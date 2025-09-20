Arriva l'autunno: attesi forti temporali e calo termico, ecco dove

Introduzione
L'estate sta davvero finendo, in tutti i sensi: non solo si è tornati dalle vacanze per riprendere la vita di tutti i giorni, ma anche il meteo sta cambiando. L'ultima coda di caldo estivo è in via di esaurimento: dalla prossima settimana, infatti, arriverà una forte ondata di maltempo (specie al Nord) che farà abbassare le temperature e aprirà le porte alla nuova stagione.
Quello che devi sapere
Svolta climatica in arrivo
Ci siamo: sta arrivando l’autunno. L’Italia si sta preparando a una svolta climatica che segnerà di fatto l’inizio della nuova stagione. Dopo un settembre dai tratti estivi, questo fine settimana sarà l’ultimo con temperature decisamente gradevoli e sole splendente. Se nella giornata di oggi, sabato 20, resiste ancora il caldo anomalo che porterà a picchi di 34-35 gradi in alcune aree del Centro Italia e in Sicilia, già da domenica 21 si aprirà una nuova fase meteorologica.
Domenica 22 settembre
Se la mattinata si presenta soleggiata, pur con nubi sparse al Nordovest e lungo il versante tirrenico, dal pomeriggio arrivano le prime piogge (seppur deboli) in Valle d’Aosta e Piemonte, che nel corso delle ore si potranno trasformare in temporali. Nella notte che porta a lunedì 23 settembre, le precipitazioni si faranno più intense e si estenderanno su buona parte del Nord. Atteso forte maltempo soprattutto su Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia.
Al Nord arrivano forti piogge
Lunedì 22 settembre è previsto un deciso peggioramento al Nord, con una perturbazione atlantica che investirà soprattutto le zone più occidentali. Come spiega IlMeteo.it, fenomeni intensi sono attesi sulla Liguria di Centro-Levante, in alto Piemonte e alta Lombardia. C’è il rischio di locali nubifragi. Sul resto del Settentrione, ci saranno piogge moderate sospinte da forti venti di scirocco. Mari localmente molto mossi. Scendono le temperature, con punte massime fino a 20 gradi a Milano e Torino e 22 gradi a Bologna.
Perturbazioni anche al Centro
Non va meglio al Centro e in Sardegna. Lunedì 22 settembre, al mattino, è atteso un diffuso maltempo sull’alta Toscana, con peggioramento delle perturbazioni con il passare delle ore. La pioggia investirà poi anche Lazio e Umbria, “salvando” invece il versante adriatico dove il sole continuerà a splendere. Forti venti dai quadranti meridionali. Come al Nord, anche al Centro le temperature subiranno un netto calo: a Firenze, ad esempio, la punta massima prevista è di 22 gradi. Clima tutto sommato estivo a Roma, che vede invece 28 gradi come punta massima.
Il Sud resta (per ora) tranquillo
Chi, almeno per lunedì 22 settembre, non dovrà ancora preoccuparsi è il Sud. Come spiega IlMeteo.it, sulle regioni meridionali splenderà ancora il sole, con il cielo che da sereno potrà diventare al massimo poco nuvoloso. Solo in Campania la nuvolosità sarà persistente a partire dalle ore pomeridiane, ma senza precipitazioni. E ne risentiranno anche le temperature: punte massime fino a 27 gradi a Palermo e Napoli e fino a 30 gradi a Bari.
Lieve miglioramento, ma...
Lieve miglioramento delle condizioni meteo per la giornata di martedì 23 settembre, anche se la pioggia continuerà a colpire localmente in tutta Italia. La perturbazione in movimento sull’Italia si muoverà infatti verso est, portando precipitazioni (anche intense) sui settori alpini, prealpini e Pianura padana. Prevista pioggia, inoltre, su Toscana, Lazio e Campania settentrionale. Possibile qualche goccia, ma in modo occasionale, anche su Abruzzo, Molise, Calabria e Sardegna.
Giornate ancora instabili
Giornata ancora instabile quella di mercoledì 24 settembre, specie sulle regioni del Nord, sull’alta Toscana e sul basso Tirreno (coste di Campania e Calabria). Su questi settori, spiega IlMeteo.it, ci saranno precipitazioni, localmente intense, che si alterneranno a schiarite. Più soleggiato altrove. Temperature in generale diminuzione, specie al Sud.
Una settimana di maltempo
L’ondata di maltempo non darà tregua anche giovedì 25 settembre, con ancora precipitazioni sull’arco alpino e le zone prealpine, dove potranno verificarsi piogge localmente moderate accompagnate anche da temporali. Anche il Centro Italia non riuscirà ad affrancarsi definitivamente dal maltempo. Anzi, si assisterà a un peggioramento delle condizioni meteo sulla Toscana (e su alcuni tratti del Sud). Sul resto d’Italia, il sole torna a splendere indisturbato, pur con qualche nube. Condizioni meteo praticamente fotocopia per venerdì 26 settembre, con tempo ancora perturbato al Nord, in Toscana e solo localmente al Sud, con acquazzoni e temporali. È, insomma, l’inizio dell'autunno.
