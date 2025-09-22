Maltempo, allerta arancione in Liguria e in Lombardia

Forti precipitazioni ed esondazioni a Milano e in Brianza. La pioggia sta colpendo anche la Liguria, soprattutto nella zona di Savona. Perturbazione anche su Valle d’Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna ascolta articolo

Un’ondata di maltempo sta colpendo l’Italia. Ed è allerta arancione in Lombardia e Liguria dove si registrano, già dalla notte, forti precipitazioni ed esondazioni. Piogge anche su Valle d’Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna (LE PREVISIONI METEO).

Assessore ai milanesi: "Massima attenzione" Forti piogge interessano la Lombardia, dove è allerta arancione sui settori settentrionali, gialla nel resto della regione. Sono già 30 i millimetri di pioggia caduti nella parte Nord di Milano, oltre 80 a Paderno Dugnano e a Seveso. Venti millimetri a Monza. L’assessore alla Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli, raccomanda ai milanesi "la massima attenzione".A Milano, ricorda, "è attivo il controllo sottopassi e nel quartiere Ponte Lambro, alle 6 di questa mattina, sono state posizione le barriere mobili per precauzione. Attivato il controllo dei livelli di fognatura e Lambro, per ora ancora bassi. I temporali continueranno intensi nella mattinata". Il Comune ha anche raccomandando di "abbandonare tutte le aree verdi, i parchi e le zone alberate; non sostare sotto e nei pressi di impalcature di cantiere, dehors e tende. Si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi". Approfondimento Arriva l'autunno: attesi forti temporali e calo termico, ecco dove

Il Seveso in piena

Temporali in Liguria, attese ancora piogge In Liguria il maltempo ha colpito principalmente il Savonese, in particolare la val Bormida. A Cairo Montenotte, all'alba è esondato il fiume Bormida. A ponente l’allerta è scattata ieri sera in giallo, è passata ad arancione dalla mezzanotte e resterà così fino alle 13 di oggi, per poi tornare gialla fino alle 15. Sul centro la situazione è simile: gialla ieri sera, arancione dalla mezzanotte fino alle 15 e nuovamente gialla fino alle 18. Sul levante si è andati direttamente in arancione da mezzanotte, con conclusione alle 15 e prosecuzione in giallo fino alle 18. La fase più delicata, secondo Arpal, non è cessata con la notte. In mattinata sono attesi temporali forti e persistenti che potrebbero scaricare oltre 50 millimetri di pioggia in un’ora.