Meteo, allerta arancione su 3 regioni. Turista dispersa in Piemonte

Mentre si contano i danni del maltempo che ieri ha colpito il Nord Italia, per oggi – 23 settembre - la Protezione civile ha diramato allerta arancione su vari settori di Veneto, Lazio e Lombardia. Livello di allerta giallo su altri settori delle tre regioni, oltre che su parte di Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Toscana, sugli interi territori di Umbria, Abruzzo, e Molise, su settori di Campania, Sicilia e Sardegna. Previste forti piogge soprattutto sul Centro. Continuano intanto le ricerche della donna scomparsa a Spigno Monferrato (Alessandria), una turista di origine tedesca di cui si sono perse le tracce già da ieri. Si segnalano ancora disagi sulla rete ferroviaria lombarda .

Turista scomparsa nell'Alessandrino: proseguono le ricerche

La turista scomparsa nell'Alessandrino si trovava con il marito nel campeggio Lago Isola, vicino al torrente Valla. Quando si sono accorti della piena del corso d’acqua, nella notte tra il 21 e il 22 settembre, hanno tentato di scappare a piedi. L'uomo, con un cane in braccio, è riuscito a mettersi in salvo. La donna invece sarebbe scivolata e trascinata via dalla corrente con un altro cane.

Centinaia di interventi in Lombardia

Si contano centinaia e centinaia di interventi di soccorso tecnico urgente dei Vigili del Fuoco effettuati nelle ultime ore. In Lombardia, gli uomini del nucleo di Malpensa hanno portato in salvo una madre e la sua bambina, che erano rimaste bloccate nella abitazione a Meda, in Brianza, a causa dell’acqua. Il Reparto Volo Lombardia, a Lentate sul Seveso (sempre in provincia Monza e Brianza) ha recuperato con il verricello un bimbo di 10 mesi e la madre, rifugiati sul tetto della loro auto. Allo stesso modo, sempre a Lentate, sono stai recuperate altre tre persone. A Meda, sempre in provincia di Monza e Brianza, sono state recuperate due persone anziane bloccate sul tetto della propria abitazione.

Le allerte meteo arancioni di oggi 23 settembre

Come detto, per oggi è allerta arancione in tre regioni:

Allerta arancione per rischio idraulico su Lombardia (Nodo Idraulico di Milano);

su Lombardia (Nodo Idraulico di Milano); Allerta arancione per temporali su Lazio (Bacini di Roma, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene) e Veneto (Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna);

su Lazio (Bacini di Roma, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene) e Veneto (Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna); Allerta arancione per rischio idrogeologico su Lombardia (Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano) e Veneto (Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna).

Le allerte meteo gialle di oggi

Allerta gialla per rischio idraulico su Campania (Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), Lombardia (Bassa pianura centro-occidentale, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche) e Piemonte (Belbo e Bormida);

su Campania (Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), Lombardia (Bassa pianura centro-occidentale, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche) e Piemonte (Belbo e Bormida); Allerta gialla per rischio temporali su Abruzzo (Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro), Campania (Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento), Lazio (Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere), Lombardia (Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano), Molise (Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea), Sardegna (Gallura, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Campidano, Iglesiente), Sicilia (Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria), Toscana (Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio), Umbria (Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere) e Veneto (Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige);

su Abruzzo (Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro), Campania (Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento), Lazio (Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere), Lombardia (Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano), Molise (Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea), Sardegna (Gallura, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Campidano, Iglesiente), Sicilia (Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria), Toscana (Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio), Umbria (Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere) e Veneto (Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige); Allerta gialla per rischio idrogeologico su Abruzzo (Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro), Friuli-Venezia Giulia (Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene), Lazio (Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene), Lombardia (Pianura centrale, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali), Piemonte (Pianura Torinese e Colline, Toce, Belbo e Bormida, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale), Sicilia (Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria), Toscana (Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio), Umbria (Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Medio Tevere) e Veneto (Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano).