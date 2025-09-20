Arriva l'autunno: attesi forti temporali e calo termico, ecco dove

L’ondata di maltempo non darà tregua anche giovedì 25 settembre, con ancora precipitazioni sull’arco alpino e le zone prealpine, dove potranno verificarsi piogge localmente moderate accompagnate anche da temporali. Anche il Centro Italia non riuscirà ad affrancarsi definitivamente dal maltempo. Anzi, si assisterà a un peggioramento delle condizioni meteo sulla Toscana (e su alcuni tratti del Sud). Sul resto d’Italia, il sole torna a splendere indisturbato, pur con qualche nube. Condizioni meteo praticamente fotocopia per venerdì 26 settembre, con tempo ancora perturbato al Nord, in Toscana e solo localmente al Sud, con acquazzoni e temporali. È, insomma, l’inizio dell'autunno.

