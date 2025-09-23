Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 settembre: rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo gli scontri a Milano durante le manifestazioni per Gaza. In tutta Italia cortei pacifici e oltre 500mila persone in piazza per la pace. Spazio anche al riconoscimento da parte della Francia dello Stato di Palestina. In primo piano anche il processo a Ciro Grillo, condannato a 8 anni per stupro di gruppo. E ancora, il maltempo che ha causato numerosi danni al Nord
- In apertura i cortei e gli scontri alla stazione Centrale di Milano durante le manifestazioni per Gaza. La premier Meloni: "Immagini indegne". Sala: "I vandali non aiutano la causa". Intanto, la Francia riconosce lo Stato di Palestina. In prima pagina anche il maltempo, con nubifragi e città in tilt al Nord. Spazio anche al processo a Ciro Grillo: "Condannato a otto anni per stupro di gruppo". Infine, il caso plusvalenze: "Inchiesta Juve, Agnelli patteggia"
- "Piazze di pace e scontri a Milano" è l'apertura di Repubblica sui cortei pacifici in tutta Italia per Gaza, e i disordini alla stazione Centrale milanese. Meloni: "Violenza indegna". Le opposizioni: "Condanni Israele". Intanto, la Francia riconosce la Palestina. In prima pagina anche il processo a Ciro Grillo e gli amici, condannati a 8 anni per stupro di gruppo. Spazio anche alle parole"shock" di Trump: "Il paracetamolo in gravidanza a rischio autismo"
- In apertura il riconoscimento della Francia dello Stato di Palestina: "Rivoluzione francese". Anche la Gran Bretagna si unisce, mentre "Meloni prende tempo". In prima pagina anche i cortei in tutta Italia per la pace a Gaza: "Le famiglie in piazza e gli scontri a Milano". Spazio anche al processo a Ciro Grillo, condannato per stupro di gruppo. In primo piano anche il "primo romanzo sull'amore" di Woody Allen e "l'ultimo libro di Follett a Stonehenge"
- "La guerriglia dei ProPal". In primo piano ancora gli scontri alla stazione Centrale di Milano durante le manifestazioni per Gaza. Meloni: "Scene indegne". A Roma sfilata pacifica. Spazio anche alla condanna di Ciro Grillo per stupro di gruppo, la vittima: "Piango, ma di gioia". Poi, un focus economico: "Spending review di Palazzo Chigi: stretta su auto blu e consulenze". Le parole di Mattarella agli studenti: "L'IA non è una scorciatoia"
- In apertura la quarta vittoria di fila del Napoli. "I campioni d'Italia soffrono e battono il Pisa 3-2 al Maradona con Gilmour, Spinazzola e Lucca. In primo piano il Pallone d'oro al francese Ousmane Dembélé e Donnarumma migliore portiere. In prima pagina anche il Milan, stasera alle 21 con il Lecce: "Coppa Italia e poi Conte, tocca al Milan". Infine, l'inchiesta sulle plusvalenze e "la vecchia Juve che patteggia": "Un anno e 8 mesi per Agnelli"
- "Napoleader" è l'apertura del Corriere dello Sport sulla vittoria del Napoli che "batte il Pisa e stacca la Juve", è il "quarto successo di fila". Spazio anche alla vittoria di Ousmane Dembélé del Pallone d'oro, Yamal secondo e Donnarumma nono. In prima pagina anche il Milan, via ai sedicesimi con tre gare: "Allegri lancia Nkunku". Le parole di Acerbi sul "no all'ex ct Spalletti": "Mai rifiutata l'Italia"
- In apertura il caso plusvalenze e le parole di Agnelli, che patteggia 1 anno e 8 mesi: "Juve amore infinito". Il gup dispone i patteggiamenti: "Condanna priva di effetti civili, senza riconoscimento di responsabilità". Spazio anche al Napoli, che vince contro il Pisa e stacca la Juve: "Fuga da paura". In prima pagina anche il Torino: "Lo stato d'agitazione continua". In prima pagina anche i trionfi delle atlete azzurre di nuoto, volley, atletica e tennis: "Estate ragazze". La vittoria di Dembélé del Pallone d'Oro
- In apertura, il Pil 2023 "a +1%", ma "è incognita 2025-26". Mentre nell'industria, "crolla l'export dei robot". Spazio anche a Mediobanca: "Mps conquista l'86%, ora piano di fusione e nuovo Cda". In primo piano anche il riconoscimento da parte della Francia dello Stato di Palestina. Macron: "Unica scelta per risolvere la crisi". Poi, il grande sciopero in Italia per Gaza: "Decine di migliaia in piazza. Scontri violenti a Milano in stazione". Infine, BigPharma "via da Londra": "rischio contagio nella Ue"
- Le manifestazioni in tutta Italia per Gaza dominano l'apertura: "Marea pacifica, ma tutti parlano di 100 violenti". E ancora: "Il successo della protesta rovinato dagli scontri a Milano". Spazio anche all'inchiesta sull'urbanistica di Milano: "Contrordine: la corruzione alla milanese c'era eccome". In prima pagina anche la Nato: "Abbattere i jet russi". E la risposta di Putin: "Pronti a reagire". Poi, il processo a Ciro Grillo: condannato a 8 anni per stupro di gruppo
- "Delinquenti per Gaza" è il titolo in prima pagina del Giornale sugli scontri alla stazione Centrale di Milano. E ancora, "i proPal devastano Milano: 60 agenti feriti". Le parole di Meloni in risposta al riconoscimento di Macron della Palestina: "Va prima ricostruita". In prima pagina anche la condanna a 8 anni di Ciro Grillo per stupro di gruppo. Spazio anche al "dossier ungherese su Ilaria Salis e compagni": "Antifa violenti". Infine focus economico: "Mediobanca, l'ultima trappola di Nagel & C"
- "Un mondo". Questo il titolo d'apertura del Manifesto sulle manifestazioni in tutta Italia per la pace a Gaza. "Centinaia di migliaia di persone raccontano un paese diverso da quello del governo complice di Israele". L'editoriale di Andrea Fabozzi sulla questione: "Sentimento e movimento". Spazio anche al caso dell'immunità di Ilaria Salis: "Oggi il primo voto". Poi, le proteste per l'assassinio di Kirk negli Usa: "Beatificazione di Kirk, la guerra santa Maga". Infine, liberato in Egitto l'attivista Alaa Abdel Fattah
- "Sinistra pacifista" è il titolo in prima pagina di Libero sugli scontri alla stazione Centrale di Milano. "Guerra e Gaza, guerriglia in Italia", scrive ancora il quotidiano che rimarca: "EAutostrade e porti bloccati, stazioni invase e Milano messa a ferro e fuoco". Spazio all'assassinio di Charlie Kirk: "Kirk senza pace, pure il funerale riceve critiche". E ancora: "'Vi perdono', quella lezione della vedova". Infine, la condanna a 8 anni di Ciro Grillo per stupro di gruppo
- In primo piano le manifestazioni in tutta Italia per la pace a Gaza: "Mezzo milione in piazza, l'utlo dell'Italia: 'No al genocidio'". In tutto il Paese, "fermi trasporti, scuole e fabbriche". A Milano "scontri tra un gruppo di manifestanti e la polizia". L'editoriale di Gigi Riva: "Riconoscere la Palestina? Atto simbolico ma doveroso". In prima pagina anche la condanna a 8 anni di Ciro Grillo per stupro di gruppo. Infine l'editoriale di Nadia Urbinati: "Quei partiti piccoli anche se pieni di voti"
- "Alziamo lo sguardo" è l'apertura di Avvenire dedicata alle parole del cardinale Zuppi al Consiglio permanente a Gorizia. "La guerra è stata riabilitata come strumento politico o di affermazione dei propri interessi", ha detto Zuppi invitando "Italia ed Europa" a diventare "maestri di pace". Spazio anche agli scontri a Milano: "Guerriglia contro la guerra". Poi il maltempo al Nord: "Frane ed esondazioni, i quartieri di Milano finiscono sott'acqua". Le parole di Mattarella: "Scuola veicolo di futuro"
- Gli scontri a Milano in prima pagina: "In ostaggio". "Cortei violenti, scioperi e devastazioni 'per Gaza' in tutta Italia", scrive il Riformista. La Francia riconosce lo Stato di Palestina. Vernetti: "Grave errore". Sul riconoscimento della Palestina, "l'Italia rimane cauta". L'editoriale di Iuri Maria Prado: "Grandi finzioni e violenze reali". Infine, dati Istat "positivi": "Il governo è ottimista su manovra e conti"
- In primo piano ancora le manifestazioni in tutta Italia per Gaza: "Cortei per Gaza, Italia bloccata. Assalto alla stazione di Milano". Intanto, è "scontro politico sul riconoscimento dello Stato palestinese". In prima pagina anche la condanna a 8 anni di Ciro Grillo per stupro di gruppo. Poi, le parole di De Luna sull'assassinio di Charlie Kirk: "Quello di Kirk è un assassinio di frustrazione". Poi, la Russia: "Londra e Varsavia avvertono Putin: abbatteremo i jet". Infine, il maltempo: "Lombardia sott'acqua, blackout ed evacuati"