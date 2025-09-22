Maltempo, allerta arancione in Liguria e in Lombardia

Forti precipitazioni ed esondazioni a Milano e in Brianza. La pioggia sta colpendo anche la Liguria, soprattutto nella zona di Savona. Perturbazione anche su Valle d’Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna
Un’ondata di maltempo sta colpendo l’Italia. Ed è allerta arancione in Lombardia e Liguria dove si registrano, già dalla notte, forti precipitazioni ed esondazioni. Piogge anche su Valle d’Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna (LE PREVISIONI METEO).
Assessore ai milanesi: "Massima attenzione"
Forti piogge interessano la Lombardia, dove è allerta arancione sui settori settentrionali, gialla nel resto della regione. Sono già 30 i millimetri di pioggia caduti nella parte Nord di Milano, oltre 80 a Paderno Dugnano e a Seveso. Venti millimetri a Monza. L’assessore alla Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli, raccomanda ai milanesi "la massima attenzione".A Milano, ricorda, "è attivo il controllo sottopassi e nel quartiere Ponte Lambro, alle 6 di questa mattina, sono state posizione le barriere mobili per precauzione. Attivato il controllo dei livelli di fognatura e Lambro, per ora ancora bassi. I temporali continueranno intensi nella mattinata". Il Comune ha anche raccomandando di "abbandonare tutte le aree verdi, i parchi e le zone alberate; non sostare sotto e nei pressi di impalcature di cantiere, dehors e tende. Si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi".
Temporali in Liguria, attese ancora piogge
In Liguria il maltempo ha colpito principalmente il Savonese, in particolare la val Bormida. A Cairo Montenotte, all'alba è esondato il fiume Bormida. A ponente l’allerta è scattata ieri sera in giallo, è passata ad arancione dalla mezzanotte e resterà così fino alle 13 di oggi, per poi tornare gialla fino alle 15. Sul centro la situazione è simile: gialla ieri sera, arancione dalla mezzanotte fino alle 15 e nuovamente gialla fino alle 18. Sul levante si è andati direttamente in arancione da mezzanotte, con conclusione alle 15 e prosecuzione in giallo fino alle 18. La fase più delicata, secondo Arpal, non è cessata con la notte. In mattinata sono attesi temporali forti e persistenti che potrebbero scaricare oltre 50 millimetri di pioggia in un’ora.
Maltempo in peggioramento in Toscana
Meteo in peggioramento anche in Toscana con precipitazioni sparse. Particolarmente colpite la Lunigiana, la Garfagnana e la valle del Serchio e la costa centrale (dalla Versilia fino alla costa degli Etruschi), compreso l'arcipelago a Nord dell'isola d’Elba. La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un avviso di criticità gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e per temporali forti in vigore dalle 7 fino alla mezzanotte sulla Toscana Nord-occidentale e dalle 12 fino alla mezzanotte sul resto della Regione.
Secondo gli esperti, i violenti nubifragi con grandine che in queste ore stanno flagellando alcune zone d'Italia - e che sono sempre più frequenti in estate - sono fenomeni tipici delle pianure negli Stati Uniti: dalla fine degli anni Novanta si sono diffusi a causa dei cambiamenti climatici anche nell’area del Mediterraneo