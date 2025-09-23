Maltempo in Lombardia, ritardi e treni sospesi su più linee

Nubifragi e allagamenti di ieri hanno messo in ginocchio la regione, con i trasporti ferroviari in tilt. Como resta isolata con treni soppressi, scuole chiuse e centinaia di interventi dei vigili del fuoco. Sulla Bovisio Masciago auto incastrata a un passaggio a livello. A Milano linea M3 della metro bloccata ascolta articolo

Il violento nubifragio che si è abbattuto tra lunedì 22 e martedì 23 settembre ha provocato gravi disagi in diverse zone della Lombardia, con particolare intensità nel Comasco e a Milano. I danni e gli allagamenti hanno reso necessaria la sospensione di alcuni collegamenti ferroviari dalle prime ore della mattina.

Trenord comunica la chiusura di tre tratte per tutta la mattinata Trenord ha comunicato che, almeno per tutta la mattinata di martedì 23, la circolazione ferroviaria resterà interrotta su tre tratte: la linea S11 tra Como San Giovanni e Seregno, la Milano Cadorna–Saronno–Como Lago nel tratto fra Como Camerlata e Como Lago, e la Milano Cadorna–Asso tra Seveso e Mariano Comense/Camnago Lentate. Per garantire la mobilità dei pendolari sono stati attivati bus sostitutivi, mentre i tecnici delle infrastrutture sono al lavoro per il ripristino dei collegamenti.

Auto incastrata su un passaggio a livello sulla Mariano-Seveso Oltre ai danni provocati dal maltempo, i viaggiatori hanno dovuto fare i conti con ulteriori criticità. Sulla linea Mariano–Seveso, già interrotta a causa dei danni del nubifragio, la circolazione è stata ulteriormente bloccata da un'auto rimasta incastrata a un passaggio a livello all'altezza di Bovisio Masciago, paralizzando il traffico ferroviario sulla direttrice Seveso–Milano. Secondo alcune ricostruzioni, una volta rimossa la vettura si sarebbe verificato un guasto al sistema, con le sbarre che restavano sollevate, forse a seguito di una forzatura necessaria a liberare l'area.