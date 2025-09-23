Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 settembre: rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo gli scontri a Milano durante le manifestazioni per Gaza. In tutta Italia cortei pacifici e oltre 500mila persone in piazza per la pace. Spazio anche al riconoscimento da parte della Francia dello Stato di Palestina. In primo piano anche il processo a Ciro Grillo, condannato a 8 anni per stupro di gruppo. E ancora, il maltempo che ha causato numerosi danni al Nord