Inter: "Operazione rimonta. Chivu ha un mese per la risalita". Rocchi ammette gli errori recenti degli arbitri: "Tudor ha ragione". Juve: "Bocciate le due punte". Napoli: "Buongiorno a rischio per San Siro". Roma: "Gasp vuole il bis in Europa League"
